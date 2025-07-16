經過近兩年的發展，區塊鏈 + AI 已經從最初的流行概念演變為全方位的探索實驗。區塊鏈解決了生產關係問題，人工智能則解決了生產力問題，這已經成為用戶普遍的共識，區塊鏈技術和 AI 技術的不斷融合是未來撬動萬億美元市場的關鍵。 1. 區塊鏈與 AI 的關係 區塊鏈為人工智能提供了可信的數據基礎，而人工智能則為區塊鏈帶來了智能化的決策支持，兩種技術相互補充相互影響。 區塊鏈分布式共識機制解決數據源可信經過近兩年的發展，區塊鏈 + AI 已經從最初的流行概念演變為全方位的探索實驗。區塊鏈解決了生產關係問題，人工智能則解決了生產力問題，這已經成為用戶普遍的共識，區塊鏈技術和 AI 技術的不斷融合是未來撬動萬億美元市場的關鍵。 1. 區塊鏈與 AI 的關係 區塊鏈為人工智能提供了可信的數據基礎，而人工智能則為區塊鏈帶來了智能化的決策支持，兩種技術相互補充相互影響。 區塊鏈分布式共識機制解決數據源可信
區塊鏈 + AI 如何撬動萬億美元巨大市場？

2025年7月16日MEXC
經過近兩年的發展，區塊鏈 + AI 已經從最初的流行概念演變為全方位的探索實驗。區塊鏈解決了生產關係問題，人工智能則解決了生產力問題，這已經成為用戶普遍的共識，區塊鏈技術和 AI 技術的不斷融合是未來撬動萬億美元市場的關鍵。

1. 區塊鏈與 AI 的關係


區塊鏈為人工智能提供了可信的數據基礎，而人工智能則為區塊鏈帶來了智能化的決策支持，兩種技術相互補充相互影響。

區塊鏈分布式共識機制解決數據源可信問題，不可篡改的數據存儲和共享機制解決數據在多方之間可信共享和傳輸，這些對 AI 算法的訓練和發展起到重要作用。AI 技術通過優化計算、改善延遲提高區塊鏈效率，加快交易速度改善使用體驗。

2. 區塊鏈 + AI 潛在好處


2.1 提升效率：區塊鏈的分布式賬本使數據更透明，結合 AI 的數據分析能力，可以簡化流程、提高效率，並加速決策過程。

2.2 提升安全性：通過結合區塊鏈防篡改特性和 AI 的數據分析與異常檢測能力，從而形成強大的安全機制。這種組合降低了數據泄露和未經授權訪問的風險，增強了人們對加密交易的信任。

2.3 個性化體驗：通過整合人工智能和機器學習算法，區塊鏈開發者正在創造更智能化的去中心化應用，為用戶帶來更個性化的體驗。

3. 區塊鏈 + AI 潛在風險


3.1 隱私挑戰：如何平衡區塊鏈的透明性和對數據保密性的需求，這對兩種技術的結合帶來了新的挑戰，需要創新的解決方案。

3.2 監管問題：區塊鏈和 AI 的快速發展對當前的監管已經形成挑戰，兩種技術的結合帶來的潛在風險，尤其在數據隱私、法律合規等方面，對監管提出了更高的要求。

3.3 集成挑戰：對於兩種複雜技術的集成仍需要大量的研究和技術挑戰，才能達到期待中的無縫交互和數據共享體驗。

4. 區塊鏈 + AI 結合案例


隨著區塊鏈和 AI 技術的不斷成熟，兩種技術的融合將帶來新的體驗。根據 CoinGecko 數據顯示，我們將展示當前市值排名前五的熱門 AI 類型區塊鏈項目：

4.1 Fetch.AI（FET）


Fetch.ai 是一個基於人工智能和機器學習的區塊鏈平臺，支持任何人共享或交易數據。 Fetch.ai 正在構建一個開放訪問、代幣化、去中心化的機器學習網絡，以實現圍繞去中心化數字經濟構建的智能基礎設施。

4.2 Render（RNDR）


Render Network 是基於去中心化 GPU 的渲染解決方案提供商，旨在將希望執行渲染作業的用戶與擁有空閒 GPU 來處理渲染的人聯繫起來。所有者可以將他們的 GPU 連接到渲染網絡，以便使用 OctaneRender 接收和完成渲染作業。

4.3 The Graph（GRT）


The Graph 是一種用於索引和查詢區塊鏈數據的去中心化協議。任何人都可以構建和發布被稱為子圖的開放API，使鏈上數據易於查詢。 The Graph分析和收集區塊鏈數據，然後將其存儲到各種索引（稱為子圖）中，允許任何應用程序向其協議發送查詢並接收即時響應。

4.4 Bittensor（TAO）


Bittensor 是一種開源協議，為基於區塊鏈的機器學習網絡提供支持。機器學習模型協同訓練，並根據它們為集體提供的信息價值在 TAO 中獲得獎勵。TAO 還授予外部訪問權限，允許用戶從網絡中提取信息，同時根據他們的需要調整其活動。

4.5 SingularityNET（AGIX）


SingularityNET 是一個去中心化的人工智能平臺和市場。在 SingularityNET 平臺上運行的代理可以靈活地將工作外包給彼此 —— 交易信息、協商付款以及進行影響代理聲譽的評級。

5. 如何購買 AI 系列項目代幣


目前 MEXC 平臺已經上線了文中提到的這些熱門項目的代幣，您可以在 MEXC 交易所進行現貨或合約交易。我們以 FET 現貨交易為例，來進行操作演示說明。

打開 MEXC App，點擊首頁頂部的【搜索欄】，輸入 FET，選擇【現貨】類型中的 FET/USDT 交易對，進入 K 線頁面。點擊【買入】，在【市價委託】模式下輸入【數量】或者【總額】，點擊【買入 FET】即可完成下單。

您也可以選擇【限價委託】、【限價止盈止損】或【OCO】等方式來進行 FET 現貨購買。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

