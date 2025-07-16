美聯儲降息：資產價格的重塑與經濟未來的探索

美聯儲9月18日宣佈將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水平。這是四年半以來美聯儲首次降息，本次降息幅度爲通常的2倍，標誌著其貨幣政策迎來了重大拐點。美聯儲主席鮑威爾在會後的記者會上表示：“我們過去1年的耐心取得了成果，我們對於通脹率持續向2%邁進越來越有信心。”鮑威爾還表示，本次大幅降息是爲了應對勞動力市場疲軟，包括就業增長放緩等問題，此外他還說：“這一決定表明我們決心不再拖延，是一次具有重大意義的行動。” 隨著降息政策的實施，各類資產價格也將隨之變化，投資者需密切關注這些變化對經濟復甦及市場穩定的深遠影響。









回顧歷年美聯儲的降息背景，可以清晰地看到，每次降息的決策不僅反映出經濟與通脹放緩的信號，還伴隨著各自特有的背景因素。這些背景因素不僅影響了降息的時機和幅度，也塑造了政策的整體方向和目標。





1984-1986年：高赤字與強美元

這一時期，美國面臨高額財政赤字與強勁美元的雙重壓力，導致出口受挫和經濟增長放緩。美聯儲因此採取降息策略，以刺激國內需求並改善經濟形勢。

1989-1992年：儲貸危機

降息始於美國金融業的儲貸危機，經濟增長乏力，失業率上升，通脹水平下降。美聯儲希望通過降低利率來緩解金融市場的壓力，促進經濟復甦。

1995-1996年：無經濟衝擊

在這一輪降息中，雖然經濟放緩，但並未遭遇重大沖擊。降息政策有效地支持了經濟的“軟著陸”，確保了溫和的增長態勢。

1998年：亞洲金融危機

亞洲金融危機的爆發使得外部經濟環境變得不確定。美聯儲選擇降息，以緩解對美國經濟的潛在衝擊，並爲市場提供信心。

2001-2003年：互聯網危機

隨著互聯網泡沫破裂，經濟出現動盪。美聯儲實施激進的降息政策，旨在恢復市場信心，防止經濟進一步衰退。

2007-2008年：次貸危機

在這次降息週期中，美國經濟面臨嚴重的下行風險。美聯儲的迅速降息行動意在防止金融體系崩潰，然而其後果深遠，導致了全球金融危機。

2019年：貿易局勢緊張

面對全球經濟放緩與內部通脹壓力低迷，美聯儲再次降息，以穩定經濟增長並應對貿易摩擦帶來的不確定性。





這些背景因素相互交織，構成了美聯儲每輪降息的複雜圖景，反映出政策決策對經濟形勢的敏感性和前瞻性。分析每次降息的背景不僅可以幫助我們理解美聯儲的政策選擇，也能爲我們提供重要的歷史經驗，以更好地應對未來可能出現的經濟挑戰。









在美聯儲宣佈降息50個基點之後，美國三大股指-道瓊斯、標普500和納斯達克指數短線衝高後，震盪收跌；直到9月19日中午，全球主要股指多數下跌。國際現貨黃金價格再創歷史新高後回落。全球主要商品也是多數下跌。分析人士指出，美聯儲這次降息，標誌著美國貨幣政策由緊縮週期向寬鬆週期的轉向。在降息週期中，各類資產的表現也有所不同：





美債市場：利率趨於下行

美債利率在降息前後通常呈現下行趨勢，但在“軟著陸”情況下，降息後1-2個月內，利率可能會出現階段性反彈。在七輪降息中，從降息前2個月到降息後3個月，10年期美債利率整體保持下行，降息後60日的平均下降約爲20個基點。然而，在1995年、1998年和2019年的三次“軟著陸”中，10年美債利率的下行空間相對有限，可能會在降息後1-2個月內出現短期反彈。









美股市場：漲勢暫歇

美股在首次降息前後可能會“熄火”，但通常在降息2-3個月後恢復上漲。在七輪降息週期中，標普500指數在四次“軟著陸”和一次“硬著陸”中均保持上漲。通常在首次降息後的一個月內，美股會出現波動調整，因市場對經濟和政策前景存在分歧。然而，除非出現“硬著陸”，美股在降息後3個月內通常會恢復上漲，標普500指數較首次降息前一日平均上漲2.8%。









黃金市場：先漲後盤整

黃金在降息前上漲的概率較高，但降息後的走勢較爲複雜。在首次降息前兩個月，黃金現貨價格有四次上漲，平均漲幅1.8%；而降息後兩個月內，黃金上漲了五次，但在降息後三個月卻出現了五次下跌。黃金走勢與是否“軟著陸”並無明顯關聯。例如，2007年和2019年，儘管經濟分別經歷“硬著陸”和“軟著陸”，黃金均因避險需求大幅上漲。然而，在1984年和1989年，黃金價格下跌，主要受原油價格下滑及通脹預期回落的影響。









原油市場：較可能下跌

原油在降息後下跌的概率較高，但並非絕對。在七輪週期中，WTI原油期貨在降息前1-2個月常出現反彈，降息前兩個月內有五次上漲，平均漲幅爲2.8%。然而，在首次降息後，油價更可能下跌，降息後三個月內出現五次下跌，平均跌幅和中位跌幅均爲6.0%。油價下跌主要與經濟走弱和市場對需求的擔憂有關。









降息不僅是應對經濟放緩的直接手段，更是一種深遠的政策工具，能夠引發一系列連鎖反應。這些潛在影響涵蓋了利率環境、資產價格、貨幣政策靈活性、消費者信心、通貨膨脹風險以及國際市場的動態變化。





利率環境的轉變

降息直接降低了短期借貸成本，刺激消費和投資。企業和消費者能夠以更低的利率獲得貸款，從而促進了經濟活動的增加。這種環境鼓勵企業擴張，消費者增加支出，推動經濟增長。

資產價格的上漲

降息往往導致資產價格上漲，尤其是股票和房地產市場。投資者爲了尋找更高的回報，紛紛將資金投入股市，推高了股指。同時，低利率環境也刺激房地產市場的活躍，購房者願意借貸購買房產，進一步推動房價上漲。

貨幣政策的靈活性

降息爲美聯儲提供了更多的政策空間。在經濟疲軟時，美聯儲可以靈活調整利率，以應對市場變化。此外，降息也爲其他貨幣政策工具的使用創造了條件，如量化寬鬆政策，進一步推動流動性。

消費信心的提升

降息通常會提高消費者的信心。當貸款利率降低時，消費者往往感到經濟形勢好轉，從而增加消費支出。消費是經濟增長的重要動力，因此，降息有助於維持經濟的穩定增長。

通貨膨脹的風險

儘管降息對經濟有積極影響，但也可能帶來通貨膨脹的風險。低利率可能導致過度借貸，增加市場流動性，從而推高商品和服務的價格。這需要美聯儲在實施降息時保持警惕，防止通脹失控。降息後，PCE和核心PCE通脹率的走勢相對不確定。通常情況下，降息不會直接引發通脹反彈，反而可能受到經濟放緩的影響。降息前後，10年期通脹預期的變化表明，經濟弱勢對通脹的壓制作用更強。

國際市場的影響

美聯儲的降息不僅對美國經濟產生影響，還會波及全球市場。其他國家可能面臨資本流出壓力，貨幣貶值等問題。同時，降息也可能推動其他國家的央行跟隨降息，以保持競爭力，進一步影響國際經濟形勢。









