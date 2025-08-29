比特幣與以太坊，分別代表加密世界最堅實的安全性與最強大的可編程性。然而，兩者之間的「互通性」成為 Web3 發展中的一大關鍵挑戰。比特幣資產難以參與鏈上生態，而以太坊又難以繼承比特幣的信任與共識。Hemi 的出現，正是為了解決這一問題。 Hemi 是一個創新的模組化 Layer 2 網絡，它透過虛擬機（hVM）、跨鏈資產傳輸機制（Tunnels）、獨特的共識模型（Proof of Proof）及原比特幣與以太坊，分別代表加密世界最堅實的安全性與最強大的可編程性。然而，兩者之間的「互通性」成為 Web3 發展中的一大關鍵挑戰。比特幣資產難以參與鏈上生態，而以太坊又難以繼承比特幣的信任與共識。Hemi 的出現，正是為了解決這一問題。 Hemi 是一個創新的模組化 Layer 2 網絡，它透過虛擬機（hVM）、跨鏈資產傳輸機制（Tunnels）、獨特的共識模型（Proof of Proof）及原
新手學院/熱幣專區/項目介紹/一文讀懂 Hem...的「超級協議」

一文讀懂 Hemi：打通比特幣與以太坊的「超級協議」

2025年8月29日MEXC
0m
Hemi
HEMI$0.03538-6.89%
Solayer
LAYER$0.2475-2.05%
Zypher Network
POP$0.001028-1.43%
DeFi
DEFI$0.000839+3.70%
比特幣
BTC$105,330+1.76%

比特幣以太坊，分別代表加密世界最堅實的安全性與最強大的可編程性。然而，兩者之間的「互通性」成為 Web3 發展中的一大關鍵挑戰。比特幣資產難以參與鏈上生態，而以太坊又難以繼承比特幣的信任與共識。Hemi 的出現，正是為了解決這一問題。

Hemi 是一個創新的模組化 Layer 2 網絡，它透過虛擬機（hVM）、跨鏈資產傳輸機制（Tunnels）、獨特的共識模型（Proof of Proof）及原生代幣 HEMI，構建了一座連接比特幣與以太坊的橋樑。簡單來說，Hemi 令比特幣變得「可編程」，同時讓以太坊級應用能直接讀寫比特幣狀態。

1.什麼是 Hemi？


Hemi 是一個創新的 Layer 2 網絡，致力於結合比特幣的安全性與以太坊的可編程性，打破鏈與鏈之間的信息孤島。透過虛擬機（hVM）、PoP 共識機制、Tunnels 資產跨鏈系統，以及原生代幣 HEMI，Hemi 正在構建一個真正可互操作、可擴展、開發者友善的模組化 Web3 生態。

2.Hemi 的核心技術亮點


為實現連接比特幣與以太坊的目標，Hemi 設計並開發了一系列創新技術。這些技術不僅提升網絡安全性和效率，更大幅拓展比特幣資產的可編程能力。以下為 Hemi 幾大核心技術亮點：

2.1 hVM：讓比特幣「開口說話」


Hemi 虛擬機（hVM）支援開發者直接讀取比特幣鏈上的狀態（如 UTXO、區塊頭、Merkle 證明等），並可用 Solidity 編寫跨鏈邏輯。這代表：

  • 智能合約可基於比特幣數據運行
  • 可構建比特幣驅動的穩定幣、預言機、跨鏈 DeFi
  • 原生 BTC 有機會真正融入 DeFi 生態

2.2 PoP 共識：繼承比特幣的安全性


Hemi 採用 Proof of Proof 共識機制，定期將網絡狀態哈希提交至比特幣主鏈。此設計無需直接參與比特幣挖礦即可繼承其安全性，確保最終性的高度確定性。同時，PoP 機制兼顧快速出塊及低交易成本，非常適合價值密集型智能合約及跨鏈操作。

2.3 Tunnels 機制：安全、高效的資產跨鏈通道


Hemi 推出一種無需信任中介的新型跨鏈機制——Tunnels，用於比特幣、以太坊及其他網絡間高效、安全地轉移資產。相較傳統跨鏈橋，Tunnels 更加去中心化、更安全，用戶可放心將 BTC、ETH 等主流資產用於 DeFi、NFT 等高階場景。

3.HEMI 代幣：Hemi 網絡的核心激勵與價值載體


作為 Hemi 網絡的原生代幣，HEMI 扮演多個關鍵角色：

3.1 網絡安全與共識激勵


HEMI 用於激勵 PoP 驗證者，參與共識並確保狀態安全、高效提交至比特幣主鏈。驗證者質押 HEMI 可獲區塊獎勵及手續費回報。

3.2 系統資源使用


在 hVM 上部署智能合約、調用比特幣狀態、使用跨鏈 Tunnels 等操作，皆需消耗 HEMI 作為 Gas 費。隨生態發展，相關需求將持續增長。

3.3 治理與提案投票


HEMI 持有者可參與網絡治理，包括參數調整、協議升級等，為 Hemi 未來方向投下關鍵一票。

3.4 跨鏈質押與橋接流動性


於 Tunnels 機制中，HEMI 亦可能作為流動性錨定資產之一，用於跨鏈資產抵押、擔保或 LP 激勵。

HEMI 不只是交易代幣，更是整個網絡安全、資源分配與治理權重的錨點，價值捕獲邏輯清晰，成長空間廣闊。

4.Hemi 背後的團隊與生態基礎


Hemi 由比特幣核心開發者 Jeff Garzik 及前 Coinbase 工程師 Max Sanchez 共同創立，團隊具備深厚底層協議開發能力及實際落地經驗。Hemi Labs 於 2024 年 9 月宣布完成 1500 萬美元融資，主要投資方包括 Breyer CapitalBig Brain Holdings

目前，Hemi 已與多個頂尖 DeFi 項目如 Sushi、Izumi、LayerBank 等合作，並與以太坊其他 Layer 2 網絡保持開放兼容。隨著 hVM 持續完善及 Tunnels 部署落地，未來將有更多 BTC 原生資產接入 Hemi 生態，實現真正多鏈互聯。


目前，HEMI 代幣已於 MEXC 平台上線，您可享超低費率進行代幣交易，操作步驟如下：

1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）於搜尋框輸入 HEMI 代幣名稱，選擇 HEMI 的現貨交易合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

您亦可前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 HEMI 空投活動，贏取更多獎勵！

免責聲明：本資料不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或其他相關服務建議，亦非購買、出售或持有任何資產之建議。MEXC 新手學院僅供資訊參考，並不構成任何投資建議，請用戶充分了解相關風險並謹慎投資，所有投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金