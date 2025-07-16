1. 比特幣現貨 ETF 通過並上市 2024 年美東時間 1 月 10 日，SEC 批准 11 支比特幣現貨 ETF 在美國上市，並在次日上市交易。比特幣現貨 ETF 的申請先後經過十年時間的周旋與波折，最終迎來了勝利。 根據市場數據顯示，截至目前為止，比特幣現貨 ETF 累計淨流入規模已經超過 200 億美元，市場上整體依舊還是以流入為主，這一數據仍有望進一步擴大。 比特幣現貨 ETF 的通過1. 比特幣現貨 ETF 通過並上市 2024 年美東時間 1 月 10 日，SEC 批准 11 支比特幣現貨 ETF 在美國上市，並在次日上市交易。比特幣現貨 ETF 的申請先後經過十年時間的周旋與波折，最終迎來了勝利。 根據市場數據顯示，截至目前為止，比特幣現貨 ETF 累計淨流入規模已經超過 200 億美元，市場上整體依舊還是以流入為主，這一數據仍有望進一步擴大。 比特幣現貨 ETF 的通過
新手學院/市場洞察/熱點分析/精彩回顧！20...重磅事件盤點

精彩回顧！2024上半年行業重磅事件盤點

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
Solayer
LAYER$0.2477-1.97%
Memecoin
MEME$0.00167+1.64%
dogwifhat sol
WIF$0.486+1.03%
Bonk
BONK$0.00001319+1.61%
BOOK OF MEME
BOME$0.0009524+0.55%

1. 比特幣現貨 ETF 通過並上市


2024 年美東時間 1 月 10 日，SEC 批准 11 支比特幣現貨 ETF 在美國上市，並在次日上市交易。比特幣現貨 ETF 的申請先後經過十年時間的周旋與波折，最終迎來了勝利。

根據市場數據顯示，截至目前為止，比特幣現貨 ETF 累計淨流入規模已經超過 200 億美元，市場上整體依舊還是以流入為主，這一數據仍有望進一步擴大。


比特幣現貨 ETF 的通過意味著加密行業正進入「轉折點」階段，它將與傳統金融系統更加融合。通過引入比特幣現貨ETF，監管機構可以對基金的運作和披露要求進行監管，從而提高市場的透明度和規範性，吸引更多投資者參與。

2. 以太坊坎昆升級（Dencun）完成


交易擁堵和居高不下的 gas 費用，一直是制約區塊鏈網絡應用大規模爆發的一個重要因素。坎昆升級的到來意味著以太坊擴容之路的開啟，增強了網絡擴展性，同時更高的交易吞吐量和更低的交易費用將使得 L2 上更多項目的開發以及用戶的湧入，屆時優質項目產生可能性也將大幅提升。

以太坊除了面臨來自其他公鏈的競爭外，Layer2 技術的發展和模塊化區塊鏈的推進，以太坊的角色可能會逐漸轉變，即以太坊不再是唯一的結算層選項，這種變化可能會改變以太坊在加密生態系統中的地位和功能。

3. 比特幣價格突破73000美元，再創歷史新高


受比特幣現貨 ETF 通過的影響，以及比特幣減半的預期，2024 年 3 月比特幣價格突破 73000 美元，達到新一輪的價格歷史新高。

比特幣價格的新高點燃了市場的熱情，受到比特幣行情上漲等因素，其他主流加密貨幣也呈現出上行趨勢。

4. Solana網絡重建捲土重來


經歷 FTX 崩盤，頭部明星項目出走，穩定幣出逃等事件影響後，Solana 網絡再次迎來榮光。除外部市場環境因素的變化和自身積極自救動作不斷外，大量熱門 Meme 代幣的出現進一步推動了 Solana 網絡重新走向舞台中央。

在 Solana 網絡上， SILLY、WIF、BONK、BOME、SLERF 等 Meme 代幣先後接棒引起財富效應，吸引了大量的用戶湧入 Solana 網絡，高 TPS 低 gas 的特點提供了良好的交易體驗。與此同時，SOL 幣價同樣受益，價格一度突破 210 美元 。

5. 比特幣減半完成


2024 年 4 月 20 日，比特幣於區塊高度 840000 成功完成第四次減半，比特幣網絡的挖礦獎勵由 6.25 BTC 減半至3.125 BTC。

比特幣減半減少了比特幣的供應量，使其稀缺性進一步提升，從而導致市場對於比特幣需求的增加，進而影響價格。除此之外，比特幣減半事件通常被看作是推動比特幣牛市的積極因素，也將進一步影響整個行業的發展。

6. 以太坊現貨 ETF 通過


繼比特幣現貨 ETF 通過後，在 5 月 24 日，SEC 批准了首批在美國上市的 8 支以太坊現貨 ETF，這是加密貨幣又一里程碑事件。截止目前最新消息，以太坊現貨 ETF 將於 7 月 23 日正式上市交易。

比特幣現貨 ETF 和以太坊現貨 ETF 的先後通過，為加密貨幣行業的合法性樹立了標杆，並將加密貨幣進一步推向主流。為了實現加密貨幣的大規模採用，與傳統金融體系的融合成為不可或缺的趨勢。

7. Meme 興起，占領市場


2024 年至今，儘管許多備受矚目的明星項目相繼上線，但它們的代幣價格表現並未如人們所期望，對於散戶而言並不是一個理想的投資選擇。反觀 Meme 代幣卻成為市場焦點。Memecoin 憑藉強大的市場共識和百倍千倍的財富效應，短時間吸引大量的關注和資金流入。

Meme 代幣浪潮興起，VC 代幣走下神壇，背後折射出的是社區用戶不再願意對當前市場分配模式進行買單。明星項目以 VC 為主導，散戶無法參與且二級市場盈利有限甚至無法盈利，而 Meme 給了散戶一個獲得公平參與共享紅利的選擇。

8. 美國大選對加密市場影響


受美國總統選舉的影響，兩位總統候選人的相關代幣開始表現活躍。特別是在最近川普遭遇槍擊事件後，川普相關代幣以及大量新出現的 Meme 代幣迅速席捲了加密市場。

除了總統候選人本身的名人效應外，他們對加密貨幣市場的傾向性也對整個加密市場產生影響。近期，由於川普的支持率不斷上升，同時他在競選中表現出對加密貨幣的支持態度，這對加密市場來說是利好消息，整個市場重新回暖。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金