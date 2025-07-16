福布斯對話Grayscale研究主管：比特幣前景依舊光明

Zach Pandl 是全球領先的加密資產管理公司 Grayscale Investments 的研究主管，憑藉其深厚的市場洞察力和前瞻性的分析方法，Pandl 在加密領域中備受矚目。最近，他接受了《福布斯》雜誌的深度專訪，全面探討了加密市場的年度前景。在這次採訪中，Pandl 對8月份市場的劇烈震盪及其對未來美聯儲政策的潛在影響提供了深刻的見解。此外，他還分享了自己對加密貨幣未來走勢的獨到看法，分析了哪些數字資產有可能脫穎而出，以及哪些資產可能面臨挑戰的原因。









在接受《福布斯》採訪時，Grayscale Investments 的研究主管 Zach Pandl 對當前加密市場進行了深入分析，涵蓋了多個關鍵議題：





8月份市場動盪的原因與分析

Zach Pandl 認爲，8月份的市場波動可以劃分爲兩個顯著階段：從7月底到8月5日爲市場恐慌情緒的積累期，而從8月6日開始，市場則逐漸回暖。Pandl 指出，8月的主要市場動盪源於兩大因素：一是恐慌情緒的不斷積累，二是美國失業率的上升。失業率的上升引發了市場對經濟前景的廣泛擔憂。此外，VIX指數的劇烈波動反映出市場在短期內可能存在過度反應的現象。Pandl 認爲，儘管8月的市場波動程度超出預期，但他預計未來幾個月市場走勢可能會受到利率下降和美元疲軟的積極影響。

比特幣的主導地位與短期前景

Zach Pandl 認爲，比特幣在當前市場中仍然保持著主導地位，並預計這種趨勢將持續。Pandl 指出，多個宏觀經濟因素共同促成了這一局面，包括美聯儲的降息、總統選舉的不確定性以及現貨 ETF 的需求增長，都爲比特幣創造了有利的市場條件。儘管以太坊 ETF 的近期表現相對遜色，但 Pandl 對以太坊的長期前景依然持樂觀態度。他解釋道，以太坊的短期表現主要受到技術性因素的影響，而不是其基礎生態系統的健康狀況。Pandl 認爲，隨著技術進步和市場成熟，以太坊有望在長期內繼續發展壯大。並強調，比特幣和以太坊作爲不同類型的資產，需要對投資者進行不同的教育和分析。比特幣主要是一種貨幣，而以太坊主要是一個智能合約平臺。雖然都是區塊鏈，但功能不同，以太坊的教育過程比比特幣要長。

區塊鏈競爭與投資機會

Pandl 討論了以太坊面臨的競爭及其長期前景。他指出，以太坊在智能合約平臺領域雖然佔據主導地位，但也面臨來自其他區塊鏈的激烈競爭，例如 Ar­bi­trum 和 Solana。儘管如此，他認爲，以太坊在網絡效應方面仍然領先於其他區塊鏈，預計將長期保持主導地位。Pandl 還提到，Avalanche 和 Solana 是值得關注的投資機會。Avalanche 在資產代幣化方面顯示出潛力，而 Solana 則因其優越的用戶體驗而受到關注。然而，Solana 是否能在更廣泛的應用中建立持久價值仍待觀察。建議投資者在評估這些區塊鏈平臺時，應考慮它們在技術創新和市場適應性方面的潛力。

DeFi 的監管挑戰與未來展望

Pandl 對 DeFi 的未來表示擔憂，主要是由於當前監管的不確定性。他認爲，現有的監管框架可能會阻礙 DeFi 的創新與發展。Pandl 認爲，需要更明確的監管指導方針來支持 DeFi 的成長，以便它能更好地與傳統金融資產結合。他呼籲對 DeFi 進行更加明確和建設性的監管，以推動這一新興領域的進步。清晰的監管政策將有助於消除市場的不確定性，增強投資者信心，並促進 DeFi 的技術創新和應用擴展。並且強調只有在合理監管的框架下，DeFi 才能真正實現與傳統金融資產的融合，並推動整個金融體系的進步。

加密貨幣與人工智能的結合前景

Zach Pandl 探討了區塊鏈技術與人工智能（AI）的潛在融合，認爲這種結合具有巨大的前景和潛力。他指出，區塊鏈技術能夠爲人工智能提供關鍵基礎設施，特別是在知識產權保護和共享計算資源方面。區塊鏈的去中心化特性可以確保數據的安全性和透明性，同時爲人工智能提供必要的數據存儲和計算能力。Pandl 特別讚賞了像 Bit­ten­sor 這樣的項目，這些項目致力於利用區塊鏈的去中心化和開放系統來推動人工智能的發展。他認爲，這種結合將不僅有助於保護人工智能技術的知識產權，還能促進更廣泛的合作和創新。他相信，未來區塊鏈與人工智能的結合將帶來更多創新和價值。通過整合這兩種前沿技術，能夠創造出新的應用場景和商業模式，推動各行業的數字化轉型，並提升技術的效率和可靠性。總體而言，Pandl 對這一融合的前景持樂觀態度，認爲它將爲科技領域帶來深遠的影響和廣闊的發展空間。





在接受採訪時，Zach Pandl 爲投資者提供了前瞻性的建議，且重點分析了幾個關鍵因素。他對比特幣的未來持樂觀態度，這主要得益於以下三個方面：現貨 ETF 的推出吸引了新一輪資金流入；美國加密貨幣政策逐步改善，雖然民主黨的立場仍存在不確定性，但總體趨勢趨於積極；美聯儲的降息政策，爲經濟環境創造了有利條件。與以往經濟衰退期間的降息不同，這次降息是由於成功遏制了長期的通脹壓力，這種政策背景對比特幣等資產尤爲有利。





儘管如此，Pandl 警告投資者需要關注的主要風險是美國經濟是否能夠順利實現軟著陸。如果經濟未能穩定，可能會出現經濟疲軟，從而對比特幣及其他資產的價格產生負面影響。因此，他建議投資者在經濟衰退期間將其視爲增加比特幣投資的良機，因爲這一時期通常會伴隨寬鬆的貨幣和財政政策，有利於比特幣的積累。





此外，Pandl 強調，加密貨幣應成爲投資組合中的重要組成部分，特別是在資產多元化方面。他指出，相較於股票，加密貨幣的風險較低，因爲大多數區塊鏈代幣沒有負債，這使得它們在某些方面比傳統股票更爲穩定。他還提到，目前市場對公鏈代幣的分析仍處於早期階段，傳統金融分析對這些資產的研究尚不充分。他對自己能夠在這一尚處於初期的市場中撰寫相關分析感到慶幸，並希望能爲投資者提供有價值的參考。





Zach Pandl 對未來幾個月的市場前景表現出謹慎且樂觀的態度，尤其是在宏觀經濟條件改善和政策支持的背景下，他預計比特幣有可能達到新的高點。然而，他也提醒，如果美國經濟出現衰退，可能給市場帶來負面影響。Pandl 的分析涉及從市場動盪到加密貨幣的前景，包括新興區塊鏈技術和 DeFi 的監管挑戰。他的見解爲投資者提供了對加密市場複雜動態的深刻理解，並有助於識別未來的投資機會。在目前這種複雜的市場環境下，選擇一個可靠高效的交易平臺尤爲重要， MEXC 以全球上幣最快，幣種最全，合約流動性最高，全網手續費最低等優勢享譽業內，可以爲投資者提供多樣化的交易選擇和高效的執行能力，幫助他們更好地應對市場波動。然而，由於加密市場的不確定性，投資者應時刻保持警惕，謹慎對待市場變化。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



