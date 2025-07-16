從銘文賽道看 AI Agent：發展邏輯與投資機會的潛在探討

近年來，隨著 Web3 技術的迅速發展，新興賽道層出不窮。其中，AI Agent 賽道的嶄露頭角不禁讓人聯想到去年的銘文（Inscriptions）賽道。儘管這兩個賽道在表面上看似各自獨立，但在發展邏輯、泡沫化趨勢及市場競爭等方面卻展現出顯著的相似性。本文將通過回顧銘文賽道的興起與演變，分析 AI Agent 賽道的潛在發展路徑與投資機會。









AI Agent 賽道的初期，和銘文賽道一樣，都是由資產發行敘事引發的市場熱潮。銘文賽道因 BRC20 代幣的推出而吸引大量投資者，核心賣點是 “first is first” 的稀缺性炒作，爭奪“龍一”和“龍二”地位，迅速形成了 FOMO（錯失恐懼）情緒，推動了資金的涌入，並最終帶來泡沫化現象。同樣，在 AI Agent 賽道，FOMO 情緒也顯現得尤爲明顯。隨著 AI Agent 概念的火熱，*URLS-Goat_USDT*、*URLS-ACT_USDT*、*URLS-FARTCOIN_USDT* 等帶有 MEME 屬性的代幣層出不窮，這些代幣並非依賴技術創新，而是通過話題性和“先發優勢”吸引投資者，泡沫的形成與銘文賽道的早期階段如出一轍。





然而，與銘文賽道不同的是，AI Agent 天生具備應用屬性。通過與自然語言處理、對話生成、圖像生成等技術的結合，AI Agent 逐步展現出其技術潛力和市場前景。因此，AI Agent 賽道的泡沫化階段較短，但其技術落地和應用場景的拓展仍需要時間驗證。









銘文賽道的泡沫化階段過後，市場逐漸進入了技術標準的內卷階段。銘文賽道上相繼涌現出 ARC20、SRC20、DRC20、Runes 協議等各種框架協議，這些競爭推動了市場的進一步發展，同時也導致了技術標準的內卷。而 AI Agent 賽道將不可避免地經歷類似的過程。目前，AI Agent 賽道的技術框架競爭已然拉開帷幕，一些項目如 ELIZA、ARC、Swarms 等在技術標準方面展開了激烈爭奪。在這一階段，市場熱點不斷輪動，資本也在不斷流動，但技術標準的優劣往往難以一眼分辨。項目的技術能力、GitHub 活躍度、開發者背景和社區支持都成爲了評估項目價值的重要標準。





這一階段的特點在於，技術標準的優劣不易直觀判斷。儘管可以通過 GitHub 的活躍度、團隊背景等進行初步篩查，但實際市場驗證和技術落地往往需要較長時間。投資者需謹慎選擇，篩選那些具有長期技術迭代潛力並得到社區廣泛支持的項目。









銘文賽道在經歷了資產發行和技術標準競爭後，最終走向了基礎設施和 Layer2 建設，尋找價值應用的落地。 同樣地，AI Agent 賽道也註定將進入“鏈化”融合的階段。然而，AI Agent 要實現其真正的應用價值，就必須將去中心化、透明性和智能合約的能力引入其應用場景。尤其是在 AI Agent 面臨的記憶存儲、多模態交互和可信性問題上，區塊鏈的去中心化特性將成爲關鍵。藉助區塊鏈，AI Agent 不僅能夠更加透明地記錄交互和決策過程，還能實現基於區塊鏈的激勵機制，推動更多開發者和社區參與。





這一趨勢將爲 AI Agent 賽道帶來巨大的投資機會。首先，基於區塊鏈技術的 AI Agent 能夠利用智能合約進行自動化決策和信息交換，推動去中心化金融（DeFi）、NFT 以及其他 Web3 應用的發展。其次，隨著區塊鏈技術的不斷發展，AI Agent 的“鏈化”將成爲一個關鍵的投資方向，吸引資金和資源投向基礎設施建設和技術創新。









儘管 AI Agent 賽道處於快速發展的階段，市場中仍然充滿不確定性。以下是幾條投資者在此賽道中抓住機會的思路：





技術篩選與項目品相： 目前市場上涌現了大量 AI Agent 項目，但並非每個項目都具備成功的潛力。投資者需要關注項目的技術品相、團隊背景以及實際應用場景。那些具備強大技術團隊、持續更新技術框架並能夠落地的項目，更可能脫穎而出。

關注“鏈化”趨勢： AI Agent 賽道的“鏈化”是未來的重要趨勢。區塊鏈與 AI 的深度融合將推動去中心化 AI 的發展，這一過程中，區塊鏈基礎設施項目和智能合約平臺有望成爲投資的重點。

投資早期項目並關注技術落地： 早期項目往往存在較大的風險，但如果能找到具有技術突破且有良好社區支持的項目，將有可能獲得豐厚回報。投資者應關注那些已經有實際應用場景的項目。

保持耐心與長期眼光： AI Agent 賽道的發展將經歷泡沫化和技術標準內卷等階段，市場波動不可避免。投資者應保持耐心，避免短期內的 FOMO 情緒，聚焦那些能夠長期創新和發展的項目。









從銘文賽道到 AI Agent 賽道，市場的演變展現出由資產發行、技術標準競爭到“鏈化”融合的自然進程。作爲 Web3 中的新興力量，AI Agent 正在爲區塊鏈和人工智能的深度融合鋪路。儘管當前市場仍面臨泡沫化和內卷階段，但隨著技術不斷成熟和應用場景的不斷拓展，AI Agent 賽道將有望成爲未來投資的重點領域。對於投資者而言，把握這些潛在機會，將有可能迎來新的技術革命和財富機遇。





在這一過程中，像 MEXC 這樣的全球領先交易平臺，無疑是參與 AI Agent 賽道投資的關鍵樞紐。MEXC 憑藉全網最快的上幣速度、豐富的幣種選擇，強大的合約流動性以及“金狗發掘地”的獨特優勢，爲投資者提供了便捷的交易渠道和極具競爭力的投資機會。投資者可以通過 MEXC 及時捕捉到 AI Agent 相關項目的動態和投資機會，進一步提升市場收益。



