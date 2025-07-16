什麽是萊特幣？ 起源 萊特幣創立於2011年。萊特幣源於比特幣，萊特幣的開發團隊根據比特幣的原始代碼，進行了特殊的修改。這樣的創新使得萊特幣可以在一些被限制的BTC網路中使用。 交易快捷 和比特幣相比，萊特幣的交易速度更快，出塊時間更短。一般而言，當BTC被交易時，一個區塊所確認的時間為10分鐘；而在萊特幣網絡中，一個區塊所需確認的時間只有2.5分鐘。 公平「挖礦」 萊特幣和比特幣使用不同的挖礦算什麽是萊特幣？ 起源 萊特幣創立於2011年。萊特幣源於比特幣，萊特幣的開發團隊根據比特幣的原始代碼，進行了特殊的修改。這樣的創新使得萊特幣可以在一些被限制的BTC網路中使用。 交易快捷 和比特幣相比，萊特幣的交易速度更快，出塊時間更短。一般而言，當BTC被交易時，一個區塊所確認的時間為10分鐘；而在萊特幣網絡中，一個區塊所需確認的時間只有2.5分鐘。 公平「挖礦」 萊特幣和比特幣使用不同的挖礦算
萊特幣減半倒計時！掃除加密熊市陰霾的強心針

2025年7月16日
什麽是萊特幣？


起源


萊特幣創立於2011年。萊特幣源於比特幣，萊特幣的開發團隊根據比特幣的原始代碼，進行了特殊的修改。這樣的創新使得萊特幣可以在一些被限制的BTC網路中使用。

交易快捷


和比特幣相比，萊特幣的交易速度更快，出塊時間更短。一般而言，當BTC被交易時，一個區塊所確認的時間為10分鐘；而在萊特幣網絡中，一個區塊所需確認的時間只有2.5分鐘

公平「挖礦」


萊特幣和比特幣使用不同的挖礦算法，萊特幣採用Scrypt哈希函數，而比特幣採用SHA-256哈希函數。SHA-256算法簡單，導致GPU礦機、FPGA礦機、ASIC礦機在比特幣領域大行其道，礦廠、礦池完全壟斷了比特幣挖礦領域，個人用戶很難挖到比特幣。

萊特幣創始人李啟威先生認為：比特幣這種集中挖礦的行為，對於個人用戶而言有失公平，這可能導致某些組織或機構利用廉價的硬件控制整個比特幣網絡，同時也違背了比特幣的去中心化的初衷。於是，他在萊特幣中引入了Scrypt算法。採用了Scrypt算法後，挖礦對CPU性能消耗極大、也需要極大的內存空間，因此大大拉升了挖礦的成本，讓礦廠礦池無法低成本挖到萊特幣，從而讓萊特幣較比特幣更為公平

貨幣數量


比特幣和萊特幣的流通貨幣數量都是有限的。比特幣的可用貨幣數量為2100萬，而萊特幣的可用貨幣數量為8400萬，後者是前者的四倍還要多。

什麽是萊特幣減半？


定義


和比特幣一樣，萊特幣的設定也是每四年減半。「減半」的全稱是「挖礦的獎勵降低一半」。這就意味著：減產之後，在相同的時間裏，礦工挖礦可以挖到的幣越來越少。比特幣和萊特幣的減半周期都是四年左右，也就是大概每過四年，挖礦的獎勵會降低一半。

「通縮模式」


「減半」屬於一種「通縮模式」：「通縮」的意思指某種貨幣的總供應量恒定；同時，發行數量逐年遞減。在當代銀行金融係統中，各國政府採用的貨幣機制屬於「通脹模式」，即貨幣會越發越多。如此一來，市場上的貨幣越來越多也就意味著某件商品越來越不值錢。生活中可能會遇見這樣的經歷：小時候一根冰棒幾分錢，但是現在呢，一根冰棒可能需要幾塊錢。但是，比特幣採用的是「通縮模式」，總量恒定2100萬，而且每四年減半。萊特幣和比特幣一樣，採用的也是「通縮模式」，總量恒定8400萬，每四年減半。「通縮模式」的好處在於：一定程度上，控制貨幣總量，隨著時間推移，能夠加大某種貨幣的稀缺性。單純從供需關係上說：物以稀為貴，價格自然會水漲船高。

歷史上萊特幣「減半」


第一次「減半」



（圖片來源：CoinMarketCap）

  • 萊特幣第一次「減半」發生在2015年8月25日：當時，萊特幣的區塊獎勵50 LTC 削減到 25 LTC
  • 此次「減半」事件之前，幣價出現一個明顯的放量上漲的現象。但是，也跟隨著「減半」事件的發生，市場出現疲軟。從而使得「減半」事件形成一個比較大的幣價波動。市場熱度消化之後，萊特幣的價格出現了一個長時間的波動上升的階段。

第二次「減半」



（圖片來源：CoinMarketCap）

  • 四年後，即網絡係統中編碼的840,000塊後，第二次獎勵減半發生在2019年8月5日。此次活動將礦工的獎勵25 LTC 降低到 12.5 LTC，這亦是礦工今天可獲得的獎勵數量。
  • - 與四年前的「減半」類似：「減半」作為一個熱點事件，在來臨之前，吸引了大量投資者入場持有萊特幣。當事件結束之後，幣價恢復到至少半年之前的水平。但是，萊特幣的交易量仍然活躍。下一年（2021年）伊始，便迎來暴漲，漲幅超過200%。最高超過320$。

第三次「減半」



（圖片來源：CoinMarketCap）

  • 萊特幣將在2023年8月2日迎來第三次「減半」。
  • 由於減半效應，萊特幣的價格在第一次和第二次減半的時候均有不錯的表現，這引起了投資者的極大興趣，同時也有越來越多的投資者開始關注第三次減半。
  • 在第三次「減半」不到一個月的時間裏，萊特現貨價出現一個緩慢下跌調整的表現；近一日的價格有緩慢回升，交易量也有緩慢拉升。

寫在最後


  • 隨著加密貨幣市場的發展，很多投資者和機構均開始關注加密貨幣的長期潛力。這些資本對減半事件產生了影響，加強了投機資本對加密貨幣的關注程度，並對參與者的預期形成了反饋。因此，在市場中出現減半敘事行情也是很常見的。
  • 同時，對於萊特幣「減半」事件對市值的影響並不能作為絕對的規律來看待，因為造成價格波動的原因有很多，只能說減半對於其價格的影響算是必要條件而不是充分條件。
  • 幣市有風險，投資需謹慎。期望MEXCers充分學習交易，根據自身風險偏好和抗風險能力，在遵守「買方自負」的原則上：理性投資，享受交易。

