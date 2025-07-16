從早期的「狗狗幣情緒投票」到如今的「鏈上文化重塑」，Meme 資產已不再是單純的玩笑或短線套利工具。2024 年底以來，伴隨著 Solana 生態爆發、加密流動性回暖，以及加密用戶代際更替，Meme 的敘事逐步從戲謔走向文化表達，從無厘頭轉向次文化認同。如今，Meme 資產正成為新一輪流量爭奪的核心戰場，深刻影響公鏈的生態活力，也重塑了交易所的營運邏輯。 1. Meme 崛起：不只是好玩，更是文化從早期的「狗狗幣情緒投票」到如今的「鏈上文化重塑」，Meme 資產已不再是單純的玩笑或短線套利工具。2024 年底以來，伴隨著 Solana 生態爆發、加密流動性回暖，以及加密用戶代際更替，Meme 的敘事逐步從戲謔走向文化表達，從無厘頭轉向次文化認同。如今，Meme 資產正成為新一輪流量爭奪的核心戰場，深刻影響公鏈的生態活力，也重塑了交易所的營運邏輯。 1. Meme 崛起：不只是好玩，更是文化
新手學院/Learn/精選內容/從狂歡到共識...所的流量之戰

從狂歡到共識：Meme 資產引爆公鏈與交易所的流量之戰

2025年7月16日MEXC
0m
Memecoin
MEME$0.001671+1.58%
BitShiba
SHIBA$0.00000000052+3.37%
Phil
PHIL$0.001075+1.89%
Retard Finder Coin
RFC$0.001965-3.01%
FINANCE
FINANCE$0.000402+33.33%

從早期的「狗狗幣情緒投票」到如今的「鏈上文化重塑」，Meme 資產已不再是單純的玩笑或短線套利工具。2024 年底以來，伴隨著 Solana 生態爆發、加密流動性回暖，以及加密用戶代際更替，Meme 的敘事逐步從戲謔走向文化表達，從無厘頭轉向次文化認同。如今，Meme 資產正成為新一輪流量爭奪的核心戰場，深刻影響公鏈的生態活力，也重塑了交易所的營運邏輯。

1. Meme 崛起：不只是好玩，更是文化認同


早期 Meme 資產的成功，往往依賴輕鬆幽默的圖像、病毒式傳播機制與社群情緒的集中爆發。2021 年的 DogecoinShiba Inu 即為典型案例，它們以低門檻、強社群、反精英姿態快速出圈。但隨著市場成熟，用戶已不再滿足於純粹「博傻式」的炒作邏輯。

進入 2024-2025 年週期，Meme 項目開始主動建構敘事體系。例如，PHIL 用一句「用最低成本講最好笑的笑話」確立項目風格，RFC（Retard Finance Club）則透過「反權威 + 反專業」的愚者美學成功凝聚次文化群體。Meme 的核心，正從「玩笑」轉向「認同」，從圖像轉向情緒，從笑話轉向象徵。換言之，Meme 資產已演變為鏈上的文化表達符號，成為 Z 世代用戶在 Web3 中表達態度和身分的媒介。

2. 公鏈大戰：流量新入口爭奪戰打響


Meme 的文化爆發，也引發了新一輪公鏈間的流量爭奪戰。

Solana 無疑是這一輪最大的贏家。憑藉極低 Gas 成本和高 TPS 性能，Solana 天然適合短週期、高頻交易的 Meme生態，從 $WIF$GHIBLI，再到 $NAP 等項目快速爆發，Solana 一躍成為「鏈上 Meme 引擎」。

面對 Solana 在「文化資產」領域的領先，其他公鏈也迅速響應：

  • Base 搭載 Coinbase 流量優勢，將部分 Meme 項目與主流用戶群對接；
  • Blast 則透過回饋機制和 X （原 Twitter）原生傳播手法吸引大量投機性用戶；
  • Sui、ZkSync、Linea 等新興公鏈則競相孵化原生 Meme 項目，試圖複製 Solana 路徑，激活社區黏性。

這背後反映的是公鏈生態格局的變化：從基礎設施績效競爭，逐步轉向「文化與情緒」的爭奪。而 Meme 資產，正是聯結科技與用戶感知的那座橋。

3. 交易所突圍：從流動性中介到情緒陪跑者


同時，Meme 資產的爆發也倒逼交易所轉變角色。以往交易所只需提供撮合交易與流動性支持，但面對 Meme 這類「情緒資產」，速度、話題性、文化參與度成為新的競爭重點。例如，Binance、OKX 和 MEXC 等主流平台相繼上線了多個熱門 Meme 幣，為新興 Meme 幣吸引了更多潛在交易用戶。MEXC 也推出了熱門 Meme 代幣的充值交易領空投活動，進一步支持項目方的發展。

在這波 Meme 幣浪潮中，MEXC 展現出強勁的首發能力和「金狗挖掘地」的獨特優勢。憑藉著快速挖掘爆款和潛力幣的優勢，MEXC 為 Meme 幣項目打造了理想的發布和推廣平台。4 月以來， MEXC 推出如 MOONKINPWEASE 等多款首發項目，使用戶能夠第一時間把握投資機會。與其他交易所相比，MEXC 平台上的 Meme 幣種類最為豐富，吸引了大量希望獲得早期投資機會的用戶。

頭部交易所的加持，為 Meme 幣市場注入了更強的流動性與活力。主流平台所具備的品牌信譽與合規保障，不僅顯著提升了市場對 Meme 幣的信任度，也吸引了大量機構與散戶投資者積極參與。借助交易所龐大的流量入口與全球用戶基礎，Meme 項目得以迅速破圈傳播，帶動社群規模持續擴張，推動整個生態朝著更規範、成熟的方向發展。如今，越來越多投資者已不再將 Meme 幣視為單純的投機工具，而是將其視為兼具社區共識與市場認可的新興資產類別。

4. Meme 資產的未來：從流量符號到 Web3 原生品牌


從當前趨勢來看，Meme 正在成為新一代 Web3 原生品牌的孵化器。它不再是炒作週期內的快消品，而是可能演化成：

  • 跨平台文化 IP（如 RWA 結合、遊戲化延伸）；
  • DAO 型社群品牌（以 RFC、PHIL 等為代表）；
  • 主鏈/交易所引流工具（成為鏈上生態建設的「情緒引擎」）。

這意味著，未來成功的 Meme 項目，將必須具備情緒敘事能力、鏈上行為邏輯、跨鏈/跨平台表達的一致性。而真正具備文化策展能力的交易所與公鏈，也將在這輪 Meme 文化重構中獲得前所未有的話語權。

5. 結論：流量的戰爭，文化的勝利


Meme 資產的本質，從來不只是炒作或笑話，而是一種基於情緒共識的文化表達。如今，越來越多的投資者，開始將 Meme 幣視為一種具有社區支撐、敘事驅動和市場認可的「新興資產類別」。在鏈上世界中，它已成為爭奪用戶註意力與身分認同的核心手段。在這場從「玩笑」到「符號」的轉變中，公鏈與交易所，不再只是基礎設施或中介平台，而是文化表達和品牌孵化的場域。流量的戰爭已經打響，真正的贏家，將是那些懂用戶、會敘事、善於激發情緒共鳴的生態建設者。

免責聲明：加密貨幣投資存在風險，Meme 代幣具有高波動性高風險的特點，過去的表現不代表未來的結果。交易者應自行研究並評估風險承受能力。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金