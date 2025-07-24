探索 PENG 的匿名性與隱私功能

PENG 是一種建構在 Solana 區塊鏈上的迷因幣，於 2023 年 3 月推出，靈感來自於網路文化的趣味精神。雖然 Peng 的主要吸引力在於其以社區驅動和以社交媒體為中心的策略，但隱私在加密貨幣世界中的重要性依然至關重要——即使是迷因幣也不例外。在數位時代，區塊鏈透明度可能會暴露用戶活動和財務數據，這使得隱私成為一般和專業加密用戶的核心關注點。

儘管 PENG 並未以傳統意義上的隱私幣進行行銷，但它利用了 Solana 網路內建的隱私功能，並將自己定位為一種以社區為中心、用戶友好的代幣，尊重持有者的基本隱私期望。在許多迷因幣幾乎不提供隱私功能的情況下，Peng 與 Solana 高效交易模型的整合提供了某種程度的交易隱蔽性，使其成為重視趣味和一定程度隱私的用戶的平衡選擇。

PENG 的隱私架構基本上與Solana 區塊鏈相關，雖然 Solana 不是一個隱私鏈，但其設計中包含某些隱私保護功能。Solana 的交易模型使用公開金鑰加密技術來保護用戶帳戶和交易數據。每筆交易都由唯一的私鑰簽署，確保只有帳戶所有者可以授權轉帳。雖然交易細節記錄在公共帳本上，但使用偽匿名地址透過隱藏真實身份提供了一個基本的隱私層。

與採用零知識證明或環簽名等先進加密技術的隱私幣不同，Peng 依賴於區塊鏈地址的偽匿名性和 Solana 網路的速度來減少曝光。這意味著，儘管交易是可見的，但將其與特定個人聯繫起來需要額外的鏈下信息，相比完全透明的區塊鏈，這提供了適度但有意義的隱私保護。

PENG 的隱私機制主要繼承自 Solana 協議：

偽匿名錢包地址 ：用戶使用與個人身份無直接關聯的加密地址進行交易，從而提供基本的隱私保護。

：用戶使用與個人身份無直接關聯的加密地址進行交易，從而提供基本的隱私保護。 快速交易終結性 ：Solana 的高吞吐量和快速確認時間減少了即時交易分析的窗口，使觀察者更難追蹤和關聯用戶活動。

：Solana 的高吞吐量和快速確認時間減少了即時交易分析的窗口，使觀察者更難追蹤和關聯用戶活動。 選擇性使用多個錢包：用戶可以生成並使用多個錢包地址進行不同的交易，進一步通過分隔活動來增強隱私。

儘管 Peng 未實行如隱形地址或保密交易等先進隱私技術，其簡潔性和易用性讓用戶能夠輕鬆採用基本的隱私實踐，而無需技術障礙。這種方法確保即使是加密新手也能參與 PENG 生態系統，而不必犧牲所有隱私。

PENG 採用了基於用戶行為而非協議內置功能的可選隱私模型。用戶可以：

選擇為每筆交易使用新的錢包地址 ，增加不可連結性。

，增加不可連結性。 將大額交易拆分為較小的交易 ，以避免在公共帳本上引起注意。

，以避免在公共帳本上引起注意。 通過社交渠道與 PENG 社群互動，無需透露錢包詳情，保持線上身份與鏈上活動的分離。

這種用戶驅動的隱私方法允許個人根據自身需求定制隱私層級。雖然不如具有強制隱私功能的幣種那麼強大，但它提供了靈活性和易用性，使 Peng 適合廣泛的用戶——從尋求休閒參與到偏好更高程度謹慎性的用戶皆宜。

加密貨幣隱私的監管環境正在演變，當局越來越關注創新與合規之間的平衡。作為 Solana 上的迷因幣，PENG 在公共區塊鏈的標準監管框架內運作。它未實現會使其在大多數司法管轄區被歸類為隱私幣的功能，因此避開了擁有先進隱私技術的幣種所面臨的嚴格審查。

然而，用戶應注意，Solana 上的所有交易均公開記錄，並且遵守當地法規（例如稅務申報和反洗錢 (AML) 要求）仍然是個人的責任。Peng 的設計允許用戶在必要時自願披露交易細節，支持與監管期望一致的負責任的隱私方法。

PENG 代表了一種由社區驅動的迷因幣，通過與 Solana 區塊鏈的整合，在趣味性、易用性和基本隱私之間取得了平衡。儘管它未提供先進的隱私功能，但其偽匿名地址和快速交易為用戶提供了對其財務活動的實際保護。靈活的、用戶驅動的隱私模型使 Peng 成為那些希望在加密體驗中兼顧娛樂和一定程度謹慎性的用戶的有吸引力選擇。

要將此知識付諸實踐，請探索我們的「PENG 交易完整指南：從入門到實際操作」。這份資源將為您提供專門設計用於最大化您的交易潛力和隱私保護的基本交易策略和風險管理技巧。準備好自信地交易 PENG 了嗎？立即訪問我們的完整交易指南，並在 MEXC 開始您的學習之旅。