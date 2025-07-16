2 月 MX 專區活動數據表現





在本月，整個加密市場延續上一個月的良好走勢，以比特幣為代表的眾多代幣持續走高，走出牛市即將來臨的前奏。距離比特幣的減半、以太坊坎昆升級的時間越來越近，早期布局的投資用戶在這一波漲幅中吃到了紅利。對於擅長短線操作的用戶來說，2 月價格的漲幅也存在不小的利潤空間。





MX 代幣價格在本月相對平穩，維持在 2.8 美元上下波動。在 MEXC 平臺交易現貨和合約，享受全網最低手續費率。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









2024 年 2 月，MEXC 平臺一共開展了 199 場空投活動，其中 1 場 Launchpool，198 場陽光普照活動。空投活動共發放價值超 1101 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 102%。在 2024 年的前兩個月，一共開展了共計 400 場空投活動，將近達到 2023 年全年空投活動量的三分之一。





根據 MEXC 平臺數據統計，在 2 月所有的 199 場空投獎勵中，排名前三的代幣漲幅均超過了 500%，最高的 ICNX 代幣價格上漲達 1414.34%。代幣 FACT 價格漲幅達 845.56% 位居本月第二。在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，所有的代幣價格上漲率均超過 150%。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自2月29日數據） ICNX 2024/2/9 1414.34% FACT 2024/2/13 845.56% HARAMBE 2024/2/2 506.31% PKT 2024/2/7 353.30% INSCRIBE 2024/2/21 294.30% LOCK 2024/2/6 257.53% MTVT 2024/2/20 239.75% VR 2024/2/5 215.73% VITE 2024/2/1 203.00% ANDR 2024/2/22 197.24%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。



