GOAT爆火！AI自主對話生成Meme幣會成爲新趨勢嗎？

在 Meme 市場中，“以漲服人”的法則被一次次驗證。





眼下，一場由“羊”引發的 Meme 風暴正席捲而來。確切的說，這股熱潮的源頭，正是 AI Bot 通過自主對話創新推出的 Meme 幣—— $GOAT。在短短一週內，$GOAT 實現了驚人的千倍漲幅，迅速成爲超級明星。





那麼，$GOAT 究竟是如何在 Meme 市場中脫穎而出的？









GOAT 全稱叫做 goatseus maximus，是 terminal of truths 的 AI Bot 在自言自語中想出來的創意。AI Bot 以半自治的模式運行，其 X 帖子需經過人類管理員的批准，同時管理員也負責決定它與哪些賬戶進行互動。





自同名代幣 goatseus maximus （ $GOAT ）在 Pump.fun 上創建以來，$GOAT 迅速吸引了市場關注，其市值快速攀升。根據 MEXC 官方數據顯示，$GOAT 自上線以來，一直呈現拉昇狀態，最高觸達 0.37650 美元。在誕生不到一週的時間內，其市值已飆升至約 2.68 億美元，最高時超過 3 億美元。許多投資者表示，他們看好 $GOAT 的未來前景，認爲其有望成爲加密貨幣市場的新星。









說起 $GOAT 的火爆，其背後也有著一場令人啼笑皆非的烏龍事件。衆所周知，讓 $GOAT 一炮而紅的是 a16z 的創始人 Marc Andreessen 爲其捐贈了價值 5 萬美元的比特幣。然而，10 月 16 日，a16z 聯合創始人 Marc Andreessen 澄清稱，“今年夏天我向 terminal of truths 和其創建者 Andy Ayrey 發送了 5 萬美元的無附加條件的研究資助。這筆贈款旨在支持獨立的AI研究，結果非常出色。但是，我與 GOAT memecoin 無關。我沒有參與創建它，沒有參與其中，也不持有它。”





儘管 Marc Andreessen 的捐贈行爲並非出於炒作目的，但 $GOAT 的火爆卻是不爭的事實。在這場熱潮中，AI與加密貨幣的結合創新也成爲了人們熱議的話題。許多人開始重新審視這兩個領域的交集，思考它們未來可能帶來的變革和機遇。









在今年的加密貨幣市場中，Meme 幣的表現尤爲引人注目，據 Coingecko 網站數據顯示，Meme 幣板塊總體市值約爲 617 億美元，涵蓋了多達 2099 個代幣，其中不乏諸如 DOGE、 SHIB、 PEPE 等超級熱門的項目。2024年，Meme 幣的市場表現尤爲亮眼，優於其他板塊。Solana 生態的持續建設與 pump.fun 開創的“一鍵發幣”模式，降低了發幣門檻，使 Meme 幣成爲不同區塊鏈網絡生態的“新增長點”。相較於主流幣，Meme 幣展現出更強的造富效應，頻頻創造財富神話。





而 $GOAT 的火爆，無疑爲 AI Meme 注入了新的活力和動力。在傳統模式中，Meme 幣的發行往往依賴於社區力量、名人效應或項目團隊的精心策劃。從市場需求來看，投資者們正迫切期待著新的敘事方式來激發他們的投資熱情。一方面，動物園概念的 Meme 幣如 DOGE、SHIB 等已經充斥市場，投資者們逐漸產生了審美疲勞；另一方面，傳統的政治與名人題材也逐漸失去了吸引力。隨著大選週期的落幕和社交媒體風向的不斷變化，投資者們不再單純追逐名人效應，而是更加渴望聽到新鮮、富有創意的故事。因此，玩家們急需新的刺激來打破當前的審美疲勞，而 $GOAT 等 AI Meme 項目的出現，正好滿足了這一市場需求。





因此，$GOAT 採用了新穎的發行模式，將發行的主導權交予了 AI 系統。這種“無人干預”的發行模式不僅引發了市場的高度關注，也將 AI 推向了市場話題的中心舞臺。









$GOAT 的橫空出世，無疑引發了業內對 AI 驅動 Meme 未來的深刻反思。AI 在內容創新方面的能力，將直接決定投資者興趣的持久度，一旦創新力枯竭，市場熱度或將迅速降溫。因此，AI 自主對話生成 Meme 幣這一模式能否成爲新趨勢，還需要時間的驗證。但是，AI 自主對話生成 Meme 幣這一創新模式仍然爲加密貨幣領域帶來了新思考，展現了 AI 在加密貨幣領域的潛力。





作爲業內知名的交易所，MEXC 始終保持着對 Meme 板塊關注。根據 MEXC 官方最新數據顯示，平臺上的 Meme 代幣最高漲幅前 15 位均超過 1400%，前 5 位漲幅均超過 28000%。從圖表中不難發現，這些 Meme 代幣來的財富效應驚人，投資者從中能夠獲得豐厚的回報。









Meme 幣具備實效性強、週期快、爆發性強的特點，對於交易所而言，越早上線用戶的收益相對越高。MEXC 交易所以高效快速的上幣機制著稱，通常是新興 Meme 幣的首發陣地，通過搶先上線新項目，用戶可以在最早期參與到優質的 Meme 項目中，搶佔市場先機。









