Elympics 入門指南 —— 構建娛樂新紀元

功能模塊
描述
Gameplay SDK
開發過程中最常使用的接口模塊。它是一套專為 Unity 打造的框架和工具集，可幫助你以最小的開發成本創建具備高安全性的競技類遊戲。
大廳與匹配系統
（Lobby & Matchmaking）
管理玩家菜單界面，可實現社交對戰，也支持自動匹配功能。系統會學習你的遊戲規則，並通過機器學習算法提供更精彩的匹配體驗。
PlayPad SDK 登錄認證
提供簡單安全的玩家身份認證，無論你的遊戲部署在瀏覽器、Telegram 還是獨立 App 中，都可抽象化處理身份驗證問題，讓你專注於打造更精彩的遊戲體驗。
雲部署與託管服務
提供一整套全球託管服務，無需額外運維成本。包括遊戲構建託管、按需啟動的對戰服務器、可擴展的部署環境等，助力全球玩家連接。
Web3 變現功能
通過 Elympics 為 EVM 與 TON 鏈構建的競技智能合約，實現玩家激勵和變現。你可以使用平台內置方案，或接入自定義的去中心化比賽合約，快速實現鏈上競技模式。
Telegram Bot
可將你的遊戲部署到 Telegram，並生成專屬的遊戲機器人，提升用戶留存率，增強 Telegram 社區曝光與互動效果。
外部 API 接入
使用簡潔的 HTTP Hook 接口，輕鬆在服務端實現玩家成長系統、戰績同步等自定義功能。
動態排行榜系統
即便在異步競技環境中，也能讓玩家公平競爭。基於 Elympics 的服務器權威架構，保障結果可信、安全。
榮譽值系統
通過為玩家和開發者設立積分與榮譽機制，增強生態參與度和留存率，建立良性競爭環境。
PlayPad
一個連接你遊戲構建版本的前端應用，負責處理用戶身份認證、賽事參與等功能。部署至 Elympics Cloud 後即可默認啟用。
玩家控制面板
玩家可在此發現 Elympics 生態下的所有遊戲（包括你的），並設置個人身份、賬戶信息等。
開發者控制台
配置你的遊戲參數、選擇服務器集群、設置匹配邏輯，完成上線前的所有準備工作。
CLI
如果你不喜歡使用網頁界面，或需要在自動化環境中進行配置，可使用 CLI 工具完成部署與管理。
分配類別
分配占比
描述
核心貢獻者
14%
保留給推動 Elympics 協議開發、增長與長期成功的核心建設者與願景制定者。
早期支持者
11%
分配給在項目初期階段提供關鍵資金與專業支持的信任夥伴與投資者。
戰略輪
12%
分配給與 Elympics 長期願景和生態目標高度一致的戰略合作機構與投資人。
社區銷售與空投
4.5%
用於獎勵早期社區參與者，並推動通證在網絡中的初始流通。
IDO
1.5%
專為 TGE 前代幣預售參與者預留，通過專屬啟動平台進行。
流動性
10%
用於保障交易活躍度、降低滑點，並支持在主要交易平台的上線與交易深度。
生態與網絡增長
28%
用於生態擴展，如開發者激勵、市場推廣、用戶獎勵計劃，擴大協議影響力。
儲備金
19%
為未來的戰略機會、產品開發、技術創新以及協議的可持續擴展性提供保障。
分配類別
懸崖期（月）
歸屬期（月）
TGE 解鎖百分比（%）
分配比例（%）
核心貢獻者
6
24
0%
14%
早期支持者
4
12
20%
11%
戰略輪
3
6
20%
12%
社區銷售與空投
0
3
30%
4.5%
IDO
0
3
40%
1.5%
生態與網絡增長
0
30
5%
28%
流動性
0
0
100%
10%
儲備金
0
24
35%
19%
用途類別
描述
遊戲接入
開發者需鎖定一定數量的 ELP 才能使用 Elympics 基礎設施並對遊戲進行變現。
節點運營
節點運營者需質押 ELP 以託管並驗證比賽，對此可獲得獎勵。
對局驗證
ELP 可用於通過預言機驗證比賽結果，或發起回放審核，部分功能涉及銷毀代幣。
高級功能解鎖
鎖倉 ELP 可解鎖特權功能，如快速匹配、更高額比賽獎池等，同時提升聲譽評分，影響匹配優先級。
質押與空投
用戶可將 ELP 質押至保險庫中，以參與由遊戲、協議或生態夥伴發起的代幣空投活動。
回購機制
協議金庫將使用平台收入在市場上回購 ELP，以支持代幣價值穩定。
治理投票
ELP 持有者可參與協議升級、社區提案和生態基金撥款的治理投票。
數據訪問權限
獲取實時遊戲數據（如用於 AI 工具、直播平台等第三方服務）需持有或支付 ELP。
