哈里斯團隊新動向：加密行業獲得支持票還是虛假大餅？





卡馬拉·哈里斯，作爲現任美國副總統，已在政治舞臺上積累了豐富的經驗。但衆所周知，哈里斯對加密貨幣的態度相當的模糊和謹慎。儘管她的競選團隊正在與加密行業接觸，努力緩解民主黨與加密領域的緊張關係，但哈里斯本人至今未對加密貨幣市場作出明確的公開表態。她的競選活動中，也並未參與關鍵的加密貨幣相關會議，如“Crypto4Harris”線上會議，也未對加密行業做出承諾。





目前的跡象表明，哈里斯可能會延續拜登政府的嚴格監管政策。這一態度得到了她的競選搭檔沃爾茲的支持，他明確主張對加密貨幣實施更嚴格的監管。此外，哈里斯的團隊與一些反加密貨幣官員有密切合作，這進一步加劇了市場對她可能加強監管的擔憂。例如最近Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 在 X 上的發文便印證了這一點：“由於哈里斯選擇了拜登政府中兩位反對加密貨幣的官員（Brian Deese 和 Bharat Ramamurti）參與她的團隊，她可能會延續拜登的敵對政策。”









儘管哈里斯競選團隊與加密公司如Circle和Coinbase的接觸可能預示著一些政策上的妥協，但整體來看，哈里斯在加密貨幣問題上的模糊態度和可能的監管立場，依然讓加密市場感到不安。Allaire的言論表明，哈里斯的競選團隊不僅在積極接觸加密行業的關鍵人物，還在努力深入瞭解加密貨幣相關政策。業內認爲，她的這種主動姿態可能源於幾個動機：





政策制定的前瞻性：加密貨幣作爲一個新興的市場，其政策監管正處於不斷演變之中。瞭解這一領域的複雜性和多樣性，對制定合理的政策至關重要。





選民基礎的擴展：加密貨幣投資者和技術愛好者在美國的數量不斷增加，他們的選票可能在未來的選舉中起到關鍵作用。哈里斯團隊希望通過接觸這一羣體，贏得他們的支持。





經濟政策的調整：加密貨幣不僅涉及技術，還涉及經濟和金融政策。哈里斯的團隊可能在尋求制定出既支持技術創新，又符合金融穩定性的政策框架。





8月8日，Allaire參加了一場由白宮官員、哈里斯競選代表、美國立法者和行業領袖組成的虛擬圓桌會議。此次會議的核心議題集中在加密貨幣的兩黨性質及其對選民的重要性上。會議中，參與者討論了加密貨幣如何成爲跨黨派關注的焦點，並探索了相關政策的潛在方向。Allaire指出，此次活動不僅突顯了加密貨幣議題的政治兩極分化，也展示了該問題對選民的深遠影響。兩黨的關注意味著加密貨幣問題將成爲2024年選舉中的重要話題，這無疑會加劇各方在政策制定中的博弈。





考慮到哈里斯剛剛被提名爲總統候選人，事務繁忙，未能參加7月底的比特幣大會或許可以理解。但在本次虛擬圓桌會議中，哈里斯的再次缺席引起了加密行業的廣泛質疑。會議上，包括 Ripple 高管 Brad Garlinghouse 和 Chris Larsen、Uniswap 首席執行官 Hayden Adams 等知名加密行業代表與民主黨官員進行了對話。哈里斯作爲民主黨的代表，理應出席該會議。因此，Gemini 聯合創始人 Tyler Winklevoss 在 X 平臺上公開質疑哈里斯未參加會議的原因，以表達自己的不滿。此舉再次引發業內普遍懷疑：她是否真的重視加密貨幣？









哈里斯團隊的接觸似乎爲加密貨幣行業帶來了新的希望，但同時也提出了一些挑戰。業界對哈里斯未來經濟政策的明確性寄予厚望，希望她能夠在保障金融穩定與支持創新之間找到平衡。當前，加密貨幣市場經歷了波動和不確定性，行業內的人士期望政策制定者能夠提供更加明確的指導方針，減少不確定性帶來的風險。





Arca 首席投資官 Jeff Dorman 曾指出，儘管特朗普的當選可能對加密貨幣市場更有利，但哈里斯的勝選並不會如某些人所擔心的那樣糟糕。他也提到，民主黨內的重量級人物納米·佩洛西（Nancy Pelosi）和查克·舒默（Chuck Schumer）最近支持了一些有利於加密貨幣的法案，這表明民主黨內部對加密貨幣的態度正在發生變化。哈里斯團隊的接觸也提醒我們，政策制定不僅僅是技術問題，更涉及到廣泛的社會經濟層面的考量。如何在監管創新和保障金融安全之間找到平衡，將是未來政策討論中的一個關鍵問題。





總而言之，哈里斯對加密貨幣的態度似乎還在摸索之中。儘管她最近採取了一些措施試圖與加密社區拉近關係，但她的行動和言論似乎總是相互矛盾，其立場仍然模棱兩可。對於加密市場而言，哈里斯的領先能否真正帶來利好，尚需要時間來驗證。隨著選舉的推進，大家不妨繼續關注她在這一領域的動向，或許會有更清晰的信號出現。無論如何，哈里斯團隊與加密貨幣行業的接觸無疑是一個引人注目的動向。這不僅表明了加密貨幣在美國政治中的日益重要性，也暗示了未來政策制定中的複雜性。作爲市場參與者和投資者，我們需要密切關注這一動向，並做好充分的準備，以應對可能的政策變動帶來的挑戰與機遇。隨着2024年大選的臨近，加密貨幣將如何在政策舞臺上演繹新的篇章，值得我們拭目以待。



