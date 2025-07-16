從邊緣文化到加密敘事核心，Meme 幣板塊熱力再起

2025 年 7 月初，隨著 比特幣（BTC） 價格回升，加密市場迎來又一輪情緒高漲的窗口期。在這場資本盛宴中，Meme 幣正以驚人的速度崛起，成爲散戶投資者和機構資本共同追逐的焦點。從 Solana 鏈上的動物主題代幣到 AI 驅動的「文化符號」，Meme 幣的進化不僅重塑了加密市場的敘事邏輯，更揭示了技術、文化與金融深度融合的新趨勢。









根據 ahrefs.com 的關鍵字資料分析，隨著比特幣價格回升，Meme 幣相關關鍵詞的全球搜索量也在同步回升。從流量趨勢看，Meme 幣相關關鍵詞與 Bitcoin 等主流詞彙的走勢保持同步。這意味著 Meme 幣正成爲比特幣行情的重要「敘事補充」與市場流量的主戰場。





不僅如此，2025 年上半年全球 Meme 幣發行量也保持增長的勢頭。其中，Solana 以日均 1.5 萬-2 萬個新代幣的發行速度成爲「Meme 幣搖籃」，其較低的交易費用和超快的確認時間，讓「發幣-炒作-套現」的鏈條在分鐘級完成。例如，動物主題代幣 $ POPCAT 憑藉「貓咪點按遊戲」的病毒式傳播，市值在 72 小時內飆升至 12 億美元。









這些資料表明，Meme 幣正成爲新資金進場的第一選擇，尤其在比特幣高位盤整階段，山寨幣的輪動邏輯已啓動。









隨著市場情緒復甦回暖，Meme 代幣們開始久違地先行於市場。$USELESS 持續拉昇帶動 Meme 板塊情緒復甦、ETH 系老 Meme 們集體反彈，或許短期內會迎來一波 Meme 代幣反彈的行情。我們整理了部分最近幣價走勢尚可的 Meme 代幣，助你瞭解市場最近的熱點。









Fartcoin 幾乎符合所有對 Meme coin 的刻板印象：名字搞笑、沒有實用價值，全靠語言效應和社交驅動走紅，甚至讓華爾街傳統投資人感到破防。作爲去年現象級 Memecoin 的龍頭，Fartcoin 也在本輪行情率先反彈。









6 月 23 日，資管公司 VanEck 在納斯達克敲鐘時邀請旗下 NFT 品牌 Pudgy Penguins 一起參與，這一曝光加之 $PENGU ETF 的傳言共同推動 $PENGU 持續上漲。









$USELESS 在 5 月於 Bonk.fun 平台發佈，持續拉漲的走勢也帶動 Bonk.fun 平台又重歸市場視野。









$RICH 的敘事很簡單：快速致富。它的純概念敘事與 Fartcoin、USELESS 相似，目前漲勢迅猛，已成爲 Moonshot Create 平台龍頭代幣的有力競爭者之一。









隨著市場情緒高漲，鏈上資金也開始明顯向 Meme 板塊傾斜。特別是在比特幣處於高位盤整階段，大量「快進快出」的流動性正在尋找更具爆發力的標的。相比 DeFi、NFT 等已經經歷多輪牛熊輪迴的板塊，Meme 項目的高波動+低門檻+強情緒特性正在吸引越來越多短線套利者和社區玩家入場。





截至 2025 年 7 月，Solana 鏈上的 Meme 項目數量與活躍度持續攀升，其 TVL 周漲幅最高超過 42%。不僅如此，Base 和 Blast 等二層網路也迎來 Meme 熱潮。Base 公鏈上的 Meme 項目日交易量持續在持續攀升，已超越部分主流 DeFi 協議。

























本輪 Meme 熱潮的最大變化，是其敘事結構的全面升級：





階段 內容結構 用戶參與方式 對應價值 早期 Meme（如 DOGE） 單張圖 + 社交表情 被動跟風 娛樂價值 中期 Meme（如 SHIB） 人設 + Token 炒作 投資投機 市場價值 2025 年 Meme（如 DOG） 世界觀 + 互動產品 AI 共創、Meme Mint 文化資產





這種升級意味著：Meme 不再只是資產，而是具備 IP 能力的內容平台，它是集體共識的產物、是社群內容勞動的映射、是 Web3 文化貨幣化的一種實現方式。









強社區驅動：開發者匿名或通過社群投票決策，項目節奏由共識推動；

鏈上玩法豐富：質押激勵、NFT 綁定、鏈上游戲化等機制增強用戶粘性；





這種新的「敘事+情緒+傳播」模型，使 Meme 幣更像一種 Web3 原生的傳播機制，，而非傳統「空氣幣」。未來，項目的核心競爭力將取決於敘事能力、社群組織和流量生成效率。









Meme 幣的崛起是加密世界對「中心化權力」的反抗，也是技術、文化與金融的深度融合。它反映了市場對「簡潔敘事、低門檻參與、高傳播效率」資產類型的強烈需求。當比特幣持續攀升、主流幣種短期漲幅受限時，Meme 幣爲投資者提供了高風險高回報的另類選擇。





這波 Meme 熱，不僅值得參與，更值得理解。對願意下注的參與者而言，現在或許正是搭上下一輪敘事的起點。MEXC 作爲加密貨幣市場的重要參與者，憑藉其高效的交易服務、快速的上幣機制，成爲了眾多投資者關注的焦點MEXC 始終能在第一時間內捕捉機遇，爲用戶提供更多的交易選擇和機會。特別是在 Meme 幣領域，MEXC 憑藉其快速的上幣速度和專業的 Meme+ ，吸引了大量投資者的關注。未來，MEXC 也將繼續秉持高效、便捷的服務理念，爲投資者提供更多元化、更優質的交易體驗，共同見證加密貨幣市場的輝煌未來。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。







