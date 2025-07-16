Kaspa 是一種基於 blockDAG 架構的新型區塊鏈，其工作原理與傳統區塊鏈有顯著差異。Kaspa 透過 GhostDAG 共識協議，將區塊鏈從線性結構擴充到並行的區塊網路（blockDAG），在在維持安全性和去中心化的同時，實現了更高的交易速度和吞吐量。本文將從核心技術、挖礦機制、交易確認、網路安全性以及生態擴充五個方面詳細介紹 Kaspa 的工作原理。 1. Kaspa 核心技術：bloKaspa 是一種基於 blockDAG 架構的新型區塊鏈，其工作原理與傳統區塊鏈有顯著差異。Kaspa 透過 GhostDAG 共識協議，將區塊鏈從線性結構擴充到並行的區塊網路（blockDAG），在在維持安全性和去中心化的同時，實現了更高的交易速度和吞吐量。本文將從核心技術、挖礦機制、交易確認、網路安全性以及生態擴充五個方面詳細介紹 Kaspa 的工作原理。 1. Kaspa 核心技術：blo
新手學院/熱幣專區/項目介紹/Kaspa 如何...高效去中心化？

Kaspa 如何透過創新架構實現高效去中心化？

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
NodeAI
GPU$0.08402+15.98%
Solayer
LAYER$0.2478-1.78%
DeFi
DEFI$0.000838+3.58%

Kaspa 是一種基於 blockDAG 架構的新型區塊鏈，其工作原理與傳統區塊鏈有顯著差異。Kaspa 透過 GhostDAG 共識協議，將區塊鏈從線性結構擴充到並行的區塊網路（blockDAG），在在維持安全性和去中心化的同時，實現了更高的交易速度和吞吐量。本文將從核心技術、挖礦機制、交易確認、網路安全性以及生態擴充五個方面詳細介紹 Kaspa 的工作原理。

1. Kaspa 核心技術：blockDAG 和 GhostDAG


傳統區塊鏈的結構是線性的，每個新區塊只能在前一個區塊生成後才能被添加到鏈上。Kaspa 的 blockDAG 架構則允許多個區塊同時生成並被納入網路，這種設計顯著提升了系統的交易處理能力。

blockDAG 的特點：支援多個區塊同時生成，避免了因網路延遲造成的孤塊浪費。將孤塊整合到主網路中，形成一個 blockDAG 的區塊網路。提升了系統的擴充性和吞吐量。

GhostDAG 協議的作用：GhostDAG 是 Kaspa 的核心共識協議，它透過排序算法對區塊進行排序。不同於傳統區塊鏈只選擇最長鏈，GhostDAG 會將所有區塊納入共識，並優先考慮連接良好、誠實節點生成的區塊。這樣既確保了網路的安全性，也提高了交易處理效率。

2. Kaspa 挖礦機制：公平與去中心化


Kaspa 採用工作量證明（Proof of Work，PoW）機制，其挖礦機制設計旨在實現公平性和去中心化。

快速區塊生成：Kaspa 的區塊生成時間為亞秒級，快速出塊降低了挖礦獎勵的波動性，使低算力設備也能有效參與挖礦。

硬體設備的演變：


CPU 挖礦：Kaspa 最初支援 CPU 挖礦，確保了普通用戶的公平參與。
GPU 挖礦：社群開發了 GPU 挖礦軟體，顯著提升了挖礦效率。
FPGA 和 ASIC 挖礦：隨着礦工對更高效率的追求，FPGA 和 ASIC 礦機逐漸被引入。儘管 ASIC 礦機的出現可能帶來去中心化的挑戰，但 Kaspa 的快速區塊生成仍然為小型礦工提供了參與機會。

3. Kaspa 交易確認：快速與高效


Kaspa 的交易確認速度比傳統區塊鏈快得多，其工作原理如下：

首次確認：Kaspa 支援亞秒級首次確認（first confirmation），交易能夠在極短時間內被納入帳本。這種特性對需要即時交易確認的場景（如電子商務、支付系統）非常關鍵。

最終確定性（Finality）：透過 GhostDAG 協議，Kaspa 能夠以高概率快速完成交易排序，確保網路的安全性。

4. Kaspa 網路安全性：抗攻擊與高安全性


Kaspa 的設計在安全性方面具有顯著優勢：

抗 51% 攻擊：Kaspa 與比特幣一樣，依賴工作量證明機制，確保網路受到 51% 算力攻擊的保護。GhostDAG 的排序算法進一步增強了網路的防護能力。

孤塊整合：傳統區塊鏈中孤塊（未被主鏈接納的區塊）會被捨棄，導致算力浪費。而在 Kaspa 中，孤塊會被整合到 blockDAG 中，既提高了算力利用率，又減少了攻擊者透過製造孤塊破壞網路的可能性。

交易排序保護：Kaspa 的快速出塊和交易排序機制有效防止了搶跑交易（Frontrunning）和最大可提取價值（MEV）攻擊。透過支援私隱交易和預交易私隱，Kaspa 保護了用戶的交易公平性。

5. Kaspa 生態擴充：Layer 2 支援與去中心化應用


Kaspa 的底層共識層專注於支付狀態（UTXO 集）的維護，而將更複雜的計算任務交由 Layer 2 處理。這種設計降低了底層網路的複雜性和硬體要求，為生態擴充提供了更多可能性。

與 Layer 2 的結合：Kaspa 可以透過 Rollup 技術支援更複雜的去中心化應用。Rollup 技術將計算任務從底層共識中分離出來，降低了節點運行成本，同時提升了網路的處理能力。

跨鏈通訊：Kaspa 的高效交易排序機制為跨鏈交易和資產互操作提供了技術支援，使其能夠與其他區塊鏈生態系統無縫連接。

智慧合約支援：雖然 Kaspa 的底層不直接支援複雜智慧合約，但透過與 Layer 2 的結合，其生態系統可以實現更多樣化的 DeFi 和應用場景。

6. Kaspa 的優勢總結


透過 blockDAG 架構和 GhostDAG 協議，Kaspa 在以下方面實現了顯著的技術突破：

1）快速交易確認：支援亞秒級首次確認，提升用戶體驗。
2）高吞吐量：允許多個區塊並行生成和處理，突破傳統區塊鏈的性能瓶頸。
3）挖礦公平性：快速區塊生成減少了挖礦獎勵的波動性，促進了去中心化。
4）網路安全性：透過整合孤塊和交易排序機制，增強了抗攻擊能力。
5）生態擴充性：與 Layer 2 技術結合，為智慧合約和去中心化應用提供支援。

Kaspa 的工作原理基於對傳統區塊鏈架構的深刻改進，透過 blockDAG 和 GhostDAG 技術實現了安全性、可擴充性和去中心化的平衡。這種創新的區塊鏈設計不僅在性能和安全性上領先，更為去中心化金融和跨鏈生態提供了廣闊的技術支援。Kaspa 的工作原理無疑為區塊鏈技術的未來發展提供了新的方向和可能性。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金