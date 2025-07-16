現貨交易頁面常用輔助功能

MEXC 平臺的現貨交易中，除了最核心的交易功能外，在交易頁面還提供了一些輔助功能，可以有效幫助您進行現貨交易。 相比 Web 端，App 端由於尺寸等因素影響，輔助功能沒有那麼全面。本文以 Web 端為例進行輔助功能的演示。 打開 MEXC 官網並登錄，在現貨交易頁面，選擇右上方的【⚙️】按鈕進入設置頁面，您可以對與下單相關等輔助功能進行設置。 1. 訂單二次確認 訂單二次確認能夠幫助您在下單時MEXC 平臺的現貨交易中，除了最核心的交易功能外，在交易頁面還提供了一些輔助功能，可以有效幫助您進行現貨交易。 相比 Web 端，App 端由於尺寸等因素影響，輔助功能沒有那麼全面。本文以 Web 端為例進行輔助功能的演示。 打開 MEXC 官網並登錄，在現貨交易頁面，選擇右上方的【⚙️】按鈕進入設置頁面，您可以對與下單相關等輔助功能進行設置。 1. 訂單二次確認 訂單二次確認能夠幫助您在下單時
MEXC 平臺的現貨交易中，除了最核心的交易功能外，在交易頁面還提供了一些輔助功能，可以有效幫助您進行現貨交易。

相比 Web 端，App 端由於尺寸等因素影響，輔助功能沒有那麼全面。本文以 Web 端為例進行輔助功能的演示。

打開 MEXC 官網並登錄，在現貨交易頁面，選擇右上方的【⚙️】按鈕進入設置頁面，您可以對與下單相關等輔助功能進行設置。


1. 訂單二次確認


訂單二次確認能夠幫助您在下單時，再次核對並確認您的訂單，防止由於輸入錯誤等因素造成的潛在損失。打開【⚙️】頁面打開【訂單二次確認】右側的開關按鈕，勾選需要確認的不同的委託方式，即可完成設置。


我們以限價下單為例進行展示。

選擇【限價】下單類型，以 2 美元的價格購買 500 枚 MX，點擊【買入MX】後彈出【訂單二次確認】窗口，您可以看到本次發起的限價單詳情，包括交易對、類型/方向、價格、訂單數量、金額等信息，核對無誤後點擊【確定】完成本次下單。


2. 大額訂單確認


和訂單二次確認功能類似，大額訂單確認功能為了避免您在單筆大額交易中由於疏忽造成潛在的資產損失，在訂單正式發起前讓您再次對發起的訂單進行二次確認。您可以自行設置金額閾值，當發起的訂單金額大於等於您設置的閾值時，將會觸發大額訂單確認功能，反之不會觸發。


我們仍以限價下單為例進行展示，大額訂單確認的閾值金額設定為 1000 USDT。

選擇【限價】下單類型，以 2 美元的價格購買 600 枚 MX，點擊【買入MX】後彈出【大額訂單確認】窗口，您可以看到橙色的提示文案。

在大額訂單確認窗口，您可以看到本次發起的限價單詳情，包括交易對、類型/方向、價格、訂單數量、金額等信息，核對無誤後點擊【確定】完成本次下單，否則點擊【取消】本次訂單。


3.市價單未完全成交時彈窗


市價單是用戶按照當前市場價格快速成交的一種下單類型。有時由於市場波動較大，您的市價訂單可能會出現部分成交的情況。如果您開啟了【市價單未完全成交時彈窗】功能，這筆訂單未完全成交會以彈窗的形式提醒您。

4. 訂單通知


如果您已經打開了訂單通知功能，當您的訂單成交時，系統會發出聲音提醒，同時在頁面右下角彈出訂單成功的消息。您可以選擇勾選【提示消息】或者【聲音】的方式進行提示。

5. 當前持倉中預估盈虧


在 MEXC 平臺現貨交易頁面最下方的【當前持倉】中，您可以看到您持有的不同類型代幣的盈虧情況。這個功能直觀顯示出您當前的總體持倉盈虧情況，以及不同類型持倉代幣的盈虧情況。

如果您持有的代幣都是在 MEXC 平臺購買，平臺會幫您統計出您的平均買入價，以及當前持倉盈虧情況。如果您有部分代幣或者全部是從其他平臺提現至 MEXC，您可以自己編輯設置【平均買入價】，然後查看當前持倉盈虧情況。


6. 其他輔助工具


除了上面介紹到的和下單相關的輔助功能外，MEXC 還提供了一些輔助工具幫助現貨交易，您可以根據自己的習慣和具體需求使用這些工具。

6.1 畫線


很多資深交易用戶喜歡在 K 線圖上畫一些輔助線段，幫助自己來預測未來的行情走向。MEXC 提供了畫線這一功能，幫助用戶快速畫出各種專業的分析線段，為自己接下來的投資決策提供幫助。

如果您想了解更多關於畫線的功能，您可以閱讀《如何使用畫線工具》來學習。

6.2 快照分享


快照分享功能通常可以結合畫線功能一起使用，當您通過畫線做出自己對未來行情的預判後，您想要將自己的想法分享給其他朋友，您可以點擊【快照】按鈕，系統會對您當前的 K 線頁面生成分享圖片，幫助您快速分享出去。


6.3 多窗口顯示


多窗口顯示能夠幫助您提高盯盤效率以及多品類代幣的交易效率。目前 MEXC 現貨交易僅支持在 TradingView 模式下設置多窗口顯示。您可以通過閱讀《如何更改合約交易 K 線布局》來詳細了解這一功能。

6.4 頁面布局


MEXC 現貨交易提供了標準版、寬屏版、豎版三種頁面布局，您可以根據自己的喜好在交易頁面右上角的【⚙️】中進行切換。

另外 MEXC 現貨交易頁面的不同版塊本身也支持拖拽調整尺寸大小，您可以根據自己的喜好，按住板塊右下方【⌟】 進行拖拽，即可調整尺寸大小。


現貨交易頁面提供的輔助功能，主要目的是為了提高您的交易效率，避免你錯過重要信息。在日常交易過程中，您可以多次嘗試使用這些不同的功能，最終篩選出適合自己交易習慣的輔助功能，幫助自己更好地進行交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


