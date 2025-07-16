自比特幣問世以來，其締造者「中本聰」（Satoshi Nakamoto）的身份始終是互聯網時代最大的謎團之一。美國時間 10 月 8 日晚間（北京時間 10 月 9 日早間），HBO 最新上線的紀錄片《電子貨幣：比特幣之謎》（Money Electric: The Bitcoin Mystery）聲稱已揭開這一謎底。這部紀錄片由導演卡倫·霍貝克（Cullen Hoback）執導，霍貝克在研究比特幣自比特幣問世以來，其締造者「中本聰」（Satoshi Nakamoto）的身份始終是互聯網時代最大的謎團之一。美國時間 10 月 8 日晚間（北京時間 10 月 9 日早間），HBO 最新上線的紀錄片《電子貨幣：比特幣之謎》（Money Electric: The Bitcoin Mystery）聲稱已揭開這一謎底。這部紀錄片由導演卡倫·霍貝克（Cullen Hoback）執導，霍貝克在研究比特幣
中本聰身份遭曝光？HBO 紀錄片揭開真相？

中本聰身份遭曝光？HBO 紀錄片揭開真相？

2025年7月16日MEXC
自比特幣問世以來，其締造者「中本聰」（Satoshi Nakamoto）的身份始終是互聯網時代最大的謎團之一。美國時間 10 月 8 日晚間（北京時間 10 月 9 日早間），HBO 最新上線的紀錄片《電子貨幣：比特幣之謎》（Money Electric: The Bitcoin Mystery）聲稱已揭開這一謎底。這部紀錄片由導演卡倫·霍貝克（Cullen Hoback）執導，霍貝克在研究比特幣的過程中，經過數年的調查，最終將目光投向了彼得·託德（Peter Todd），一位活躍於比特幣界的程序員。然而，在紀錄片播出後，託德迅速對此進行了堅決否認，稱自己並非中本聰。目前這一話題引發了行業內外的廣泛關注和討論。

託德的背景與堅定否認

彼得·託德，作爲一名加拿大程序員，自2012年起便參與比特幣相關的編程工作，並在多個“比特幣2.0”項目中發揮了重要作用。他是OpenTimestamps的創始人，這一項目旨在提供區塊鏈時間戳的標準格式。此外，他還參與了與NSA告密者愛德華·斯諾登共同推出的隱私幣zcash。儘管在比特幣社區內享有一定聲譽，但當霍貝克將其作爲中本聰的懷疑對象時，託德卻對此表示憤怒和失望。

託德在一份聲明中明確表示：“我絕不是‘中本聰’。”他指責霍貝克的紀錄片極不負責任，聲稱將他的個人安全置於風險之中，並表示霍貝克所做的只是將一些微不足道的巧合進行誇大。託德甚至表示，HBO在製作紀錄片的過程中並未與他聯繫，也沒有在首播前提供預覽。

霍貝克的研究與理論支持
儘管託德的否認引發了廣泛討論，導演霍貝克卻對自己的結論充滿信心。他表示，託德在紀錄片中曾參與訪談，並且在討論中有充分的機會進行澄清。霍貝克所依據的一個關鍵證據是託德在2010年比特幣留言板上發佈的一篇帖子，他認爲這篇帖子極有可能出自中本聰之手。

在採訪中，霍貝克詳細闡述了比特幣創造者身份的重要性。他指出，比特幣的影響已經滲透到全球金融體系中，而掌握中本聰身份的祕密，可能關係到這位匿名者手中是否仍然掌握著比特幣錢包的密鑰。他認爲，這一身份之謎不只是個人的隱私，更是對比特幣及其未來的影響。霍貝克強調，中本聰的故事在比特幣的發展中起到了積極作用，賦予了其神祕的色彩。然而，隨著比特幣的普及，這種神話開始對比特幣產生了消極影響。揭開中本聰的真實身份，成爲了當前比特幣生態圈的重要任務之一。

未來的展望與持續的謎團

儘管霍貝克的紀錄片引發了對中本聰身份的新一輪討論，但無論是託德的否認，還是霍貝克的理論，都未能給出確鑿的答案。中本聰的真實身份依然是一個懸而未解的謎團，而這一問題的重要性在比特幣逐漸融入金融體系的背景下愈加明顯。

對於比特幣的擁護者而言，中本聰的身份不僅關乎歷史，更關乎未來。在許多人的想象中，中本聰是一位天才程序員、密碼學家，或者是某個尚未曝光的名人。然而，隨著比特幣技術的不斷演進，中本聰的存在似乎逐漸模糊。託德的反駁和霍貝克的堅持，反映了當前比特幣社區內部的不同聲音。未來，隨著區塊鏈技術的不斷發展，對中本聰身份的探索可能會持續，或許會有新的線索浮出水面。無論結果如何，中本聰的身份都將繼續吸引人們的關注，成爲比特幣發展歷程中不可忽視的部分。

結語

通過HBO的紀錄片，用戶得以重新審視這一引人入勝的話題，重新探討中本聰的身份及其背後的深遠意義。中本聰的身份不僅是一個謎團，更是對未來金融生態的一種深刻探索與思考。隨著區塊鏈技術的不斷進步和公衆對數字貨幣認知的提升，我們有理由期待，在不久的將來能夠揭開這一歷史謎團的真相。中本聰所留下的疑問，不僅激發了人們對比特幣的濃厚興趣，也引發了關於匿名性、權力、信任以及金融未來的深刻反思。

在這一數字貨幣的浪潮中，MEXC等交易平臺的崛起爲比特幣及其背後故事的傳播與發展提供了良好的土壤。作爲全網上幣速度最快、幣種最全、手續費最低、合約流動性最高的交易所，MEXC爲用戶提供了多樣化的交易選擇及安全、便捷的交易體驗，使得更多投資者能夠輕鬆參與到這一金融革命中，共享比特幣和區塊鏈帶來的變革機遇。展望未來，中本聰的身份仍將是比特幣發展的關鍵所在，投資者對此充滿了無限的可能與期待。無論這一謎團最終如何揭曉，相關的探索與研究都將持續推動比特幣及整個數字貨幣生態的蓬勃發展。

