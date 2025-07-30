Elympics 入門指南 —— 構建娛樂新紀元









2）Elympics SDK 讓開發者能夠輕鬆構建基於技能的遊戲，集成了核心電競功能，如實時同步、技能匹配、房間管理、服務器託管和自動擴容等，無需任何區塊鏈開發經驗。

3）玩家通過贏得比賽可以獲得代幣獎勵，實現真正的 Play2Win 玩法機制，支持多種形式，包括免費對局、付費挑戰和官方賽事。

4）代幣經濟模型兼顧玩家和開發者的利益，通過入場費、代幣分配機制和開發者收益分成，打造可持續發展的生態系統。













SDK 和基礎設施層，開發者可以用它來構建基於區塊鏈、以技能為核心的小遊戲，但 Elympics 的目標遠不止於此。它希望成為娛樂領域的基礎層，將 IP 和消費品牌無縫帶入鏈上世界，無需開發專屬代幣、管理錢包，也不用讓用戶面對繁瑣的區塊鏈操作體驗。 Elympics 的核心是一套，開發者可以用它來構建基於區塊鏈、以技能為核心的小遊戲，但 Elympics 的目標遠不止於此。它希望成為娛樂領域的基礎層，將 IP 和消費品牌無縫帶入鏈上世界，無需開發專屬代幣、管理錢包，也不用讓用戶面對繁瑣的區塊鏈操作體驗。





Elympics 基礎設施設計支持以下功能：

IP 和品牌的無縫接入 Web3 世界。

獎勵真實操作與技巧的技能型 PvP 遊戲。

支持 Telegram、Coinbase Wallet 以及即將接入的更多社交應用的多平台部署。

基於代幣獎池，所有獎勵鏈上結算。













隨着數字粉絲文化成為社交消費時代的主流力量，越來越多的娛樂 IP 正積極探索擁抱 Web3 的新方式。Elympics 為這些品牌提供了一個無需發行代幣、也不需要團隊具備複雜技術能力的區塊鏈遊戲集成方案。





像 Pudgy Penguins 這樣知名的項目，已經在嘗試這一模式——通過基於技能的休閒小遊戲，把用戶群體連接在一起，這種社交環境不僅限於 Web3 圈層。





對於 IP 方來說，這不僅打開了全新的變現路徑，例如品牌主題錦標賽、限時小遊戲活動、社區排行榜等，同時還能確保品牌和 IP 的一致性與正統性得到維護。













Elympics 的核心創新之一就是獨特的 Play2Win 模式。與容易出現代幣通脹、機器人濫用等問題的「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）遊戲不同，Play2Win 強調競技公平和經濟可持續性。





模式運作方式如下：

玩家需支付一定數量的 ELP（Elympics 原生代幣）作為參賽費加入遊戲。

勝者從獎池中獲得獎勵。

每筆參賽費的一部分分配給開發者、賽事主辦方、平台協議方等多方參與者。

這種收益分配機制讓各方利益保持一致，無需依賴膨脹性獎勵或投機熱潮，確保了生態系統的長期健康發展。

















進入遊戲後，玩家可以選擇以法幣或穩定幣領取獎勵，整個流程簡便友好，同時核心交易仍在鏈上完成。這種幾乎無門檻的入門體驗，對於吸引更廣泛的移動端和休閒遊戲用戶至關重要，也推動 Elympics 成為新娛樂生態的核心平台。









功能模塊 描述 Gameplay SDK 開發過程中最常使用的接口模塊。它是一套專為 Unity 打造的框架和工具集，可幫助你以最小的開發成本創建具備高安全性的競技類遊戲。 大廳與匹配系統 （Lobby & Matchmaking） 管理玩家菜單界面，可實現社交對戰，也支持自動匹配功能。系統會學習你的遊戲規則，並通過機器學習算法提供更精彩的匹配體驗。 PlayPad SDK 登錄認證 提供簡單安全的玩家身份認證，無論你的遊戲部署在瀏覽器、Telegram 還是獨立 App 中，都可抽象化處理身份驗證問題，讓你專注於打造更精彩的遊戲體驗。 雲部署與託管服務 提供一整套全球託管服務，無需額外運維成本。包括遊戲構建託管、按需啟動的對戰服務器、可擴展的部署環境等，助力全球玩家連接。 Web3 變現功能 通過 Elympics 為 EVM 與 TON 鏈構建的競技智能合約，實現玩家激勵和變現。你可以使用平台內置方案，或接入自定義的去中心化比賽合約，快速實現鏈上競技模式。 Telegram Bot 可將你的遊戲部署到 Telegram，並生成專屬的遊戲機器人，提升用戶留存率，增強 Telegram 社區曝光與互動效果。 外部 API 接入 使用簡潔的 HTTP Hook 接口，輕鬆在服務端實現玩家成長系統、戰績同步等自定義功能。 動態排行榜系統 即便在異步競技環境中，也能讓玩家公平競爭。基於 Elympics 的服務器權威架構，保障結果可信、安全。 榮譽值系統 通過為玩家和開發者設立積分與榮譽機制，增強生態參與度和留存率，建立良性競爭環境。 PlayPad 一個連接你遊戲構建版本的前端應用，負責處理用戶身份認證、賽事參與等功能。部署至 Elympics Cloud 後即可默認啟用。 玩家控制面板 玩家可在此發現 Elympics 生態下的所有遊戲（包括你的），並設置個人身份、賬戶信息等。 開發者控制台 配置你的遊戲參數、選擇服務器集群、設置匹配邏輯，完成上線前的所有準備工作。 CLI 如果你不喜歡使用網頁界面，或需要在自動化環境中進行配置，可使用 CLI 工具完成部署與管理。









Elympics 將區塊鏈與多人競技遊戲深度融合，通過鏈上比賽結果與基於勝者的獎勵分配，打造了一個安全且透明的鏈上經濟體系。





鏈上比賽結果意味着每一場官方比賽的成績都會被記錄在區塊鏈上，這帶來了以下優勢：

玩家無法偽造成績；

所有戰績對外公開、可查；

社區裁判和去中心化審核成為可能。





在此基礎上，Elympics 支持零和遊戲機制。兩位玩家比賽，勝者獲得獎勵，敗者則需支付一定數量的代幣作為「參賽費」或「對局押金」。這就像一場公平的電競對決，贏家不僅收穫榮譽，還能獲得真實收益。玩家也可以參與「免費比賽」，通過持續獲勝積累排名積分，衝擊排行榜並獲得相應獎勵，逐步登上頂峰。









Elympics 生態內的所有互動都圍繞着其原生實用代幣 ELP 展開。ELP 承擔着多重核心角色，包括：





1）作為生態各方價值流轉的紐帶，捕捉每一次協議內互動所產生的價值增長；

2）Elympics 網絡的關鍵功能對核心參與者（如遊戲開發者、節點運營者）實行 ELP 代幣准入機制；

3）ELP 質押者可獲得專屬獎勵活動的參與資格——質押數量越多、鎖定時間越長，獲得的機會也越多；

4）協議費用的一部分會用於回購 ELP 代幣，進一步支持其長期價值；

5）玩家可以鎖定 ELP，實現無需等待區塊確認即可即時進入比賽；

6）玩家可通過銷毀 ELP 解鎖高級功能（如復盤請求等）；

7）各類遊戲需鎖定 ELP 以租賃網絡安全服務並保障遊戲正常運行。





通過上述機制，ELP 不再只是投機工具，而是深度融入遊戲玩法與生態活躍度，其價值根植於整個生態系統的真實使用與持續增長。













總供應量： 3,500,000,000

TGE 流通供應量： 24.60%

30 個月後達到總供應量

分配類別 分配占比 描述 核心貢獻者 14% 保留給推動 Elympics 協議開發、增長與長期成功的核心建設者與願景制定者。 早期支持者 11% 分配給在項目初期階段提供關鍵資金與專業支持的信任夥伴與投資者。 戰略輪 12% 分配給與 Elympics 長期願景和生態目標高度一致的戰略合作機構與投資人。 社區銷售與空投 4.5% 用於獎勵早期社區參與者，並推動通證在網絡中的初始流通。 IDO 1.5% 專為 TGE 前代幣預售參與者預留，通過專屬啟動平台進行。 流動性 10% 用於保障交易活躍度、降低滑點，並支持在主要交易平台的上線與交易深度。 生態與網絡增長 28% 用於生態擴展，如開發者激勵、市場推廣、用戶獎勵計劃，擴大協議影響力。 儲備金 19% 為未來的戰略機會、產品開發、技術創新以及協議的可持續擴展性提供保障。













分配類別 懸崖期（月） 歸屬期（月） TGE 解鎖百分比（%） 分配比例（%） 核心貢獻者 6 24 0% 14% 早期支持者 4 12 20% 11% 戰略輪 3 6 20% 12% 社區銷售與空投 0 3 30% 4.5% IDO 0 3 40% 1.5% 生態與網絡增長 0 30 5% 28% 流動性 0 0 100% 10% 儲備金 0 24 35% 19%

















用途類別 描述 遊戲接入 開發者需鎖定一定數量的 ELP 才能使用 Elympics 基礎設施並對遊戲進行變現。 節點運營 節點運營者需質押 ELP 以託管並驗證比賽，對此可獲得獎勵。 對局驗證 ELP 可用於通過預言機驗證比賽結果，或發起回放審核，部分功能涉及銷毀代幣。 高級功能解鎖 鎖倉 ELP 可解鎖特權功能，如快速匹配、更高額比賽獎池等，同時提升聲譽評分，影響匹配優先級。 質押與空投 用戶可將 ELP 質押至保險庫中，以參與由遊戲、協議或生態夥伴發起的代幣空投活動。 回購機制 協議金庫將使用平台收入在市場上回購 ELP，以支持代幣價值穩定。 治理投票 ELP 持有者可參與協議升級、社區提案和生態基金撥款的治理投票。 數據訪問權限 獲取實時遊戲數據（如用於 AI 工具、直播平台等第三方服務）需持有或支付 ELP。













在 Elympics 生態中，SDK 是推動整個系統發展的核心工具。它為開發者提供了一整套簡單易用的功能模塊，幫助他們快速為遊戲添加多人聯機對戰功能，無需自行構建複雜的後端架構。





通過內置的實時匹配系統、防作弊機制和可擴展的雲服務器支持，Elympics SDK 讓開發者可以專注於遊戲玩法本身，而不必擔心聯機邏輯、安全問題或服務器部署等繁瑣工作。這大大加快了開發流程，提高了上線效率。





無論是在 TON、Base 還是其他區塊鏈上部署，Elympics SDK 都能大大簡化區塊鏈遊戲的開發流程，讓開發者能夠專注於打造下一款爆款遊戲，而複雜的後端管理則由 Elympics 全權處理。此外，Elympics SDK 還具備多項關鍵優勢，進一步降低了開發門檻：





極速開發體驗 ：配備強大的多人聯機基礎設施、獎勵結算系統以及即插即用的 UI 組件，開發者可以大幅縮短社交類 PvP 遊戲的上線時間。

無需區塊鏈經驗 ：即使沒有區塊鏈背景，開發者也能輕鬆藉助模塊化 SDK 組件構建遊戲併集成獎勵機制。

自動託管部署 ：遊戲無需手動配置服務器，系統會自動部署到全球節點，保障玩家流暢的聯網體驗。

全方位安全保障：開發者可使用一整套安全工具，如防作弊系統、AI 驅動的公平匹配機制，以及可上鏈驗證的比賽結果，保障競技環境的公平與可信。





藉助這些能力，Elympics SDK 不僅大大降低了 Web3 遊戲開發的門檻，還為開發者提供了一個安全、高效且可擴展的環境，用於創作、試驗並將遊戲創意快速落地，助力打造具有爆款潛力的作品。









Elympics 正在為下一階段的區塊鏈普及鋪設娛樂基礎設施，通過賦能基於技巧的區塊鏈小遊戲，深入融合至超級應用、加密錢包和社交平台等場景，重塑遊戲體驗。





與其說 Elympics 僅僅專注於去中心化或競技類基礎設施，不如說它致力於打造一個讓 IP、開發者與玩家聚集互動的「娛樂平台」，將娛樂體驗帶入鏈上新時代。開發者可通過其 SDK 輕鬆集成獎勵系統、多人匹配、防作弊機制以及全套安全解決方案，無需任何區塊鏈背景或複雜後端開發經驗。





Elympics 生態系統目前已支持主流網絡（如 TON 和 Base，並計劃接入更多鏈），並正通過 Telegram 以及即將集成的 Coinbase Wallet 等平台進行遊戲分發，從而為普通用戶打開通往鏈游世界的便捷入口。





隨着越來越多 IP 和合作生態的加入，Elympics 正在重新定義 Web3 遊戲的擴展方式——它將區塊鏈遊戲無縫融入日常數字娛樂之中，使每一款遊戲都成為可分享、可驗證的鏈上體驗。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



