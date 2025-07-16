據BlockBeats 8月16日報導，美聯儲主席鮑威爾將於美東時間8月23日上午10點（北京時間8月23日晚10點）在傑克遜霍爾經濟研討會上發表關於經濟前景的講話，並可能定調9月降息的窗口。這是堪薩斯城聯儲在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的年度經濟研討會的首個全天會議日。此次全球央行年度會議為鮑威爾提供了關鍵平臺，以在美聯儲7月和9月的決策會議之間對美國經濟走向和貨幣政策前景進行最新評估。上個月他曾表示據BlockBeats 8月16日報導，美聯儲主席鮑威爾將於美東時間8月23日上午10點（北京時間8月23日晚10點）在傑克遜霍爾經濟研討會上發表關於經濟前景的講話，並可能定調9月降息的窗口。這是堪薩斯城聯儲在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的年度經濟研討會的首個全天會議日。此次全球央行年度會議為鮑威爾提供了關鍵平臺，以在美聯儲7月和9月的決策會議之間對美國經濟走向和貨幣政策前景進行最新評估。上個月他曾表示
美聯儲9月降息或成定局，加密市場迎來春天？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門

據BlockBeats 8月16日報導，美聯儲主席鮑威爾將於美東時間8月23日上午10點（北京時間8月23日晚10點）在傑克遜霍爾經濟研討會上發表關於經濟前景的講話，並可能定調9月降息的窗口。這是堪薩斯城聯儲在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的年度經濟研討會的首個全天會議日。此次全球央行年度會議為鮑威爾提供了關鍵平臺，以在美聯儲7月和9月的決策會議之間對美國經濟走向和貨幣政策前景進行最新評估。上個月他曾表示，如果通脹和勞動力市場持續降溫，美聯儲下次會議可能會考慮降息。

1.美聯儲降息的背景揭秘

過去一年，美國經濟的走向備受關注，關於是否會出現經濟軟著陸或衰退的討論不斷。然而，最新的經濟數據和市場預期已使經濟衰退的可能性顯得愈加明顯。

  • 公眾對經濟衰退的認知
Affirm 在 6 月份發布的報告顯示，約 60% 的美國人因生活成本和經濟壓力的上升，誤認為美國已經陷入經濟衰退。此外，CME“美聯儲觀察”數據顯示，美聯儲在 9 月份降息 25 個基點的概率為 63%，而降息 50 個基點的概率為 37%。


  • 歷史規律與經濟衰退的跡象
從歷史上看，美國經濟在繁榮之後通常會經歷衰退，這主要由於資產泡沫、債務積累和收入不平等導致的消費能力下降。
經濟衰退的一個標誌是失業率持續上升。8 月初公布的就業數據令人失望，引發了股市投資者的擔憂，並讓人聯想到以往經濟衰退的模式。

  • 薩姆法則與衰退信號
根據美聯儲前經濟學家薩姆（Sahm）提出的薩姆法則，每當美國失業率最近三個月的平均值比過去 12 個月的低點高出 0.5% 以上，通常標誌著經濟已進入衰退早期。
自 1950 年以來，薩姆法則共被觸發 11 次，每次都確認美國經濟在當時處於衰退早期。2024 年 6 月，該法則第 12 次被觸發，進一步加劇了對經濟衰退的擔憂。


考慮到當前經濟增長乏力的重重壓力，各機構普遍預測美聯儲將在 2024 年 9 月實施降息，以應對經濟增長乏力的壓力，並為經濟發展提供支持。這一舉措旨在緩解經濟放緩的影響，並通過降低借貸成本來促進經濟活動。

2.美聯儲降息：對宏觀經濟的全景透視

值得一提的是，儘管美國經濟面臨衰退的隱憂，勞動力市場依然展現出一定的韌性和活力。最近公布的數據顯示，美國 7 月 CPI 同比上漲 2.9%，低於預期的 3%。這一數據並沒有顯著影響交易者對通脹的預期，他們並未調整降息預期。從宏觀角度來看，現有的高利率依然吸引全球資金流入美國，特別是日元對美元套利交易增加了市場上美元的流動性，美國經濟數據依然顯示出一定的強勁彈性。

當然，美聯儲的降息政策在應對經濟衰退中扮演了重要角色，但其效果與時機緊密相關。自 2000 年以來，美聯儲經歷了三次顯著的降息周期，以應對經濟挑戰或刺激經濟增長，而每一次降息都伴隨著特定的經濟背景和股市表現。2000-2003 年，科技泡沫破裂和 911 恐怖襲擊導致市場動盪，降息隨帶來整體市場回調，但卻未能迅速穩定股市；2008 年金融危機中，降息雖有助於緩解金融緊張，但股市仍大幅下跌。2019-2020 年，新冠疫情爆發帶來了全球經濟的急劇下滑。面對疫情帶來的經濟衝擊，美聯儲被迫採取降息和其他經濟救助措施，旨在降低借貸成本並支持經濟活動。

對美聯儲利率政策和美股表現的分析，絕非一言一語能夠涵蓋，其中涉及的因素複雜而多樣。然而，從有限的歷史數據來看，經濟衰退對美股的負面影響顯而易見。與此同時，隨著比特幣與傳統金融世界的關聯日益加深，美聯儲的政策動向無疑將對加密市場產生重要影響。因此，深入理解這些政策的潛在後果，對投資者來說至關重要。

通常降息會提高市場流動性，降低借貸成本，從而提升投資者的風險偏好。對於加密市場而言，降息可能會帶來更多的資金流入，推動資產價格上漲。歷史上，貨幣政策寬鬆往往對風險資產，如加密貨幣產生積極影響。因為當美聯儲降息以及放水時，市場流動性增加，有更多資金外溢至比特幣這種高風險高回報高願景的資產上來，從而助推其價格上漲。

例如，在 2020 年至 2021 年期間，為應對新冠疫情造成的經濟衝擊，各國中央銀行，尤其是美聯儲，實施了大規模的貨幣政策寬鬆，包括無限量化寬鬆（QE）。這種政策通過購買政府債券和其他金融資產，向市場注入大量資金，增加了市場的流動性，帶來了加密牛市。而近期，比特幣和以太坊交易所交易基金（ETF）的推出允許傳統金融投資者更方便地投資加密貨幣。這些 ETF 的推出帶來了傳統金融市場的資金流入，進一步推動了加密市場的上漲。

數據顯示，本周加密市場出現了反彈趨勢，這很可能與市場對降息的預期密切相關。然而，降息的影響還需考慮其他經濟因素，如全球經濟復甦的步伐以及其他國家的貨幣政策調整。回顧比特幣過去 14 年的表現，其通常在 8 月和 9 月較為疲軟，但第四季度往往迎來優異表現。因此，在 9 月降息預期下，市場行情可能會繼續震蕩盤整。從更長遠來看，儘管加密貨幣市場曾遭遇如 312、94、519 等暴跌以及近期因經濟衰退引發的 85 暴跌，這些暴跌往往會快速釋放恐慌情緒。隨著市場接受度的提升、基礎設施的完善以及投資者信心的增強，加密貨幣市場有望迎來更積極的價格飆升。

3.美聯儲降息：市場參與者的觀點分析

在本月初美國就業數據表現疲軟之後，債券市場已經將對美聯儲今年降息50個基點的預期上調。市場參與者將密切關注美聯儲主席鮑威爾在本月晚些時候傑克遜霍爾年度央行研討會上的講話，以及9月初即將發布的非農就業報告。

AmeriVet Securities的美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“如果通脹數據保持穩定，美聯儲可能會在9月降息25個基點。然而，如果失業率再次上升，並且下個月的非農就業報告進一步惡化，這可能會改變市場對美聯儲降息的預期。”

德意志銀行美國首席經濟學家Matthew Luzzetti也指出：“關於美聯儲在9月降息25個基點還是50個基點的爭論，雙方都有充分的理由。當前的利率水平具有限制性，通脹數據顯示上行風險較小。關鍵在於經濟是否如預期般具有彈性。”

同時，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在週二表示，他希望在支持降息之前看到更多的數據，並強調美聯儲在啟動降息後不希望需要頻繁調整政策。

MEXC交易員認為：“2024年的美聯儲降息可能會對加密市場產生顯著的財富效應。與上一輪行情相比，當前機構參與度更高，資金規模更大。降息將降低借貸成本，提升投資者的風險偏好，進而可能推動更多資金流入加密市場。此外，美元貶值通常伴隨美聯儲降息，而比特幣被一些投資者視為對沖法定貨幣貶值的工具。在美元貶值的環境下，比特幣可能會吸引更多投資者，從而推動其價格上漲。”

儘管業內對美聯儲降息的解讀存在不同觀點，顯示出市場對未來經濟走向的多樣化預期，但總體而言，市場普遍認為9月降息勢在必行。多數分析師和經濟學家認為，當前疲軟的就業數據和經濟放緩跡象，結合美聯儲內部對進一步支持經濟復甦的需求，使得9月降息成為一個高概率事件。

4.展望未來：加密市場的春天？

美聯儲的降息政策通常被視為經濟復甦的信號。歷史表明，降息往往會為加密市場帶來福音，這一趨勢可能在未來再次顯現，加密市場可能因此迎來春天。因降息通常會導致美元貶值，投資者轉而尋求其他資產進行保值和增值。比特幣和其他加密貨幣作為數字資產，常被視為對沖通脹的工具，因而可能吸引更多的投資資金。降息還可能促使更多投資者從傳統金融市場轉向加密市場，進一步推動其增長。此外，降息政策能夠降低借貸成本，刺激企業和個人投資，加密市場也可能因此受益。雖然市場對未來的反應尚需觀察，但美聯儲的降息無疑將成為推動加密市場復甦的重要因素。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

