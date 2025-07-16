什麼是 Haedal Protocol？ Sui 生態優質流動性質押平台





隨著區塊鏈技術的不斷發展， 流動性質押 （Liquid Staking Derivatives，LSD）逐漸成為加密領域的重要趨勢。特別是在公鏈 Sui 上，Haedal Protocol 憑藉其創新設計平台與強大功能迅速脫穎而出！









Haedal Protocol是建構於 Sui 公鏈之上的領先流動性質押協議。它為用戶提供了強大的流動性質押基礎設施，使用戶可以將自己的 SUI 和 Walrus 代幣質押到驗證節點，從而持續獲得共識獎勵，同時釋放流動性質押代幣（LST） 的流動性，以便用戶進一步參與去中心化金融（DeFi）。 是建構於公鏈之上的領先流動性質押協議。它為用戶提供了強大的流動性質押基礎設施，使用戶可以將自己的 SUI 和 Walrus 代幣質押到驗證節點，從而持續獲得共識獎勵，同時釋放流動性質押代幣（LST） 的流動性，以便用戶進一步參與去中心化金融（DeFi）。





Haedal Protocol 不僅是一個簡單的質押平台，更是一個集流動性質押、收益聚合、去中心化治理於一體的綜合性金融協議。Haedal 幫助保障了 Sui 生態的安全性，促進其長期可持續性、治理和去中心化發展。此外，圍繞自身的流動性質押基礎設施，Haedal 還在構建一系列配套產品，包括 Haedal Market Maker、haeVault 等。這種系統化的產品矩陣能夠幫助 Haedal 從 Sui 網絡上活躍的鏈上交易活動中捕捉大量價值，進一步提升自身的收益表現優勢，為 Sui 用戶提供更加深厚、高效的流動性。













在 Haedal Protocol 上，用戶質押 SUI 後，將獲得 1:1 比例的 stSUI 代幣。該代幣代表用戶的質押份額，並且可以自由交易、參與 DeFi 項目，極大提高了資金使用效率。









Haedal 實施動態驗證者選擇機制，自動選擇淨 APR 最高的驗證者進行質押，優化用戶收益。









Haedal 推出 Hae3 模組，包括 HMM 和 haeVault，旨在提升用戶收益：





1）HMM（Haedal Market Maker）：基於預言機定價，提供集中流動性，自動再平衡與做市，防禦 MEV 攻擊，提升 haSUI 的 APR。

2）haeVault：為用戶提供自動化的流動性管理，模擬專業做市策略，降低參與門檻，提升收益。









Haedal 在積極推進去中心化治理機制。持有平台治理代幣 HAEDAL 的用戶，可以對協議升級、經濟模型調整等關鍵事務進行提案與投票，真正實現社區共治。









HAEDAL是 Haedal 的原生治理代幣，具備以下核心功能：





參與治理：持幣者可以發起提案、參與投票，影響協議未來發展方向。

激勵分配：用於獎勵積極貢獻者，如節點運營者、流動性提供者等。

質押激勵：未來可能引入 HAEDAL 質押，享受額外獎勵。





Haedal 對 HAEDAL 的發行與分配進行了合理設計，以確保生態長期健康發展：





社區獎勵與激勵：45%

團隊與顧問：20%

生態發展基金：15%

流動性支援與質押獎勵：20%





此外，Haedal 還發行了 haSUI 代幣，作為 SUI 質押的流動性代表，可在 DeFi 協議中使用，提升資產利用效率。









Haedal 推出迄今為止 Sui 生態系統中規模最大、最受社區關注的空投之一。









1）核心社區成員與支援者：活躍主持人、大使、內容創作者等

2）Haedal產品和LST的活躍用戶：haSUI、haWAL、haeVault 用戶，以及在 Sui 主要 DeFi 協議中使用 Haedal LST 的用戶

3）社區合作伙伴：Bucket、Cetus、DeepBook、Hippo、Navi、Scallop、Walrus等社區

4）積極參與預發佈活動的用戶









開始時間：4 月 29 日 20:00 (UTC+8)









Haedal Protocol 憑藉一系列極具創新性的架構設計，在 Sui 生態流動性質押領域脫穎而出，成為當之無愧的領軍協議。對於那些渴望在 Sui 生態中挖掘穩健收益機會，同時希望釋放手中資產流動性以參與更多元化 DeFi 活動的用戶而言，Haedal Protocol 無疑是一個極具吸引力且值得深度關注、積極投入的優質平台。





在 Haedal Protocol 蓬勃發展的進程中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的攜手合作，為其注入了強勁的發展動力。MEXC 以其低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的沃土。





HAEDAL 現貨交易和合約交易，您可以在 MEXC 以 目前，MEXC 平台已上線現貨交易和合約交易，您可以在 MEXC 以 超低費率 進行代幣交易。





