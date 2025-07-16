哈里斯VS特朗普：加密貨幣的對決，誰能笑到最後？

最近的美國大選，無疑是一場波瀾壯闊、風雲詭譎的政治大戲。走了個拜登，又來了個哈里斯。









一個月前，一場突如其來的特朗普遇襲事件，直接逆轉了競選形勢。據某民調機構在事件發生後一週內的調查顯示，特朗普的當選預期急劇飆升，不僅超越了當時的競爭對手，還意外地激發了加密貨幣市場的熱烈反應，比特幣價格因此受到提振。





根據MEXC數據顯示，自7月13日起，BTC價格展現出穩步攀升的態勢，從大約57500美元的水平逐步上揚至68500美元附近。尤爲值得一提的是，在特朗普於比特幣大會上發表演講的積極推動下，BTC於7月29日強勢突破，重新邁入70000美元的重要區間。此外，特朗普主題概念Meme幣，如TRUMP也在短時間內實現了大幅上漲，隨後價格有所回落。









然而拜登意外退選，且拜登在7月22日退選後提名副總統卡瑪拉·哈里斯成爲2024年民主黨總統候選人。





哈里斯以一股不可小覷的力量迅速嶄露頭角。據《紐約時報》與錫耶納學院聯合發佈的民意調查結果顯示，在關鍵州亞利桑那州，哈里斯憑藉高達50%的支持率，顯著領先於前總統特朗普的45%。





根據Polymarket8月14日最新數據顯示，美哈里斯在2024總統選舉中的支持率已經反超了前總統川普，她的支持率從早期的33%飆升至53%歷史新高。





8月18日最新消息，ABC新聞、《華盛頓郵報》和益普索(Ipsos)的一項民調顯示，美國副總統卡瑪拉·哈里斯在登記選民中的支持率爲49%，而唐納德· 特朗普的支持率爲45%。





副總統哈里斯的異軍突起，引發外界的一衆猜測，她對加密貨幣持什麼立場？









與特朗普明顯轉變的態度不同，特朗普從最初的“反比特幣鬥士”到如今的“比特幣衛士”，特朗普的轉變不僅贏得了加密行業的青睞，也爲其競選籌集了大量資金。





但哈里斯始終保持著沉默。哈里斯從未對加密貨幣採取過官方立場，也從未對該行業發表過評論。不僅如此，哈里斯本人均未參加加密主題相關的會議如比特幣大會、加密圓桌會議、“Crypto4Harris”線上會議等。





然而也有消息宣稱哈里斯競選團隊正在尋求重啓與比特幣和加密團隊接觸，如Coinbase、Circle等加密公司。





根據密投資機構Paradigm最新出爐的一份深度調研報告，爲了鞏固民主黨在即將到來的11月選舉中的勝算，美國副總統卡瑪拉·哈里斯亟需贏得加密社區更廣泛的支持與信賴。此調研精準覆蓋了804位已註冊的民主黨選民，其結果顯示了一個微妙而關鍵的動態：在受訪者羣體中，有13%的人目前仍處於投票意向的未定狀態。尤爲值得注意的是，在這部分尚未作出決定的選民中，高達18%的人擁有加密貨幣投資背景。





更令人警醒的是，調研揭示了一個微妙但關鍵的轉折點：由於感受到拜登政府對於加密貨幣行業的不友好立場，一小部分民主黨選民（佔比在1%至2%之間）表示，他們可能轉而支持共和黨的候選人唐納德·特朗普。這一發現不僅凸顯了加密社區在選舉中的潛在影響力，也向民主黨及哈里斯副總統發出了明確信號：積極爭取加密社區的認同與支持，對於確保選舉勝利至關重要。









加密市場歷來不缺乏熱度，名人效應更是成爲推動加密市場、尤其是Meme幣興起不可或缺的催化劑。就在哈里斯搖身一變成爲“民主黨總統大選的希望之星”的時候，以其爲靈感的哈里斯概念Meme幣也在加密市場內迅速掀起了一股熱潮。這些Meme幣往往基於哈里斯的形象、競選口號或相關事件進行創作，並在加密貨幣市場中流通。





KAMA

作爲與TREMP等“抽象漫畫風”Meme幣同一時期的“老牌項目”，其提出的頗具Meme屬性的“Real president of Amurica”口號也對“哈里斯有望成爲美國曆史上第一位女總統”進行了明示，因而成爲在“市值超 1 億”競賽中突圍的“有力競爭者”。









HARRIS

該項目主打概念爲“粉絲項目”，爲支持哈里斯競選而創建的非官方項目。









HERRIS

該項目圖片哈里斯爲原型，以將美國、美國總統英文單詞 POTUS 中的的字母“U”加入了名字當中，強調了哈里斯的“女性競選者”身份，用“HER”加以凸顯。









KAMALA-ETH：

該這個項目是之前“蹭”拜登熱度才應運而生的，背景圖爲哈里斯推著輪椅上的拜登的形象。





哈里斯與特朗普之間的加密貨幣之爭，不僅是政治角力的一部分，也是加密貨幣行業發展的重要風向標。一方面，特朗普的支持爲加密貨幣行業帶來了政策上的利好預期，提振了投資者的信心。在特朗普的競選承諾中，不乏保留政府持有的比特幣、推動美國成爲加密貨幣之都等具體措施，如果得以實現，將有望爲加密貨幣行業帶來更加寬鬆的政策環境和更大的發展空間。另一方面，哈里斯的立場則讓投資者對加密貨幣行業的未來充滿了不確定性。





在不確定性中，加密貨幣未來的發展，還需看兩位候選人的具體政策與執行力度。但可以確定的是，無論哪位候選人勝出，加密貨幣行業都將迎來新的挑戰與機遇。





面對這一機遇，投資者需保持敏銳的市場洞察力和穩健的投資策略，以在快速變化的市場中取得成功。









名人Meme幣如特朗普概念Meme幣、哈里斯概念Meme幣等，其實是加密貨幣市場上的一類特殊代幣，它們和特朗普、哈里斯的知名度、政治活動和言論緊密相關。投資者在投資前需要充分了解市場情況和代幣背景，謹慎評估風險。同時，也需要關注特朗普和哈里斯對加密貨幣的態度以及政府監管政策的變化。





