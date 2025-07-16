隨著 Solana 公佈開啓第一個 AI 黑客松，市場目光再次聚焦於 AI Agent 領域，尤其是 Griffain 這一項目的崛起，不僅引發了廣泛討論，更帶動了整個 Blinks 生態的復興。 Griffain 的崛起之路 Griffain，一個植根於 Solana 區塊鏈上的人工智能代理引擎，自 11 月 1 日在 Hacking for Agentic Finance 黑客松上首次亮相以來隨著 Solana 公佈開啓第一個 AI 黑客松，市場目光再次聚焦於 AI Agent 領域，尤其是 Griffain 這一項目的崛起，不僅引發了廣泛討論，更帶動了整個 Blinks 生態的復興。 Griffain 的崛起之路 Griffain，一個植根於 Solana 區塊鏈上的人工智能代理引擎，自 11 月 1 日在 Hacking for Agentic Finance 黑客松上首次亮相以來
Griffain千倍漲幅，Blinks+AI會是下一個風口嗎？

隨著 Solana 公佈開啓第一個 AI 黑客松，市場目光再次聚焦於 AI Agent 領域，尤其是 Griffain 這一項目的崛起，不僅引發了廣泛討論，更帶動了整個 Blinks 生態的復興。

Griffain 的崛起之路


Griffain，一個植根於 Solana 區塊鏈上的人工智能代理引擎，自 11 月 1 日在 Hacking for Agentic Finance 黑客松上首次亮相以來，便迅速吸引了業界的廣泛關注。其核心理念是將用戶的想法直接轉化爲實際行動，通過代理引擎實現用戶需求的即時滿足。這一創新理念不僅得到了包括 Jupiter、Dialect 在內的多家企業和機構的青睞與合作，更在短時間內推動了 Griffain 市值的飆升。

自*URLS-GRIFFAIN_USDT*上線以來，市值一路飆升，現已超過 3 億美元，並持續突破前高。這一暴漲不僅反映了市場對 Griffain 的高度認可，也預示了 AI 技術在區塊鏈領域的巨大潛力。



作爲 Solana 生態中的重要組成部分，Blinks 由 Actions（Solana Actions）和 Blinks（BlockchAIn links）兩部分構成。其中，Actions 提供合規 API，用於快速完成轉賬、執行智能合約等操作，具有高效、低延遲的特點，適用於各種應用場景。而 Blinks 則將 Actions 轉換成可共享鏈接，支持用戶在網頁或社交平臺直接預覽並觸發鏈上交易。

在 Griffain 市值暴漲的帶動下，Blinks 生態也迎來了復興。特別是 Griffain 作爲 Blink+AI agent 的成功案例，爲Blinks 生態注入了新的活力。Griffain 通過打通需求端與 Solana 生態，實現了在 Solana 現有技術體系範圍內的各種需求的即時滿足。這種深度融合不僅提升了用戶體驗，也爲 Blinks 生態帶來了更多的應用場景和商業價值。

隨著 Griffain與 Blinks 的深度融合，兩者共同打造了一個更加智能、高效的區塊鏈生態系統。

AI 技術的深度融合與創新


Griffain 的成功並非偶然，其代理引擎的創新理念固然重要，但更關鍵的是其與AI技術的深度融合與創新。在 AI 時代，搜索引擎的終極形態應是由需求端提出需求，AI 直接提供結果或解決方案，而非僅僅提供網頁鏈接，更注重用戶需求的滿足和智能化服務的提供。Griffain 正是抓住了這一機遇，通過 AI 技術的深度應用，爲用戶提供了更加智能、便捷的服務體驗。

隨著 Griffain 與 Blinks 的火爆，Solana 生態中的 AI 開發者也迎來了前所未有的發展機遇。Solana 已成爲 2024 年吸引新開發者涌入區塊鏈的熱門通道之一。除了 Memecoin 的吸引力外，AI agent 的廣闊前景同樣令人矚目。在Solana上，短時間內涌現出大量 AI agent 項目，雖然它們仍處於實驗階段，但得益於 Solana 出色的流動性和完善的開發者社群，這些項目得以快速成長和發展。

Griffain 與 Blinks 的深度融合不僅爲 AI 開發者開闢了新的應用場景和商業模式，更爲 Solana 生態的多元化發展注入了強勁動力。隨著 AI 技術的不斷髮展和區塊鏈技術的日益成熟，Blinks+AI 領域將迎來更多的創新項目和應用場景，爲 Web3 世界帶來更加豐富多彩的發展前景。

如何參與 Blinks+AI 的風口？


面對 Griffain 與 Blinks 的火爆現象以及 Blinks+AI 領域的廣闊前景，投資者如何把握這一風口機遇呢？在這個充滿機遇和挑戰的加密貨幣生態系統中，用戶需要保持謹慎和理性的態度，選擇合適的交易平臺進行交易。

MEXC 交易所作爲全球知名的加密貨幣交易平臺，以其豐富的交易品種、高效的交易體驗和優質的服務質量贏得了廣大投資者的信賴和支持。因此對於想要抓住 Blinks+AI 風口的投資者來說，MEXC 無疑是一個理想的選擇。

以 MEXC APP 爲例，如何在平臺上交易*URLS-GRIFFAIN_USDT* ？

第一步：登錄 MEXC App，點擊【交易】；
第二步：點擊【現貨交易】，點擊交易對後直接搜索【GRIFFAIN/USDT】；
第三步：點擊【買入GRIFFAIN】。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

