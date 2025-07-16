歐洲盃和美洲盃正在如火如荼地進行，吸引著全球體育愛好者的目光。除了比賽本身的競技魅力外，體育賽事還催生了如競猜等衍生活動，吸引廣大球迷的參與。對於加密圈的用戶而言，粉絲代幣是一種極具吸引力的參與方式。 1. 什麼是粉絲代幣 粉絲代幣是粉絲經濟的產物，由體育俱樂部發行，旨在為對應的粉絲群體提供專屬會員福利權益以及獲得更多粉絲的支持。粉絲代幣的持有者通常有權享受會員特權，如能獲得專享內容、獎品、體驗以歐洲盃和美洲盃正在如火如荼地進行，吸引著全球體育愛好者的目光。除了比賽本身的競技魅力外，體育賽事還催生了如競猜等衍生活動，吸引廣大球迷的參與。對於加密圈的用戶而言，粉絲代幣是一種極具吸引力的參與方式。 1. 什麼是粉絲代幣 粉絲代幣是粉絲經濟的產物，由體育俱樂部發行，旨在為對應的粉絲群體提供專屬會員福利權益以及獲得更多粉絲的支持。粉絲代幣的持有者通常有權享受會員特權，如能獲得專享內容、獎品、體驗以
球迷盛宴激情綠茵，體育粉絲如何場外掘金

歐洲盃和美洲盃正在如火如荼地進行，吸引著全球體育愛好者的目光。除了比賽本身的競技魅力外，體育賽事還催生了如競猜等衍生活動，吸引廣大球迷的參與。對於加密圈的用戶而言，粉絲代幣是一種極具吸引力的參與方式。

1. 什麼是粉絲代幣


粉絲代幣是粉絲經濟的產物，由體育俱樂部發行，旨在為對應的粉絲群體提供專屬會員福利權益以及獲得更多粉絲的支持。粉絲代幣的持有者通常有權享受會員特權，如能獲得專享內容、獎品、體驗以及俱樂部決策的投票權等。

粉絲代幣目前涉及諸多領域，包括足球、橄欖球、賽車、籃球、板球、電競、冰球、格鬥等，其中足球領域的粉絲代幣熱度最高，流動性也最好。

2. 粉絲代幣特點


2.1 社區參與：粉絲代幣促進了粉絲與其支持球隊之間的互動和參與。持有粉絲代幣的人可以參與決策、投票和社區活動，從而增強了參與感和歸屬感。

2.2 價值認同：粉絲代幣代表著粉絲對某支球隊支持和認同，因此具有情感價值。持有者可以展示自己對特定項目的熱愛和忠誠，並與其他共同支持者建立聯繫和互動。

2.3 經濟激勵：粉絲代幣可以提供經濟激勵機制，例如獎勵持有者參與特定活動、推廣項目或分享內容。這種激勵機制有助於促進社區活躍度，並使持有者能夠從其支持的項目中獲得經濟回報。

2.4 去中心化和可流通性：粉絲代幣通常基於區塊鏈技術發行，解決了信任問題。同時代幣可以在特定的交易所或平臺上進行交易。這使得持有者可以在需要時買入或賣出代幣，從中獲得利益。

3. 有哪些足球類型粉絲代幣值得關注


根據 CoinGecko 的數據顯示，按照代幣的市值、流動性篩選出下列足球類粉絲代幣。由於代幣的發行主體不同，對這些足球類粉絲代幣進一步劃分如下：

3.1 國家隊類粉絲代幣

代幣名稱
代幣符號
簡介
Argentine Football Association Fan Token
ARG
阿根廷足球協會粉絲代幣，阿根廷足球協是阿根廷足球的管理機構。阿根廷是南美足球傳統強國，上一屆世界盃冠軍得主。
Brazil National Football Team Fan Token
BFT
巴西國家足球隊發行的粉絲代幣，5次奪得世界盃冠軍，是目前世界盃歷史上奪冠次數最多的球隊。
Spain National Football Team Fan Token
SNFT
西班牙國家足球隊發行的粉絲代幣，西班牙國家足球隊是歐洲傳統強隊。
Peruvian National Football Team Fan Token
FPFT
秘魯國家足球隊發行的粉絲代幣。

3.2 俱樂部類粉絲代幣

代幣名稱
代幣符號
簡介
Paris Saint-Germain
PSG
巴黎聖日耳曼足球俱樂部粉絲代幣，頂級球星梅西、姆巴佩、內馬爾先後曾效力於這支俱樂部。
FC Barcelona FT
BAR
巴塞羅那足球俱樂部粉絲代幣，位於西班牙的世界頂級俱樂部，也是西班牙贏得冠軍獎盃最多的俱樂部。
Manchester City Fan Token
CITY
曼徹斯特城足球俱樂部的粉絲代幣，位於英國的老牌足球俱樂部。
Santos FC Fan Token
SANTOS
桑托斯足球俱樂部粉絲代幣，巴西知名的足球俱樂部，球王貝利來自這一俱樂部。
Galatasaray Fan Token
GAL
加拉塔薩雷體育俱樂部粉絲代幣。

3.3 Chiliz（CHZ）


Chiliz 是粉絲代幣龍頭項目，旨在為體育和娛樂行業構建基礎設施。目前 Chiliz 已經和巴塞羅那、巴黎聖日耳曼、尤文圖斯、曼徹斯特聯等頂級足球俱樂部推出了 82 個粉絲代幣。球迷可以購買和交易合作俱樂部品牌的球迷代幣，以及有能力參與、影響和投票俱樂部的調查和投票。

4. 如何購買粉絲代幣


我們以粉絲代幣龍頭項目 CHZ 為例來進行下單演示。

打開 MEXC App，點擊首頁頂部的【搜索欄】，輸入 CHZ，選擇【現貨】類型中的 CHZ/USDT 交易對，進入 K 線頁面。點擊【買入】，在【市價委託】模式下輸入【數量】或者【總額】，點擊【買入 CHZ】即可完成下單。

您也可以選擇【限價委託】、【限價止盈止損】或【OCO】等方式來進行 CHZ 現貨購買。


粉絲代幣通過鼓勵社區參與、塑造價值認同、提供經濟激勵，為粉絲提供了一種全新的參與方式，並促進了粉絲與球隊之間更緊密的聯繫和互動。這種模式也為區塊鏈技術的應用提供了一種很好的範式。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

