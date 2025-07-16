當極限運動遇上區塊鏈：全球首個「行動代幣」Tiger Shark 正式發佈！

近日，西班牙巴塞羅那上空，一場結合極限挑戰與加密科技的壯舉正在上演。被譽為「法國蜘蛛俠」的傳奇攀爬者 Alain Robert在沒有任何安全保護的情況下，徒手攀登了高達 116 米的美利亞天空酒店（Meliá Barcelona Sky Hotel）。此次驚險挑戰不僅是一場視覺震撼，更是一場象徵意義非凡的發佈儀式。Alain Robert 與其子 Julien Robert（前法國海軍陸戰隊員）共近日，西班牙巴塞羅那上空，一場結合極限挑戰與加密科技的壯舉正在上演。被譽為「法國蜘蛛俠」的傳奇攀爬者 Alain Robert在沒有任何安全保護的情況下，徒手攀登了高達 116 米的美利亞天空酒店（Meliá Barcelona Sky Hotel）。此次驚險挑戰不僅是一場視覺震撼，更是一場象徵意義非凡的發佈儀式。Alain Robert 與其子 Julien Robert（前法國海軍陸戰隊員）共
近日，西班牙巴塞羅那上空，一場結合極限挑戰與加密科技的壯舉正在上演。被譽為「法國蜘蛛俠」的傳奇攀爬者 Alain Robert在沒有任何安全保護的情況下，徒手攀登了高達 116 米的美利亞天空酒店（Meliá Barcelona Sky Hotel）。此次驚險挑戰不僅是一場視覺震撼，更是一場象徵意義非凡的發佈儀式。Alain Robert 與其子 Julien Robert（前法國海軍陸戰隊員）共同宣佈推出全球首個由現實世界極限行動驅動的加密代幣 —— Tiger Shark（TIGERSHARK），開啟了加密行業全新的敘事維度。

1.重新定義代幣發行：從「空投」到「實地挑戰」


在大多數加密項目仍依賴空投、預售和行銷戰術的當下，Tiger Shark 選擇了一條截然不同的路徑：用真實的極限行動代替傳統發佈儀式。Robert 身穿定製的 Tiger Shark 品牌裝備，與他的兒子、前法國海軍陸戰隊員 Julien Robert 一同完成了這次挑戰。

據悉，Alain Robert 曾以徒手攀爬全球超 150 座著名摩天大樓而聞名，包括哈利法塔、埃菲爾鐵塔、馬來西亞雙子塔等。他以無保護、高空挑戰著稱，被稱為現實中的「蜘蛛俠」。此次參與加密代幣發佈，代表着他職業生涯的全新轉折點——從「城市冒險者」轉變為「鏈上開創者」。而他與兒子 Julien 的聯合攀登，既象徵着勇氣的傳承，也代表着 Tiger Shark 在傳統運動精神與新興科技之間架設的橋樑。

Tiger Shark 發言人 Lilly Douse 表示：「我們正在重新定義加密貨幣的發佈方式——不是空投，不是煙霧彈，而是真實世界的極限壯舉，真正的腎上腺素。」
此次攀登被命名為 任務 1：蜘蛛俠與兒子，標誌着 Tiger Shark 系列極限挑戰的首發。未來，該項目將陸續推出跳傘、翼裝飛行、跑酷、越野摩托等系列任務，以持續推進其生態構建和品牌影響力。

2.什麼是「行動代幣」？Tiger Shark 的核心理念


Tiger Shark 定位為一個 行動驅動型經濟體，其代幣 $TIGERSHARK 不僅具備金融屬性，更承載着極限運動精神的價值映射。其運作邏輯是：

  • 每一次真實世界中的高風險挑戰，都將成為 Tiger Shark 網絡中價值生成的驅動事件；
  • 項目的每一階段都以「任務」為單位，聚焦在高空攀爬、翼裝飛行、跳傘、跑酷等極限運動；
  • 代幣持有者將獲得包括幕後活動、運動員互動、專屬空投與紀念 NFT 等在內的社群參與權限。

簡言之：運動越極限，參與越深入，代幣越有價值。Tiger Shark 正在嘗試將「腎上腺素」轉化為鏈上的共識資產。

3.現實+區塊鏈：開創極限運動經濟新範式


據官方透露，Tiger Shark 的中長期發展目標不僅是一個代幣項目，更是一個以加密技術為引擎的極限運動品牌平台。其路線圖包括：

  • 與全球極限運動員建立合作，發起更多挑戰任務；
  • 推出品牌商品、裝備和數位收藏品；
  • 舉辦線下極限挑戰活動與社群見面會；
  • 打造代幣驅動的運動員支援計劃和 DAO 治理機制

這意味着，Tiger Shark 既是一個代幣發行項目，也是一個持續發展的內容生產與品牌運營體系。

4.結語：當勇氣遇上區塊鏈，極限挑戰成為價值錨點


Tiger Shark 的出現，標誌着加密世界正在邁入「敘事創新」的新階段。它不僅拓展了代幣發行的邊界，更將人類精神中最原始的「挑戰本能」與最前沿的區塊鏈技術融合，探索一種更具沉浸感、參與感與現實意義的經濟形態。在加密敘事趨於同質化的今天，Tigershark 正用行動告訴我們：在鏈上，真正有價值的不只是代碼，還有信念、勇氣與真實的汗水。

目前，TIGERSHARK 代幣已在 MEXC 平台上線。作為全球領先的數位資產交易平台，MEXC 為該項目提供了穩定流暢的交易環境與極具競爭力的手續費優惠，用戶可按以下步驟快速參與：

1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 TIGERSHARK 代幣名稱，選擇 TIGERSHARK 的現貨交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

在 DeFi、NFT、AI 等熱門敘事之外，極限運動 + 加密貨幣這一新物種，或許將開闢出又一條通往主流市場的新路徑。作為連接創新資產與全球用戶的重要橋樑，MEXC 將持續關注並支援此類富有突破性的項目，助力用戶搶佔下一個加密風口。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

