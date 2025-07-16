從狂歡到共識：Meme 資產引爆公鏈與交易所的流量之戰

從早期的「狗狗幣情緒投票」到如今的「鏈上文化重塑」，Meme 資產已不再是單純的玩笑或短線套利工具。2024 年底以來，伴隨著 Solana 生態爆發、加密流動性回暖，以及加密用戶代際更替，Meme 的敘事逐步從戲謔走向文化表達，從無厘頭轉向次文化認同。如今，Meme 資產正成為新一輪流量爭奪的核心戰場，深刻影響公鏈的生態活力，也重塑了交易所的營運邏輯。













進入 2024-2025 年週期，Meme 項目開始主動建構敘事體系。例如，PHIL 用一句「用最低成本講最好笑的笑話」確立項目風格，RFC（Retard Finance Club）則透過「反權威 + 反專業」的愚者美學成功凝聚次文化群體。Meme 的核心，正從「玩笑」轉向「認同」，從圖像轉向情緒，從笑話轉向象徵。換言之，Meme 資產已演變為鏈上的文化表達符號，成為 Z 世代用戶在 Web3 中表達態度和身分的媒介。









Meme 的文化爆發，也引發了新一輪公鏈間的流量爭奪戰。









面對 Solana 在「文化資產」領域的領先，其他公鏈也迅速響應：





Base 搭載 Coinbase 流量優勢，將部分 Meme 項目與主流用戶群對接；

Blast 則透過回饋機制和 X （原 Twitter）原生傳播手法吸引大量投機性用戶；

Sui、ZkSync、Linea 等新興公鏈則競相孵化原生 Meme 項目，試圖複製 Solana 路徑，激活社區黏性。 等新興公鏈則競相孵化原生 Meme 項目，試圖複製 Solana 路徑，激活社區黏性。





這背後反映的是公鏈生態格局的變化：從基礎設施績效競爭，逐步轉向「文化與情緒」的爭奪。而 Meme 資產，正是聯結科技與用戶感知的那座橋。









同時，Meme 資產的爆發也倒逼交易所轉變角色。以往交易所只需提供撮合交易與流動性支持，但面對 Meme 這類「情緒資產」，速度、話題性、文化參與度成為新的競爭重點。例如，Binance、OKX 和 MEXC 等主流平台相繼上線了多個熱門 Meme 幣，為新興 Meme 幣吸引了更多潛在交易用戶。MEXC 也推出了熱門 Meme 代幣的 充值交易領空投 活動，進一步支持項目方的發展。





在這波 Meme 幣浪潮中， MEXC 展現出強勁的首發能力和「金狗挖掘地」的獨特優勢。憑藉著快速挖掘爆款和潛力幣的優勢，MEXC 為 Meme 幣項目打造了理想的發布和推廣平台。4 月以來， MEXC 推出如 MOONKIN PWEASE 等多款首發項目，使用戶能夠第一時間把握投資機會。與其他交易所相比，MEXC 平台上的 Meme 幣種類最為豐富，吸引了大量希望獲得早期投資機會的用戶。





頭部交易所的加持，為 Meme 幣市場注入了更強的流動性與活力。主流平台所具備的品牌信譽與合規保障，不僅顯著提升了市場對 Meme 幣的信任度，也吸引了大量機構與散戶投資者積極參與。借助交易所龐大的流量入口與全球用戶基礎，Meme 項目得以迅速破圈傳播，帶動社群規模持續擴張，推動整個生態朝著更規範、成熟的方向發展。如今，越來越多投資者已不再將 Meme 幣視為單純的投機工具，而是將其視為兼具社區共識與市場認可的新興資產類別。









從當前趨勢來看，Meme 正在成為新一代 Web3 原生品牌的孵化器。它不再是炒作週期內的快消品，而是可能演化成：





跨平台文化 IP（如 RWA 結合、遊戲化延伸）；

DAO 型社群品牌（以 RFC、PHIL 等為代表）；

主鏈/交易所引流工具（成為鏈上生態建設的「情緒引擎」）。





這意味著，未來成功的 Meme 項目，將必須具備情緒敘事能力、鏈上行為邏輯、跨鏈/跨平台表達的一致性。而真正具備文化策展能力的交易所與公鏈，也將在這輪 Meme 文化重構中獲得前所未有的話語權。









Meme 資產的本質，從來不只是炒作或笑話，而是一種基於情緒共識的文化表達。如今，越來越多的投資者，開始將 Meme 幣視為一種具有社區支撐、敘事驅動和市場認可的「新興資產類別」。在鏈上世界中，它已成為爭奪用戶註意力與身分認同的核心手段。在這場從「玩笑」到「符號」的轉變中，公鏈與交易所，不再只是基礎設施或中介平台，而是文化表達和品牌孵化的場域。流量的戰爭已經打響，真正的贏家，將是那些懂用戶、會敘事、善於激發情緒共鳴的生態建設者。



