探索 Story：重塑去中心化知識產權（IP）管理格局

在數字化時代，知識產權（IP）的管理和保護成為了創作者面臨的重大挑戰。傳統的版權管理方式通常依賴於集中式平臺和複雜的中介結構，導致了效率低下、費用高昂和信任問題。為了解決這些困境， Story 應運而生。作為一個去中心化的 IP 管理平臺，Story 打破了傳統管理模式的桎梏，創造了一種全新的方式，讓創作者能夠自主掌控其作品的所有權和商業價值，確保每一筆收入都能夠公平分配。接下來，我們將深入探討 Story 的創新技術、生態系統和未來前景。









Story 是一個專為知識產權（IP）資產管理設計的 Layer 1 公鏈，結合了 DeFi 和 AI 技術，致力於提供高效、透明和自動化的 IP 管理解決方案。憑藉 100% EVM 兼容性和基於 Cosmos SDK 的高性能架構，Story 實現了低成本、高吞吐量的 IP 資產交易及複雜數據結構處理。通過去中心化存證和智能合約執行，Story 在傳統 IP 管理模式上實現了革命性的突破，使創作者能夠安全、高效地掌控並最大化其 IP 的商業化價值。





作為去中心化知識產權（IP）管理和區塊鏈技術的創新平臺，Story 的核心目標是簡化傳統 IP 管理流程，打破行業中的繁瑣壁壘。通過 IP 資產的代幣化及自動化版稅支付機制，平臺幫助 IP 創作者、企業及 AI 開發者實現價值最大化，推動 IP 生態的數字化轉型和創新。









Story 提供一個全面的生態體系，幫助創作者有效管理和商業化其知識產權。該生態系統圍繞 IP 資產（IPA）構建，主要包括以下核心組件：





2.2IP 資產（IPA）

ERC-721 NFT：每個 IP 資產通過 ERC-721 NFT 進行代幣化，確保每項 IP 具有唯一性和不可篡改性。IP 資產可以綁定鏈上或鏈外的知識產權，如文學作品、音樂、藝術創作或商標等。

Token Bound Account（ERC-6551）：每個 IP 資產附帶一個智能合約賬戶，基於 ERC-6551 標準。這一賬戶用於存儲與 IP 相關的關鍵信息，包括許可條款、收益記錄以及其他重要數據，確保創作者能夠高效管理其知識產權。





2.3模塊化架構

Story 採用模塊化架構，提供自動化 IP 許可、版稅分配及爭議解決，提升創作者收益管理的便捷性。

授權模塊： 創作者可自由設定 IP 資產的許可規則（如是否允許二次創作及商業用途）。

版稅模塊： IP 資產收益自動分配給創作者，透明且可追蹤。

爭議解決模塊：通過智能合約仲裁 IP 資產爭議，提高法律合規性。