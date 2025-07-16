金融巨頭搶灘：Web3 支付（PayFi）新興趨勢全揭祕！

在金融科技不斷演進的時代，Web3 支付（PayFi）作爲一種新興的概念，正逐漸引起業內的廣泛關注。近日許多業內知名企業紛紛將目光投向 Web3 支付，例如，Solana Foundation 主席 Lily Liu 在今年 EthCC 等各大 Web3 會議頻繁宣講並正式介紹PayFi 這一概念，預測其市場規模可能遠超 DeFi。與此同時，Binance Research 近日發佈有關Web3支付的研究報告《Blockchain Payments: A Fresh Start》，詳解區塊鏈正對全球支付帶來的影響。Coinbase CEO 近日也宣佈參與有關 AI 加密支付的新賽道。這一系列動向不僅代表了對Web3 支付願景的延續，還標誌著對傳統金融系統的一次深刻革新。





Web3 支付（PayFi）是指利用區塊鏈技術和加密貨幣進行的支付方式，它代表了金融科技領域的一種新興概念和重大創新。與傳統支付系統不同，Web3 支付不依賴於中心化的金融機構，如銀行、信用卡公司（例如 Visa 和 Mastercard）或支付處理公司（如 PayPal）進行交易的驗證、清算和結算，而是通過去中心化的網絡接在用戶之間進行價值轉移。主要包含以下特點：





去中心化： Web3 支付依託於區塊鏈技術，去除了傳統金融系統中的中介角色。這意味著交易可以在全球範圍內直接、透明地進行，無需依賴銀行或其他金融機構。

智能合約： 通過智能合約，Web3 支付能夠自動執行金融操作。這些合約是程序化的，可以在特定條件下自動進行交易，減少了人工干預和錯誤的可能性。

可編程貨幣： Web3 支付使用的加密貨幣不僅用於基本的交易支付，還可以通過預設的規則執行更複雜的金融活動。可編程貨幣的這種特性使得它可以支持多種創新的金融產品和服務。

經濟主權和自我託管： Web3 支付強調用戶對自己資金的完全控制。用戶可以通過自我託管的加密錢包管理資產，而無需依賴第三方機構來保存和管理其資金。

改進的流動性和效率： 傳統支付系統在跨境結算中處理時間較長，而Web3 支付利用區塊鏈的全球性和實時性，大幅提升了支付的速度和效率，使跨境結算更加迅捷和便捷。

創新的金融產品： Web3 支付不僅僅限於傳統的支付場景，還包括新的金融產品，如“Buy Now Pay Never”（買了不付）和“Creator Monetization”（創作者變現），這些創新產品能夠進一步發揮貨幣的時間價值。





Web3 支付通過去中心化、智能合約和可編程貨幣等技術，提供了一種比傳統支付系統更高效、更透明的支付解決方案。它不僅提升了交易的速度和效率，還賦予用戶更大的經濟主權和自我管理能力，標誌著金融科技的前沿創新。





在Web3投融資市場整體低迷的背景下，PayFi 成爲了近期最熱門的融資領域之一。根據Web3資產數據平臺 RootData 統計，過去兩個月內，Web3 支付領域共宣佈了15筆融資，總金額超過2億美元，顯示出該領域的強勁發展勢頭。





大額融資頻發 ：在近期的融資中，ChainCatcher 數據顯示，近 2 個月共有11筆融資金額超過3000萬美元，其中近40%屬於 Web3 支付領域。

投資方多元化：投資者涵蓋了支付、穩定幣、傳統金融等多個領域的巨頭，如Visa、Tether、Circle、摩根大通和渣打銀行等，以及頂級投資機構如紅杉資本和淡馬錫。





2023年穩定幣處理的交易額已超過10.8萬億美元，其中實際交易量爲2.3萬億美元。穩定幣支付正逐步超越傳統支付系統，成爲全球支付的重要工具。過去兩個月，穩定幣支付平臺 Bridge 和區塊鏈支付技術平臺Partior在內的多個項目獲得了超過5000萬美元的融資。以下是近期穩定幣支付平臺的融資情況:





Bridge ：近期完成了5800萬美元的融資。該平臺提供企業級穩定幣支付解決方案，服務包括跨境支付，並被 SpaceX 和 Coinbase 等大客戶採用。

WSPN（Worldwide Stablecoin Payment Network） ：獲得了3000萬美元的種子輪融資，推出了與美元1:1掛鉤的WUSD穩定幣，計劃通過引入收益和社區治理來拓展用戶基礎。

Sling ：完成了1500萬美元的A輪融資，專注於低成本全球匯款服務，推出了自託管錢包 USDP，覆蓋50多個國家和地區。

其他項目：如 IDA 獲得了600萬美元的融資，Kredete 獲得了225萬美元的融資，PEX 和 Caliza 也分別獲得了450萬美元和850萬美元的融資，均支持穩定幣進行即時轉賬。





除了穩定幣支付外，基於 AI 的加密支付正在快速崛起。8月31日，Coinbase CEO Brian Armstrong 宣佈了在 Base 網絡上實現AI對AI的加密交易，支持 AI Agent 使用USDC進行即時免費的全球性交易。此外，專注於 AI 加密支付的 Skyfire，Payman 也都獲得了頭部機構的資金支持。相比於以上 AI 加密支付項目爲 AI Agent 和人類之間的支付提供接口和服務，還有一些項目則嘗試面向普通用戶做帶支付功能的 AI Agent 產品，例如，Near 生態的Bitte 和鏈遊 Parallel的Wayfinder 等項目也在開發AI支付功能。儘管 AI 加密支付仍處於初期階段，但其潛力日益顯著。





總體而言，PayFi 發展迅猛，穩定幣支付平臺的成功融資和廣泛應用以及AI加密支付的創新嘗試，預示著 Web3 支付將繼續在金融科技領域發揮重要作用。然而，PayFi 的發展也面臨一些挑戰：





技術實現與普及 ：儘管區塊鏈技術爲 PayFi 提供了強大的支持，實際應用中仍存在技術實現難題和市場接受度的問題。目前的 PayFi 項目雖然開始提供相關服務，但整體市場對 PayFi 的認知和接受度仍處於初期階段。

監管與合規 ：PayFi 涉及金融交易和跨境支付，相關的法律法規需要不斷完善以確保系統的合規性和安全性。全球監管政策的變化對 PayFi 的發展產生了直接影響。

用戶體驗：當前許多 PayFi 項目仍存在使用門檻較高的問題，如 KYC 驗證等，這限制了其用戶基礎的擴大或發展。





Solana Foundation 主席 Lily Liu 描繪的 PayFi 遠超傳統的“點對點電子金融系統”，目標是建立一個包括“可編程貨幣、開放金融系統、數字產權、自我託管和經濟主權”的生態。與 DeFi 聚焦金融交易不同，PayFi 關注於圍繞商品和服務的實際應用，屬於現實資產（RWA）領域。PayFi 的願景主要圍繞“貨幣的時間價值”展開，Lily Liu 提到的三個核心應用場景能幫助我們理解這一願景的具體實現方式：





Buy Now Pay Never（買了不付）

這一概念與傳統的 Buy Now Pay Later（分期付款）形成鮮明對比。Buy Now Pay Never 允許用戶將資金存入 DeFi 產品中，通過放貸賺取利息，並用這些利息來支付商品費用。這種方式使得支付過程不僅僅是即時發生，而是通過時間價值的方式實現。

Creator Monetization（創作者變現）

對許多創作者而言，從創作到獲得報酬常常存在現金流的延遲。PayFi 可以通過折現未來收入的方式，幫助創作者在創作完成後立即獲得現金流，從而解決創作過程中可能出現的資金不足問題。

Account Receivable（應收賬款）

應收賬款融資是一種傳統的企業融資方式，PayFi 希望通過區塊鏈技術進一步優化這一過程，提高結算速度並降低融資門檻，使得更多企業能夠高效地管理現金流。









雖然 PayFi 仍處於早期階段，但已經出現了一些頗受關注的項目，這些項目正致力於將 PayFi 的願景轉化爲實際應用：





Huma

Huma 是當前較爲成熟的 PayFi 項目之一，提供了面向企業和個人的借貸服務，並引入了應收賬款承購功能。儘管 Huma 已經處理了近 8.9 億美元的支付融資，但仍面臨一定的使用門檻，如 KYC 認證和地域限制。

Arf

Arf 專注於跨境支付網絡，爲持牌金融機構提供基於 USDC 的短期信貸額度。Arf 的服務能夠優化跨境支付的流動性和效率，其與 Huma 的合併將可能進一步提升其在跨境支付領域的影響力。

Credix

Credix 是一個專注於 B2B 信貸的協議，主要服務於拉美市場。其推出的 CrediPay 服務提供了類似於 Buy Now Pay Later 的功能，爲企業客戶提供了更多靈活的融資選擇。

NX Finance

NX Finance 是 Solana 生態中的收益層協議，通過槓桿和積分 Farming 策略優化資產使用效率。儘管 NX Finance 主要爲 Crypto Native 借貸協議，但其對貨幣時間價值的利用也與 PayFi 的願景密切相關。





總體而言，PayFi 作爲一種新興金融概念，仍在探索階段，其應用涵蓋應收賬款保理和跨境支付等領域。雖然大多數項目面臨嚴格的 KYC 和地域限制，但其通過區塊鏈技術優化傳統金融系統並探索貨幣時間價值的潛力巨大。未來，PayFi 可能在提升資金流動性和優化跨境支付中發揮重要作用。在當前 Web3 市場相對沉寂的背景下，Web3 支付領域卻顯得尤爲活躍。投資者和行業從業者應密切關注 PayFi 的進展，深入挖掘其在現實世界應用中的潛力和面臨的挑戰。 MEXC 作爲全球上幣最快，幣種最全，合約流動性最高的交易平臺，也在密切關注PayFi 的應用，探索其在全球支付系統中的創新發展，力爭爲用戶帶來更優質的交易體驗。



