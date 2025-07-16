從 Grayscale 信託到比特幣現貨 ETF：深度剖析機構資金流動如何影響市場波動

加密貨幣市場以週期性波動為特徵，每一輪牛市和熊市的交替都受到多種因素的交織影響。過去幾年中，我們見證了幾輪狂熱的牛市和隨之而來的深度回調，多數投資者都在這些波動中經歷了巨大的漲跌。2024–2025 年，加密市場再度進入新一輪的週期。與以往的市場週期相比，本輪週期呈現出一些顯著的變化，尤其是在參與者結構和市場動態方面。機構資本的參與已成為推動市場趨勢的主要力量之一，重新定義了加密市場的運作方式。這項變化不僅影響了比特幣的市場表現，也對整個加密生態系統產生了深遠影響。









本輪週期中最顯著的變化是機構資本的深度介入。過去，加密市場的主導力量主要是散戶投資者，而本輪週期機構投資者的角色愈發關鍵：









在過去幾年裡，機構投資者的參與成為加密市場成熟的重要指標。2017 年，儘管加密市場經歷了一輪狂熱的多頭市場，但機構投資者的身影卻非常罕見。然而，隨著市場的逐漸成熟和監管框架的逐步清晰，2020 年左右，Grayscale 比特幣信託 (GBTC) 成為機構投資者接觸加密資產的一個重要管道。Grayscale 透過讓投資者間接持有比特幣，成為當時不少機構進入加密貨幣市場的首選。然而，Grayscale 信託的結構性問題——尤其是折價交易——使得投資者的成本高於比特幣的實際市場價格，這也影響了其長期吸引力。





隨著監管環境逐漸明朗，比特幣現貨 ETF 的推出代表了機構投資者進入市場的新里程碑。 2023 年，比特幣現貨 ETF 正式問世，為機構提供了更便利、更透明的投資方式。這些 ETF 不僅讓投資人能直接持有比特幣，還簡化了託管和交易過程，以便於資金快速進入市場。比特幣現貨 ETF 使得退休金基金、對沖基金和家族辦公室等傳統金融機構能夠以合規方式更大規模地參與比特幣市場。相較於傳統信託產品，比特幣現貨 ETF 提供了更高的流動性和透明度，不僅吸引了更多機構資金的參與，也推動了市場交易活躍度的顯著提升，進一步加速了比特幣市場的機構化和成熟化進程。









隨著比特幣現貨 ETF 成為機構的主要投資管道，一些大型機構紛紛加碼比特幣儲備，進一步加劇了市場的機構化趨勢。根據加密資料追蹤網站 CoinGecko 的資料，目前微策略（Strategy，前稱 MicroStrategy）公司持有的比特幣數量為 444,262 枚，按持有量佔比特幣機構持有者的榜首，相當於整個比特幣供應量的 2% 以上，持倉市值約合 354 億美元，總購買成本約 277 億美元，平均收購價格為每枚比特幣 62,350 美元。緊隨其後的是比特幣礦業公司 Marathon Digital Holdings 和數位資產金融服務公司 Galaxy Digital Holdings，持倉量分別為 26,842 枚和 15,449 枚，遠不及 Strategy 公司的持倉量。









微策略原為美國商業智慧公司，近年轉型為比特幣市場的「最大公募投資者」。自 2020 年起，該公司將部分現金流轉化為比特幣儲備，顯著提升了其在加密市場的影響力，並推動了比特幣的普及。微策略的資金來源包括自有現金流和債務融資。然而，這種策略在比特幣價格波動時面臨風險，特別是在價格下跌時，債務與比特幣儲備之間的成本壓力增加。





根據 3 月 10 日消息，因比特幣持續下跌，微策略持有的比特幣浮虧達 9.03 億美元。比特幣價格下跌也影響了該公司的財報表現。根據會計準則，當比特幣價格下跌時，公司需要提列減損損失，2022 年第四季微策略就因此提列了 1.97 億美元的減損損失。同時，比特幣價格下跌也對該公司股價造成了衝擊，3 月 10 日資料顯示其股價下跌約 17% 至 239.27 美元，與去年 11 月的歷史高點 473.83 美元相比跌幅較大。而在比特幣價格上漲時，無法直接反映公司收益。長期來看，若市場進入熊市，微策略將面臨較大融資壓力。儘管如此，微策略仍堅持持有比特幣，成為市場中的「巨鯨」。據悉，微策略於 3 月 10 日宣布計劃透過發行新股籌集 210 億美元，以支持業務營運及購買更多比特幣。





市場對於微策略的比特幣投資策略褒貶不一，有人稱讚其對數位資產的大膽押注，有人則認為其策略過於激進。儘管如此，彭博新聞社的分析師仍對其持正面態度，給予「買進」評級，目標價較去年高點上調。而盈透證券首席策略師 Steve Sosnick 則指出，加密貨幣交易受整體市場風險的影響較大，這也意味著微策略作為比特幣的槓桿化代表，將面臨更多挑戰。









相較於傳統的散戶主導市場，機構資金的進入往往更理性穩健，能夠緩和短期波動。然而，比特幣現貨 ETF 的流動性使得市場更加敏感，尤其在資金大規模流入或流出時，市場波動加劇。





例如，過去一個月，一些機構投資者透過套利操作撤出了比特幣現貨 ETF，導致比特幣價格出現短期大幅回檔。對沖基金和高頻交易者利用 ETF 進行資金操作，在短時間內引發市場波動。此外，當市場處於回檔狀態時，一些機構投資者會選擇「獲利了結」，將資金從市場中撤出，進一步加劇了市場的下行壓力。尤其是當比特幣價格跌破 80,000 美元時，資金流出的影響尤其顯著，造成市場流動性緊張並加劇了價格回調。





歷史資料顯示，比特幣價格和 ETF 資金流入/流出往往呈現負相關。在 2024 年 11 月到 12 月間，由於川普在總統競選中的表現，比特幣的顯性需求一度高達 27.9 萬枚。今年 2 月 26 日，這個數字已下降至 1 萬枚。而到了 2 月 27 日，該指標首次自 2024 年 9 月以來變為負值，目前已降至負 9.37 萬比特幣。如果這一趨勢持續，比特幣價格可能會進一步下跌。類似的情況曾在 2024 年 7 月發生，當時比特幣價格在 7 月 27日降至某一水平後，於 8 月 5 日進一步下跌 30%，降至 4.9 萬美元。





來源：CryptoQuant





加密貨幣分析師 Adam 指出，在歷史上 14 次出現大幅資金流入或流出的情況中，比特幣價格僅有一次與資金流向保持一致。這一罕見的情況發生在 2024 年 11 月 7 日，當時川普贏得大選，隨後出現了比特幣價格飆升以及大量資金流入的現象。他表示：「一般來說，人們看到一個很大的資金流出負數（紅字）就會開始恐慌性拋售，反之亦然，而這最終會使市場走向相反的方向。」 同樣，他認為，鑑於其他一些相互作用的因素，「某種程度的反彈」 應該會到來。





比特幣現貨 ETF 的資金流入 / 流出與價格呈負相關。來源： X.com





在本輪週期中，似乎印證了同樣的規律， 2 月底比特幣價格下跌以來，現貨比特幣 ETF 的資金外流已超過 15 億美元。同時，市場情報公司 CryptoQuant 的資料表明，比特幣的顯性需求仍然低迷，暗示潛在投資者的風險偏好有所下降。在 2 月 24 日至 2 月 27 日期間，比特幣經歷了 12.48% 的顯著下跌。而根據 SoSoValue 的資料顯示，在此期間，整個比特幣現貨 ETF 市場累積資金流出 24 億美元。值得一提的是，2 月 25 日，比特幣創下了自推出以來最大規模的 ETF 資金流出記錄，數額驚人，高達 11.3 億美元。總括而言，2 月比特幣現貨 ETF 市場出現了 34 億美元的資金流出。這一大規模流出對市場造成了直接衝擊，導致比特幣價格大幅下跌。





2 月比特幣現貨 ETF 的資金流向。來源：SoSoValue









透過分析最近一個月的市場資料，不難看出，機構資金流動已成為加劇市場波動的關鍵因素。許多對沖基金和高頻交易機構的大規模資金撤出，顯著降低了比特幣市場的流動性，從而增加了市場的下行壓力。由於比特幣現貨 ETF 的流動性較高，市場容易受到套利行為的干擾，當機構資金撤離時，價格波動劇烈，恐慌情緒蔓延，這也成為近期比特幣價格下跌的一個重要原因。





與此不同的是，像微策略等長期持有比特幣的機構通常會在市場回檔時選擇加倉，以此為市場提供一定的支撐。然而，由於這些機構的資金量相對較小，無法與大規模資金流動對抗，它們在短期內的影響力有限。因此，儘管長期持有者能夠對市場起到一定的穩定作用，但在當前機構資金大規模撤出的背景下，其支撐作用較為薄弱。





整體來看，機構資金流出無疑是導致近期市場下跌的重要原因，尤其是當市場情緒較為脆弱時，機構撤資往往會加劇恐慌情緒，進而引發價格的劇烈波動。









隨著加密市場的逐漸成熟，機構投資人的角色也愈加重要。無論是從 Grayscale 信託到比特幣現貨 ETF 的轉變，還是微策略等大型機構的持續「掃貨」，都表明機構資金對市場波動的影響日益加深。未來，隨著機構投資者的不斷壯大，市場波動可能會受到更精細化、長期化的資金流動影響，投資人需要更密切追蹤這些資金流動的趨勢，才能提前做好風險管理。作為全球領先的數位資產交易平台， MEXC 平台憑藉著豐富的數位資產選擇、強大流動性和多樣化工具，助力投資者在市場波動中做出明智決策。無論是主流幣、山寨幣還是其他創新項目，MEXC 都為投資者提供了一個穩定且高效的交易環境，幫助他們抓住潛在機會。



