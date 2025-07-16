球迷盛宴激情綠茵，體育粉絲如何場外掘金





歐洲盃和美洲盃正在如火如荼地進行，吸引著全球體育愛好者的目光。除了比賽本身的競技魅力外，體育賽事還催生了如競猜等衍生活動，吸引廣大球迷的參與。對於加密圈的用戶而言，粉絲代幣是一種極具吸引力的參與方式。









粉絲代幣是粉絲經濟的產物，由體育俱樂部發行，旨在為對應的粉絲群體提供專屬會員福利權益以及獲得更多粉絲的支持。粉絲代幣的持有者通常有權享受會員特權，如能獲得專享內容、獎品、體驗以及俱樂部決策的投票權等。





粉絲代幣目前涉及諸多領域，包括足球、橄欖球、賽車、籃球、板球、電競、冰球、格鬥等，其中足球領域的粉絲代幣熱度最高，流動性也最好。









2.1 社區參與：粉絲代幣促進了粉絲與其支持球隊之間的互動和參與。持有粉絲代幣的人可以參與決策、投票和社區活動，從而增強了參與感和歸屬感。





2.2 價值認同：粉絲代幣代表著粉絲對某支球隊支持和認同，因此具有情感價值。持有者可以展示自己對特定項目的熱愛和忠誠，並與其他共同支持者建立聯繫和互動。





2.3 經濟激勵：粉絲代幣可以提供經濟激勵機制，例如獎勵持有者參與特定活動、推廣項目或分享內容。這種激勵機制有助於促進社區活躍度，並使持有者能夠從其支持的項目中獲得經濟回報。





2.4 去中心化和可流通性：粉絲代幣通常基於區塊鏈技術發行，解決了信任問題。同時代幣可以在特定的交易所或平臺上進行交易。這使得持有者可以在需要時買入或賣出代幣，從中獲得利益。









根據 CoinGecko 的數據顯示，按照代幣的市值、流動性篩選出下列足球類粉絲代幣。由於代幣的發行主體不同，對這些足球類粉絲代幣進一步劃分如下：





代幣名稱 代幣符號 簡介 Argentine Football Association Fan Token ARG 阿根廷足球協會粉絲代幣，阿根廷足球協是阿根廷足球的管理機構。阿根廷是南美足球傳統強國，上一屆世界盃冠軍得主。 Brazil National Football Team Fan Token BFT 巴西國家足球隊發行的粉絲代幣，5次奪得世界盃冠軍，是目前世界盃歷史上奪冠次數最多的球隊。 Spain National Football Team Fan Token SNFT 西班牙國家足球隊發行的粉絲代幣，西班牙國家足球隊是歐洲傳統強隊。 Peruvian National Football Team Fan Token FPFT 秘魯國家足球隊發行的粉絲代幣。





代幣名稱 代幣符號 簡介 Paris Saint-Germain PSG 巴黎聖日耳曼足球俱樂部粉絲代幣，頂級球星梅西、姆巴佩、內馬爾先後曾效力於這支俱樂部。 FC Barcelona FT BAR 巴塞羅那足球俱樂部粉絲代幣，位於西班牙的世界頂級俱樂部，也是西班牙贏得冠軍獎盃最多的俱樂部。 Manchester City Fan Token CITY 曼徹斯特城足球俱樂部的粉絲代幣，位於英國的老牌足球俱樂部。 Santos FC Fan Token SANTOS 桑托斯足球俱樂部粉絲代幣，巴西知名的足球俱樂部，球王貝利來自這一俱樂部。 Galatasaray Fan Token GAL 加拉塔薩雷體育俱樂部粉絲代幣。









Chiliz 是粉絲代幣龍頭項目，旨在為體育和娛樂行業構建基礎設施。目前 Chiliz 已經和巴塞羅那、巴黎聖日耳曼、尤文圖斯、曼徹斯特聯等頂級足球俱樂部推出了 82 個粉絲代幣。球迷可以購買和交易合作俱樂部品牌的球迷代幣，以及有能力參與、影響和投票俱樂部的調查和投票。









我們以粉絲代幣龍頭項目 CHZ 為例來進行下單演示。





打開 MEXC App，點擊首頁頂部的【搜索欄】，輸入 CHZ，選擇【現貨】類型中的 CHZ/USDT 交易對，進入 K 線頁面。點擊【買入】，在【市價委託】模式下輸入【數量】或者【總額】，點擊【買入 CHZ】即可完成下單。





您也可以選擇【限價委託】、【限價止盈止損】或【OCO】等方式來進行 CHZ 現貨購買。









粉絲代幣通過鼓勵社區參與、塑造價值認同、提供經濟激勵，為粉絲提供了一種全新的參與方式，並促進了粉絲與球隊之間更緊密的聯繫和互動。這種模式也為區塊鏈技術的應用提供了一種很好的範式。



