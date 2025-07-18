如何成為MEXC做市商？









加密貨幣做市商是指在加密貨幣市場上提供流動性和市場交易服務的一類參與者或機構。他們通過同時報出買入和賣出價格，為市場上的加密貨幣提供雙向交易的機會，並從買賣差價中獲取利潤；





作為市場的中間商，加密貨幣做市商扮演了促進交易和提供流動性的角色。做市商通常會參與多個交易所或平臺，在不同的市場上同時報出競價和詢價，以確保市場的買入和賣出之間有足夠的差價（Spread），同時避免價格過於波動；





加密貨幣做市商的主要目標是通過頻繁的交易來獲取較小的利潤，而非依賴於大幅度的價格波動。他們通常會使用算法交易（Algorithmic Trading）和自動化交易系統來快速執行交易，並進行風險管理來減少潛在損失；





除了提供流動性外，加密貨幣做市商還可能參與其他活動，如市場製造（Market Making）和對沖交易等。做市商需要密切關注市場動態、監測訂單簿和市場深度，並根據市場情況調整報價以滿足市場需求。













API提頻是指應用程序編程接口（API）在一定時間內允許的請求次數或速率限制。它規定了開發者或應用程序在特定時間段內可以向API發送的請求數量。API提頻控制旨在管理和限制對API的使用，以保護API服務器的穩定性、防止濫用和確保公平使用；









提供全天候支持：滿足用戶在不同時區、不同時間段的需求；





快速響應和解決問題：專屬客服隨時待命，立即回應用戶的查詢、請求或問題，並盡快提供相應的解決方案；





個性化的服務：建立深入的了解與關係，定製化地解決用戶的問題，並根據用戶的反饋和偏好提供適當的建議和支持；





高質量的客戶體驗：用戶獲得及時的幫助和指導，減少不確定性和焦慮感；









當提幣限額提高時，用戶可以在單筆或多筆提幣操作中轉移更大數量的加密貨幣到其他地址或賬戶。這樣，用戶可以更方便地管理和流通自己的數字資產；









加密貨幣免息貸款是指以持有特定加密貨幣作為抵押物，向借款人提供的貸款服務，其中借款者在借款期間不需要支付利息。費用往往僅包括處理費或抵押費用。這為借款人節省了貸款成本，並提供了一種相對低廉的借貸方式；









API v3通常是軟件開發者為了提供更高效、更穩定和更強大的功能而更新和升級的API版本。API v3通常會優化底層架構和算法，以提高性能和穩定性。這可能包括改進響應時間、減少延遲、提高吞吐量等，從而使得API在處理請求和交互時更加高效和可靠；













申請條件 (兩個條件必須同時滿足)





近30天交易 ≥ 1000 BTC或Maker負費率；





MEXC現貨賬戶中有折合大於200,000 USDT資產；









申請條件 （滿足條件之一）





800 BTC ≤ 近30天的交易量 < 1,000 BTC；





MEXC現貨賬戶的資產超過200,000 USDT；





其他交易所 Maker 0費率做市商；

















總的來說，加密貨幣做市商在加密貨幣市場中提供流動性和市場交易服務，通過同時報出買入和賣出價格來為市場參與者提供交易機會。做市商通過頻繁交易和利潤差價來獲利，並使用算法交易和自動化系統來實現高效執行和風險管理。



