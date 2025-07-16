在本月，整個加密市場延續上一個月的良好走勢，以比特幣為代表的眾多代幣持續走高，走出牛市即將來臨的前奏。距離比特幣的減半、以太坊坎昆升級的時間越來越近，早期布局的投資用戶在這一波漲幅中吃到了紅利。對於擅長短線操作的用戶來說，2 月價格的漲幅也存在不小的利潤空間。 MX 代幣價格在本月相對平穩，維持在 2.8 美元上下波動。在 MEXC 平臺交易現貨和合約，享受全網最低手續費率。持有 MX 代幣不僅可在本月，整個加密市場延續上一個月的良好走勢，以比特幣為代表的眾多代幣持續走高，走出牛市即將來臨的前奏。距離比特幣的減半、以太坊坎昆升級的時間越來越近，早期布局的投資用戶在這一波漲幅中吃到了紅利。對於擅長短線操作的用戶來說，2 月價格的漲幅也存在不小的利潤空間。 MX 代幣價格在本月相對平穩，維持在 2.8 美元上下波動。在 MEXC 平臺交易現貨和合約，享受全網最低手續費率。持有 MX 代幣不僅可
新手學院/MX專區/收益活動/2 月 MX 專區活動數據表現

2 月 MX 專區活動數據表現

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#MX#新手入門
MX Token
MX$2.1841+1.57%
Factor
FACT$1.51+11.02%
Harambe
HARAMBE$0.001097+8.82%
Houdini Swap
LOCK$0.135+8.08%
Victoria VR
VR$0.003912+0.64%

在本月，整個加密市場延續上一個月的良好走勢，以比特幣為代表的眾多代幣持續走高，走出牛市即將來臨的前奏。距離比特幣的減半、以太坊坎昆升級的時間越來越近，早期布局的投資用戶在這一波漲幅中吃到了紅利。對於擅長短線操作的用戶來說，2 月價格的漲幅也存在不小的利潤空間。

MX 代幣價格在本月相對平穩，維持在 2.8 美元上下波動。在 MEXC 平臺交易現貨和合約，享受全網最低手續費率。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》進行了解。

1. 2月 MX 專區活動數據表現


2024 年 2 月，MEXC 平臺一共開展了 199 場空投活動，其中 1 場 Launchpool，198 場陽光普照活動。空投活動共發放價值超 1101 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 102%。在 2024 年的前兩個月，一共開展了共計 400 場空投活動，將近達到 2023 年全年空投活動量的三分之一。

根據 MEXC 平臺數據統計，在 2 月所有的 199 場空投獎勵中，排名前三的代幣漲幅均超過了 500%，最高的 ICNX 代幣價格上漲達 1414.34%。代幣 FACT 價格漲幅達 845.56% 位居本月第二。在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，所有的代幣價格上漲率均超過 150%。

2024 年 2 月優質代幣前 10 名

項目名稱
空投時間
（投入MX時間）
價格上漲率
（取自2月29日數據）
ICNX
2024/2/9
1414.34%
FACT
2024/2/13
845.56%
HARAMBE
2024/2/2
506.31%
PKT
2024/2/7
353.30%
INSCRIBE
2024/2/21
294.30%
LOCK
2024/2/6
257.53%
MTVT
2024/2/20
239.75%
VR
2024/2/5
215.73%
VITE
2024/2/1
203.00%
ANDR
2024/2/22
197.24%

2. 如何參與空投代幣活動


Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。

打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。


3. 如何購買MX


如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《一分鐘購買 MX》，按照教程步驟進行購買。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

持有 MX 獲得被動收入有哪些？

持有 MX 獲得被動收入有哪些？

MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。持有 MX 能夠獲得的被動收入有哪些？1. 代幣增值代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%，作為長期持有 MX 的用戶，能夠從一季度的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。2. Launchpool 活動收益MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指

陽光普照和Launchpool活動係數規則改版升級！

陽光普照和Launchpool活動係數規則改版升級！

陽光普照和 Launchpool 活動是 MX 持有者專屬免費空投活動。為了激勵 MX Holder 積極參與活動，增加更多活動獎勵，MEXC 對陽光普照和 Launchpool 活動的等級獎勵係數規則進行調整，調整如下：調整前：活動中投入的 MX 越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。調整後：活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。邀請不同數量有效用戶，對應的等級和係

9月MX專區活動數據表現

9月MX專區活動數據表現

MEXC 平臺為 MX Holder 們提供了專屬的免費空投活動，幫助用戶賺取不同項目的空投收益。為了激勵用戶參與積極性和提高空投收益，MEXC 針對空投活動在 9 月份先後進行了參與門檻降低調整和獎勵係數調整。調整後的方案能夠幫助用戶更快參與到空投活動中，同時更容易提高自身獎勵係數，從而瓜分更多獎勵，賺取更多收益。如果您還想了解更多關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》

11月MX專區活動數據表現

11月MX專區活動數據表現

2024 年 11 月，美國大選落幕，特朗普成功當選下一屆總統。受大選結果影響，加密貨幣市場迅速反彈，BTC 價格屢創新高，一度突破 9.9 萬美元，逼近 10 萬美元大關。市場對加密貨幣的投資熱情隨之高漲，掀起新一輪投資熱潮。與此同時，MEXC 推出了多輪免費空投活動，不僅為用戶帶來豐厚獎勵，還推動了多個代幣的顯著上漲，成為市場關注的焦點。MEXC 平台免費空投活動，是 MX 持有者的專屬活動。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金