無疑，近期社交媒體上的熱門話題之一便是 Ghibli（吉卜力）。在各大社交媒體平台上，一股與宮崎駿影視作品風格極為相似的 Meme 圖片潮流突然湧現，為宮崎駿的「吉卜力風格」賦予了新的韻味和生機。這股風潮的興起，不僅讓人們再次感受到了吉卜力動畫的獨特魅力，更在加密貨幣市場中掀起了一場前所未有的波瀾。 1. 什麼是吉卜力？ Ghibli 畫風，這一名詞源自日本著名的動畫工作室吉卜力（Studio G無疑，近期社交媒體上的熱門話題之一便是 Ghibli（吉卜力）。在各大社交媒體平台上，一股與宮崎駿影視作品風格極為相似的 Meme 圖片潮流突然湧現，為宮崎駿的「吉卜力風格」賦予了新的韻味和生機。這股風潮的興起，不僅讓人們再次感受到了吉卜力動畫的獨特魅力，更在加密貨幣市場中掀起了一場前所未有的波瀾。 1. 什麼是吉卜力？ Ghibli 畫風，這一名詞源自日本著名的動畫工作室吉卜力（Studio G
新手學院/Learn/精選內容/吉卜力風潮來...引爆加密熱潮

吉卜力風潮來襲，BNB Chain 持續引爆加密熱潮

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
幣安幣
BNB$983.44-1.22%
Ghiblification
GHIBLI$0.0007122+4.07%
Memecoin
MEME$0.001672+1.76%
Dogelon Mars
ELON$0.00000006628+0.66%
Happy Cat
HAPPY$0.0005027+4.01%

無疑，近期社交媒體上的熱門話題之一便是 Ghibli（吉卜力）。在各大社交媒體平台上，一股與宮崎駿影視作品風格極為相似的 Meme 圖片潮流突然湧現，為宮崎駿的「吉卜力風格」賦予了新的韻味和生機。這股風潮的興起，不僅讓人們再次感受到了吉卜力動畫的獨特魅力，更在加密貨幣市場中掀起了一場前所未有的波瀾。

1. 什麼是吉卜力？


Ghibli 畫風，這一名詞源自日本著名的動畫工作室吉卜力（Studio Ghibli）。吉卜力以其獨特的視覺風格和深刻的情感表達，創作了眾多膾炙人口的動畫作品，如《千與千尋》、《龍貓》等。這些作品不僅在全球範圍內贏得了廣泛的讚譽，更成為了無數人心中不可替代的經典。

2. GPT-4o 新功能：吉卜力風格的催化劑


這一切的起點，可以追溯到 GPT-4o 的新功能。在 GPT-4o 的對話欄內，用戶可以直接使用圖生圖功能。只需上傳一張圖片，並輸入簡單的指令（如「把這張圖片變成吉卜力卡通風格」），GPT 就能根據原圖和指令生成具有吉卜力風格的圖片。這一功能的推出，無疑為吉卜力風格的傳播提供了強力的技術支持。

起初，這只是 ChatGPT 的一次普通更新，並未引起太多人的關注。然而，隨著一些社交媒體名人的紛紛仿傚，上傳自己被吉卜力風渲染過的圖片，這一風潮逐漸開始蔓延。其中，特斯拉 CEO 馬斯克在社交媒體上分享的吉卜力風格圖片，更是將這一風潮推向了高潮。


3. Ghibli 代幣崛起，熱度飆升


在社交媒體名人的助推下，吉卜力風格的熱度飆升，進而催生了一系列與吉卜力相關的 Meme 幣。其中，最為矚目的便是同名的 *URLS-GHIBLI_USDT* 代幣。這款代幣在 Solana 鏈上發行，伴隨著話題和熱度的持續上升、配合一些 KOL 的持續喊盤，在不到一天的時間就增長了上百倍，吸引了大量投資者的關注和追捧。

除了 Solana 鏈上的 Ghibli 代幣外，市場上還出現了基於 BNB Chain 的同名代幣。這兩款代幣雖然在不同的鏈上運行，但都受到了吉卜力熱潮的顯著推動。在 Ghibli 代幣的熱度帶動下，BNB Chain 上的交易量也激增，進一步推動了這一風潮的發展。

不僅如此，Ghibli 的成功還激發了更多以吉卜力元素為主題的加密貨幣的發行。據不完全統計，市場上湧現出了至少 20 種與吉卜力相關的 Meme 幣，如 Ghibli-CZ、Ghibli Elon、Ghiblification 等。這些 Meme 幣雖然市值和漲幅各有不同，但都受益於吉卜力風格的熱潮，在市場上取得了不俗的表現。

4. BNB Chain 上的 Meme熱潮：從青澀到成熟的蛻變


近期，BNB Chain上的 Meme 熱潮持續不減，引發廣泛關注。根據 Artemis 數據，從 1 月 25 日起， BNB Chain 和 Solana 鏈上交易量兩者交易量相近，呈現出一定的交錯趨勢。



從CZ（幣安創始人趙長鵬）首次轉發推文支持「Happy Trading」單點攻擊的新手，到如今成為聯合「多套組件」一同升級、連接交易所流動性的「外鎧甲」，並熟悉市場情緒隨意調節市場情緒的組合攻擊「老手」，BNB Chain在 Meme 領域的成長可謂有目共睹。

2月，BNB Chain 團隊發佈了一個包含測試代幣的 Four.meme 宣傳視頻，CZ 對此進行了轉發並評論「Happy Trading」。儘管 CZ 試圖輕描淡寫地結束這次事件，但市場的 FOMO 情緒卻持續高漲。雖然這波浪潮讓 BNB Chain的 DEX 交易量增長了 3 倍以上，但並未能持續太久，Four.meme 平台當週僅成功發射了 10 個代幣。

隨後，CZ 再次發推文表示對 Meme 幣的好奇，並詢問了關於寵物狗 Meme 幣的相關問題。然而，當 CZ 公布寵物狗「西蘭花」（Broccoli）的照片和名字後，卻並未親自發行 Meme 幣，而是將這一權力交給了社區。這一舉動導致市場上瞬間湧現出上萬個以「西蘭花」同名的 Meme 幣，市場陷入混亂和擠塞，投資者資金分散，未能形成高度共識的龍頭項目。

「西蘭花」事件給 CZ 和 BNB Chain 帶來了深刻的啟示。CZ 意識到，Meme 不僅需要熱度，還需要基礎設施的支持和清晰的引導。而 BNB Chain 則需要在可擴展性和社區引導上做出更多努力。為了改進基礎設施和社區引導，BSC 開始發放流動性支持給頭部 Meme 項目，並宣佈開啟第二輪的流動性支持計劃。同時，BNB Chain 還在三月開啟了 Pascal 硬分叉測試，引入了新技術以改善惡性 MEV 問題。

這些努力在隨後的 Mubarak 事件中得到了驗證。CZ 轉發配文「Mubarak」，正式開啟了「中東概念」的 Meme 熱潮。數據顯示，從 *URLS-MUBARAK_USDT* 爆火初期至今，BNB Chain 交易量每日都領先於其他主要區塊鏈平台。同時，Four.meme 平台的數據也呈現出增長態勢。

更重要的是，這次 Meme 熱潮的熱點逐漸不再圍繞 CZ 展開。BNB Chain 上 Meme 的自主性正在提高，手繪藝術風格 Meme 幣 *URLS-BUBB_USDT* 等新型 Meme 幣正在崛起。這些趨勢表明，BNB Chain 的 Meme 熱潮已經進入了一個新紀元，展現出了更加成熟和多元化的發展態勢。

5. MEXC 交易所：投資者的首選平台


日前，MEXC 交易所已經宣佈推出 DEX+，這是市場上首個創新的 CEX 和 DEX 混合產品，可為鏈上和鏈下交易提供一站式體驗，目前支持 Solana 鏈和 BNB Chain，後續將會開放更多生態鏈。這一創新產品的推出，使得投資者能夠更加方便地參與到新興項目的投資中，同時也降低了交易成本和時間成本。

MEXC 交易所透過快速審核和上線機制，確保投資者能夠第一時間參與到新興項目的投資中。這意味著投資者可以緊跟市場熱點，抓住投資機會。同時，MEXC 交易所還優化交易系統，降低手續費率，為投資者提供了更加經濟實惠的交易體驗。此外，良好的流動性也為投資者提供了更加穩定的交易環境，降低了投資風險。

總之，MEXC 交易所憑藉其獨特的優勢和不斷創新的精神，在加密貨幣市場中脫穎而出，成為了投資者的首選平台。無論是對於想要參與吉卜力風格 Meme 幣投資的投資者，還是對於其他加密貨幣項目的投資者來說，MEXC 交易所都是一個值得信賴的選擇。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。




熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金