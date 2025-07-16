吉卜力風潮來襲，BNB Chain 持續引爆加密熱潮

無疑，近期社交媒體上的熱門話題之一便是 Ghibli（吉卜力）。在各大社交媒體平台上，一股與宮崎駿影視作品風格極為相似的 Meme 圖片潮流突然湧現，為宮崎駿的「吉卜力風格」賦予了新的韻味和生機。這股風潮的興起，不僅讓人們再次感受到了吉卜力動畫的獨特魅力，更在加密貨幣市場中掀起了一場前所未有的波瀾。









Ghibli 畫風，這一名詞源自日本著名的動畫工作室吉卜力（Studio Ghibli）。吉卜力以其獨特的視覺風格和深刻的情感表達，創作了眾多膾炙人口的動畫作品，如《千與千尋》、《龍貓》等。這些作品不僅在全球範圍內贏得了廣泛的讚譽，更成為了無數人心中不可替代的經典。









這一切的起點，可以追溯到 GPT-4o 的新功能。在 GPT-4o 的對話欄內，用戶可以直接使用圖生圖功能。只需上傳一張圖片，並輸入簡單的指令（如「把這張圖片變成吉卜力卡通風格」），GPT 就能根據原圖和指令生成具有吉卜力風格的圖片。這一功能的推出，無疑為吉卜力風格的傳播提供了強力的技術支持。





起初，這只是 ChatGPT 的一次普通更新，並未引起太多人的關注。然而，隨著一些社交媒體名人的紛紛仿傚，上傳自己被吉卜力風渲染過的圖片，這一風潮逐漸開始蔓延。其中，特斯拉 CEO 馬斯克在社交媒體上分享的吉卜力風格圖片，更是將這一風潮推向了高潮。













在社交媒體名人的助推下，吉卜力風格的熱度飆升，進而催生了一系列與吉卜力相關的 Meme 幣。其中，最為矚目的便是同名的 *URLS-GHIBLI_USDT* 代幣。這款代幣在 Solana 鏈上發行，伴隨著話題和熱度的持續上升、配合一些 KOL 的持續喊盤，在不到一天的時間就增長了上百倍，吸引了大量投資者的關注和追捧。





除了 Solana 鏈上的 Ghibli 代幣外，市場上還出現了基於 BNB Chain 的同名代幣。這兩款代幣雖然在不同的鏈上運行，但都受到了吉卜力熱潮的顯著推動。在 Ghibli 代幣的熱度帶動下，BNB Chain 上的交易量也激增，進一步推動了這一風潮的發展。





不僅如此，Ghibli 的成功還激發了更多以吉卜力元素為主題的加密貨幣的發行。據不完全統計，市場上湧現出了至少 20 種與吉卜力相關的 Meme 幣，如 Ghibli-CZ、Ghibli Elon、Ghiblification 等。這些 Meme 幣雖然市值和漲幅各有不同，但都受益於吉卜力風格的熱潮，在市場上取得了不俗的表現。









近期，BNB Chain上的 Meme 熱潮持續不減，引發廣泛關注。根據 Artemis 數據，從 1 月 25 日起， BNB Chain 和 Solana 鏈上交易量兩者交易量相近，呈現出一定的交錯趨勢。









從CZ（幣安創始人趙長鵬）首次轉發推文支持「Happy Trading」單點攻擊的新手，到如今成為聯合「多套組件」一同升級、連接交易所流動性的「外鎧甲」，並熟悉市場情緒隨意調節市場情緒的組合攻擊「老手」，BNB Chain在 Meme 領域的成長可謂有目共睹。





2月，BNB Chain 團隊發佈了一個包含測試代幣的 Four.meme 宣傳視頻，CZ 對此進行了轉發並評論「Happy Trading」。儘管 CZ 試圖輕描淡寫地結束這次事件，但市場的 FOMO 情緒卻持續高漲。雖然這波浪潮讓 BNB Chain的 DEX 交易量增長了 3 倍以上，但並未能持續太久，Four.meme 平台當週僅成功發射了 10 個代幣。





隨後，CZ 再次發推文表示對 Meme 幣的好奇，並詢問了關於寵物狗 Meme 幣的相關問題。然而，當 CZ 公布寵物狗「西蘭花」（ Broccoli ）的照片和名字後，卻並未親自發行 Meme 幣，而是將這一權力交給了社區。這一舉動導致市場上瞬間湧現出上萬個以「西蘭花」同名的 Meme 幣，市場陷入混亂和擠塞，投資者資金分散，未能形成高度共識的龍頭項目。





「西蘭花」事件給 CZ 和 BNB Chain 帶來了深刻的啟示。CZ 意識到，Meme 不僅需要熱度，還需要基礎設施的支持和清晰的引導。而 BNB Chain 則需要在可擴展性和社區引導上做出更多努力。為了改進基礎設施和社區引導，BSC 開始發放流動性支持給頭部 Meme 項目，並宣佈開啟第二輪的流動性支持計劃。同時，BNB Chain 還在三月開啟了 Pascal 硬分叉測試，引入了新技術以改善惡性 MEV 問題。





這些努力在隨後的 Mubarak 事件中得到了驗證。CZ 轉發配文「Mubarak」，正式開啟了「中東概念」的 Meme 熱潮。數據顯示，從 *URLS-MUBARAK_USDT* 爆火初期至今，BNB Chain 交易量每日都領先於其他主要區塊鏈平台。同時，Four.meme 平台的數據也呈現出增長態勢。





更重要的是，這次 Meme 熱潮的熱點逐漸不再圍繞 CZ 展開。BNB Chain 上 Meme 的自主性正在提高，手繪藝術風格 Meme 幣 *URLS-BUBB_USDT* 等新型 Meme 幣正在崛起。這些趨勢表明，BNB Chain 的 Meme 熱潮已經進入了一個新紀元，展現出了更加成熟和多元化的發展態勢。









日前，MEXC 交易所已經宣佈推出 DEX+，這是市場上首個創新的 CEX 和 DEX 混合產品，可為鏈上和鏈下交易提供一站式體驗，目前支持 Solana 鏈和 BNB Chain，後續將會開放更多生態鏈。這一創新產品的推出，使得投資者能夠更加方便地參與到新興項目的投資中，同時也降低了交易成本和時間成本。





MEXC 交易所透過快速審核和上線機制，確保投資者能夠第一時間參與到新興項目的投資中。這意味著投資者可以緊跟市場熱點，抓住投資機會。同時，MEXC 交易所還優化交易系統，降低手續費率，為投資者提供了更加經濟實惠的交易體驗。此外，良好的流動性也為投資者提供了更加穩定的交易環境，降低了投資風險。





總之，MEXC 交易所憑藉其獨特的優勢和不斷創新的精神，在加密貨幣市場中脫穎而出，成為了投資者的首選平台。無論是對於想要參與吉卜力風格 Meme 幣投資的投資者，還是對於其他加密貨幣項目的投資者來說，MEXC 交易所都是一個值得信賴的選擇。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。







