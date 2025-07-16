精彩回顧！2024上半年行業重磅事件盤點









2024 年美東時間 1 月 10 日，SEC 批准 11 支比特幣現貨 ETF 在美國上市，並在次日上市交易。比特幣現貨 ETF 的申請先後經過十年時間的周旋與波折，最終迎來了勝利。





根據市場數據顯示，截至目前為止，比特幣現貨 ETF 累計淨流入規模已經超過 200 億美元，市場上整體依舊還是以流入為主，這一數據仍有望進一步擴大。









比特幣現貨 ETF 的通過意味著加密行業正進入「轉折點」階段，它將與傳統金融系統更加融合。通過引入比特幣現貨ETF，監管機構可以對基金的運作和披露要求進行監管，從而提高市場的透明度和規範性，吸引更多投資者參與。









交易擁堵和居高不下的 gas 費用，一直是制約區塊鏈網絡應用大規模爆發的一個重要因素。坎昆升級的到來意味著以太坊擴容之路的開啟，增強了網絡擴展性，同時更高的交易吞吐量和更低的交易費用將使得 L2 上更多項目的開發以及用戶的湧入，屆時優質項目產生可能性也將大幅提升。





以太坊除了面臨來自其他公鏈的競爭外，Layer2 技術的發展和模塊化區塊鏈的推進，以太坊的角色可能會逐漸轉變，即以太坊不再是唯一的結算層選項，這種變化可能會改變以太坊在加密生態系統中的地位和功能。









受比特幣現貨 ETF 通過的影響，以及比特幣減半的預期，2024 年 3 月比特幣價格突破 73000 美元，達到新一輪的價格歷史新高。





比特幣價格的新高點燃了市場的熱情，受到比特幣行情上漲等因素，其他主流加密貨幣也呈現出上行趨勢。









經歷 FTX 崩盤，頭部明星項目出走，穩定幣出逃等事件影響後，Solana 網絡再次迎來榮光。除外部市場環境因素的變化和自身積極自救動作不斷外，大量熱門 Meme 代幣的出現進一步推動了 Solana 網絡重新走向舞台中央。





在 Solana 網絡上， SILLY、WIF、BONK、BOME、SLERF 等 Meme 代幣先後接棒引起財富效應，吸引了大量的用戶湧入 Solana 網絡，高 TPS 低 gas 的特點提供了良好的交易體驗。與此同時，SOL 幣價同樣受益，價格一度突破 210 美元 。









2024 年 4 月 20 日，比特幣於區塊高度 840000 成功完成第四次減半，比特幣網絡的挖礦獎勵由 6.25 BTC 減半至3.125 BTC。





比特幣減半減少了比特幣的供應量，使其稀缺性進一步提升，從而導致市場對於比特幣需求的增加，進而影響價格。除此之外，比特幣減半事件通常被看作是推動比特幣牛市的積極因素，也將進一步影響整個行業的發展。









繼比特幣現貨 ETF 通過後，在 5 月 24 日，SEC 批准了首批在美國上市的 8 支以太坊現貨 ETF，這是加密貨幣又一里程碑事件。截止目前最新消息，以太坊現貨 ETF 將於 7 月 23 日正式上市交易。





比特幣現貨 ETF 和以太坊現貨 ETF 的先後通過，為加密貨幣行業的合法性樹立了標杆，並將加密貨幣進一步推向主流。為了實現加密貨幣的大規模採用，與傳統金融體系的融合成為不可或缺的趨勢。









2024 年至今，儘管許多備受矚目的明星項目相繼上線，但它們的代幣價格表現並未如人們所期望，對於散戶而言並不是一個理想的投資選擇。反觀 Meme 代幣卻成為市場焦點。Memecoin 憑藉強大的市場共識和百倍千倍的財富效應，短時間吸引大量的關注和資金流入。





Meme 代幣浪潮興起，VC 代幣走下神壇，背後折射出的是社區用戶不再願意對當前市場分配模式進行買單。明星項目以 VC 為主導，散戶無法參與且二級市場盈利有限甚至無法盈利，而 Meme 給了散戶一個獲得公平參與共享紅利的選擇。









受美國總統選舉的影響，兩位總統候選人的相關代幣開始表現活躍。特別是在最近川普遭遇槍擊事件後，川普相關代幣以及大量新出現的 Meme 代幣迅速席捲了加密市場。





除了總統候選人本身的名人效應外，他們對加密貨幣市場的傾向性也對整個加密市場產生影響。近期，由於川普的支持率不斷上升，同時他在競選中表現出對加密貨幣的支持態度，這對加密市場來說是利好消息，整個市場重新回暖。



