全球股災來襲，「對等關稅」成為導火線？加密市場還能撐多久？

就在市場經歷動盪的第一季後開始重趨穩定之際，一場突如其來的「政策風暴」再度震撼全球投資者。美國總統川普簽署的《互惠關稅》行政令引發連續三天慘烈暴跌，美國股市市值蒸發逾 11 兆美元。就連素來被視為風險偏好投資者避風港的加密貨幣領域，也未能在這場連鎖反應中倖免。有人將這場暴跌歸咎於川普頗具爭議的「吃藥論」，也有人視之為新經濟秩序的開端。

1. 川普「吃藥論」背後，美國祭出對等關稅


在川普總統簽署《互惠關稅》行政令僅一週後，全球市場就遭遇了近 50 年來最嚴重的暴跌。這位美國總統在返回華盛頓的專機上接受採訪時，竟將股市崩盤輕描淡寫地稱為必要代價：「有時候你必須吃藥才能解決問題。」此番言論立即引發市場恐慌，納斯達克 100 指數期貨應聲暴跌超 6%。

所謂「藥方」，正是本屆美國政府所推行的互惠關稅政策。這種貿易策略的轉向意味著：凡是已對美國商品徵收高關稅的國家，美國都將對其實施對等甚至更高關稅。這標誌著美國從根本上改變了多邊自由貿易規則——儘管白宮將其包裝成推動「公平貿易」的舉措，但極可能引發全球供應鏈與資本市場的系統性震盪。

2. 美股市值三日蒸發 11 兆，史上最慘之一


根據 The Kobeissi Letter 計算，美國股市在短短 44 個交易日內蒸發市值達 11.1 兆美元——這個數字相當於美國 GDP 總量的 38%。主要股指在三天內集體暴跌超 15%，跌幅甚至超過 COVID-19 疫情最嚴峻時期的股市動盪。此次崩盤已超越 1987 年「黑色星期一」，成為現代金融史上最慘烈的股災之一。

這場災難絕非美國獨有，全球市場呈現同步塌陷方式下跌：

  • 日本日經指數暴跌超過 2500 點，觸發期貨熔斷；
  • 韓國 KOSPI 指數大跌 4.39%，觸發「sidecar」交易暫停；
  • 台灣加權指數開盤即跌近 10%，台積電與富士康股價雙雙跳水；
  • 德國 DAX、英國富時歐洲斯托克 50 期貨全面重挫；
  • 標普 500 期貨觸發熔斷警告，若跌幅達 20%，市場將全天關閉。

對沖基金深陷「加密版雷曼時刻」，保證金追繳風暴席捲股幣雙市，這場危機正持續加劇金融體系崩盤的擔憂。


3. 加密市場難獨善其身，爆倉超 8 億美元


作為過去幾年創投的避風港，加密資產市場在這場全球風暴中也未能倖免。


市場恐慌與貪婪指數驟降至 23，跌入「極度恐懼」區間，反映出全球市場的悲觀情緒。短短 24 小時內，全球共有 29 萬名交易者遭遇爆倉，清算金額突破 8.93 億美元——其中多頭部位佔比高達 85%。曾被視為市場動盪時期避風港的加密貨幣市場，如今正首當其沖承受投資者的恐慌性拋售。


4.全球回應分化，貿易格局正走向重塑


各國對《互惠關稅》行政令的反應呈現明顯分化：

  • 越南、阿根廷、以色列等已取消對美國產品關稅；
  • 印度意向推動美國產品零關稅；
  • 中國率先宣布對美商品加徵 34% 反制關稅；
  • 歐盟計劃於 4 月 9 日就報復性關稅展開投票。

新加坡總理黃循財更指出：「基於規則的全球化和自由貿易時代已經結束，如今人們正進入一個更加武斷、充斥著保護主義以及危險的新階段。」

當前市場動盪不僅反映短期波動，也揭示了全球貿易秩序的結構性變革——保護主義與地緣政治張力正在重塑未來經濟格局。

5.市場短期承壓，但機會或在下一個拐點


儘管市場短期極度恐慌，但也有投資人看到了潛在機會。 BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 提到：「債券市場的 MOVE 波動率指數若突破 140，美聯儲或將迫於市場壓力再次開啟印鈔機。」


Kalshi 預測市場最新資料顯示，美國 2025 年陷入經濟衰退的機率已飆升至 68%，創下數月來新高。就連摩根大通也發出預警，敦促聯準會在下次議息會議前提前降息。

儘管前景黯淡，頂級交易員 Eugene Ng 認為，本輪市場暴跌對具備正確策略的投資者而言，恰恰是千載難逢的財富機會。他給的忠告是：「活下去才是關鍵。」同時，《公式新聞》創辦人 Vida 認為，這僅是周期性調整而非 2008 年等級的金融危機。他預測市場轉折點將出現在 2026 年第一季，建議投資人趁回檔階段逐步建倉。

6.寫在最後：風暴之中，如何穩住投資節奏？


無論您將川普的「用藥論」視為良方，還是把互惠關稅看作新世界秩序的序章，都無法否認這樣一個現實：全球市場正步入波動與不確定性的新紀元。今日的市場脈動，已無法僅憑歷史經驗解讀──投資者必須學會與這種「新常態」共處。

在這個充滿變數的時代，理解風險管理在市場波動中維持定力將成為關鍵。資本需要新的錨點，而能穿越風暴的勇者，終將浴火重生。當金融版圖開始位移，選擇一個配備全套抗風險工具的交易平台，或許就是您最重要的策略部署。

對於希望在風暴中穩健前行的投資人而言，選擇一個工具完善、資產豐富的平台尤其關鍵。作為全球領先的數位資產交易平台，MEXC 不僅提供全網最快的上幣速度、強大的合約流動性，還覆蓋全球用戶關心的風險管理工具與行情資料支援。無論你是經驗豐富的老手，還是正在學習如何應對市場波動的新手，在 MEXC 都能找到屬於你的機會。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


