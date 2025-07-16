當極限運動遇上區塊鏈：全球首個「行動代幣」Tiger Shark 正式發佈！

近日，西班牙巴塞羅那上空，一場結合極限挑戰與加密科技的壯舉正在上演。被譽為「法國蜘蛛俠」的傳奇攀爬者 Alain Robert在沒有任何安全保護的情況下，徒手攀登了高達 116 米的美利亞天空酒店（Meliá Barcelona Sky Hotel）。此次驚險挑戰不僅是一場視覺震撼，更是一場象徵意義非凡的發佈儀式。Alain Robert 與其子 Julien Robert（前法國海軍陸戰隊員）共同宣佈推出全球首個由現實世界極限行動驅動的加密代幣 —— Tiger Shark（TIGERSHARK） ，開啟了加密行業全新的敘事維度。









在大多數加密項目仍依賴空投、預售和行銷戰術的當下，Tiger Shark 選擇了一條截然不同的路徑：用真實的極限行動代替傳統發佈儀式。Robert 身穿定製的 Tiger Shark 品牌裝備，與他的兒子、前法國海軍陸戰隊員 Julien Robert 一同完成了這次挑戰。





據悉，Alain Robert 曾以徒手攀爬全球超 150 座著名摩天大樓而聞名，包括哈利法塔、埃菲爾鐵塔、馬來西亞雙子塔等。他以無保護、高空挑戰著稱，被稱為現實中的「蜘蛛俠」。此次參與加密代幣發佈，代表着他職業生涯的全新轉折點——從「城市冒險者」轉變為「鏈上開創者」。而他與兒子 Julien 的聯合攀登，既象徵着勇氣的傳承，也代表着 Tiger Shark 在傳統運動精神與新興科技之間架設的橋樑。





Tiger Shark 發言人 Lilly Douse 表示：「我們正在重新定義加密貨幣的發佈方式——不是空投，不是煙霧彈，而是真實世界的極限壯舉，真正的腎上腺素。」

此次攀登被命名為 「任務 1：蜘蛛俠與兒子」，標誌着 Tiger Shark 系列極限挑戰的首發。未來，該項目將陸續推出跳傘、翼裝飛行、跑酷、越野摩托等系列任務，以持續推進其生態構建和品牌影響力。













每一次真實世界中的高風險挑戰，都將成為 Tiger Shark 網絡中價值生成的驅動事件；

項目的每一階段都以「任務」為單位，聚焦在高空攀爬、翼裝飛行、跳傘、跑酷等極限運動；

代幣持有者將獲得包括幕後活動、運動員互動、專屬空投與紀念 NFT 等在內的社群參與權限。





簡言之：運動越極限，參與越深入，代幣越有價值。Tiger Shark 正在嘗試將「腎上腺素」轉化為鏈上的共識資產。









據官方透露，Tiger Shark 的中長期發展目標不僅是一個代幣項目，更是一個以加密技術為引擎的極限運動品牌平台。其路線圖包括：









這意味着，Tiger Shark 既是一個代幣發行項目，也是一個持續發展的內容生產與品牌運營體系。

















在 DeFi、NFT、AI 等熱門敘事之外，極限運動 + 加密貨幣這一新物種，或許將開闢出又一條通往主流市場的新路徑。




