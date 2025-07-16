以太坊暴漲 40%：科技、逼空、巨鯨合力上演「ETH 時刻」

近日，以太坊（ETH）強勢領漲整個加密市場，在短短 72 小時內漲幅超過 40%，衝破 2,600 美元大關，成為繼比特幣減半行情之後新的「市場引擎」。 這輪迅猛上漲，不僅創下自 2019 年以來的最高三日漲幅，更在多個維度上跑贏比特幣和其他主流加密資產。究其背後動因，既有宏觀環境的回暖，也有以太坊自身的技術升級作為底層支撐，更重要的是期貨市場「逼空」結構與鏈上巨鯨增持形成了清晰的共振共鳴。本文將近日，以太坊（ETH）強勢領漲整個加密市場，在短短 72 小時內漲幅超過 40%，衝破 2,600 美元大關，成為繼比特幣減半行情之後新的「市場引擎」。 這輪迅猛上漲，不僅創下自 2019 年以來的最高三日漲幅，更在多個維度上跑贏比特幣和其他主流加密資產。究其背後動因，既有宏觀環境的回暖，也有以太坊自身的技術升級作為底層支撐，更重要的是期貨市場「逼空」結構與鏈上巨鯨增持形成了清晰的共振共鳴。本文將
近日，以太坊（ETH）強勢領漲整個加密市場，在短短 72 小時內漲幅超過 40%，衝破 2,600 美元大關，成為繼比特幣減半行情之後新的「市場引擎」。

這輪迅猛上漲，不僅創下自 2019 年以來的最高三日漲幅，更在多個維度上跑贏比特幣和其他主流加密資產。究其背後動因，既有宏觀環境的回暖，也有以太坊自身的技術升級作為底層支撐，更重要的是期貨市場「逼空」結構與鏈上巨鯨增持形成了清晰的共振共鳴。本文將從宏觀、技術升級、交易結構與鏈上資金動向四個維度，對本輪以太坊暴漲的邏輯展開深度解析。



1. 宏觀回暖疊加 Pectra 升級：以太坊反彈的底層動力


首先，以太坊的本輪上漲並非空穴來風，其內在動力來自於科技與政策的雙重利多。

1.1 Pectra 升級：功能進化，信心回歸


5 月 7 日，以太坊主網順利完成 Pectra 升級，這是繼 Dencun 之後的重要更新，包含多個核心改進：

  • EIP-7702：引入帳戶抽象（Account Abstraction），增強錢包的靈活性與可擴展性；
  • 質押上限提升，為流動性質押協議及節點運作者帶來更大彈性空間；
  • 開發者友善度提升，推動智慧合約更便利部署與整合。

這一系列技術變革，不僅代表以太坊基礎設施的再進化，也為未來更多 DeFi、Layer2 和 Rollup 計畫提供了更強支撐，有效強化了市場對以太坊未來生態建構的信心。

1.2 外部宏觀助力：風險偏好重啟


除了技術驅動外，5 月 8 日美英貿易協定達成，以及中美宣布重啟高層經貿對話，也帶動全球市場風險情緒的回升。美元指數小幅走軟，美國十年期公債殖利率回落，為風險資產上漲創造了較好窗口期。以太坊作為加密市場「Beta 資產」的代表，天然具備對風險情緒高度敏感的屬性，市場氛圍一旦轉暖，ETH 往往率先啟動。

2. 期貨市場「逼空」行情：加速上漲節奏的引爆器


科技與宏觀搭建好反彈舞台，而真正點燃行情的，是期貨市場的結構性變化——空頭踩踏

以太坊 3 個月期貨年化溢價。來源：laevitas.ch

自 5 月 8 日開始，ETH 期貨市場上演典型的空頭踩踏：

  • 72 小時內，ETH 空頭總清算金額達到 4.38 億美元，遠高於多頭清算金額的 2.11 億美元；
  • 未平倉合約總額從 212.8 億美元激增至 267.7 億美元；
  • 永續合約融資利率從 0.10% 上升至 0.15%，反映出多頭強烈佔優情緒。

價格快速上升迫使空頭平倉，空頭回補又推高價格，形成上漲-擠壓-再上漲的正回饋循環。這種「逼空螺旋」大大放大了本輪行情的爆發力。

3. 鏈上巨鯨增持：長期訊號的底層支撐


科技進步與短期結構推動行情啟動，而「聰明資金」的集體佈局則為本輪上漲賦予了深遠的趨勢意義。

根據鏈上分析平台 Glassnode 資料顯示，自 4 月下旬起，持有超過 10,000 枚 ETH 的巨鯨地址開始淨買入，並持續穩定增加持股。至 5 月 10 日，這類地址合計持有 ETH 總量已達 4,075 萬枚，創下 2025 年 3 月以來新高。值得注意的是，這類巨鯨帳戶通常包括機構、做市商、大型基金等資本組織，擁有更精準的資訊取得能力。它們的持續增持被廣泛視為對未來 ETH 行情抱持樂觀態度的訊號。鏈上資料也顯示，大戶之間的轉帳頻率正在減少，說明這些資金處於「收集+鎖倉」階段，而非短線套利。


4. 市場預期發酵：ETF、質押、生態全面催化


本輪上漲也被視為「情緒復甦」的前奏，其後市場的潛在催化劑同樣不容忽視：

4.1 以太幣現貨 ETF 質押預期持續升溫


最具革命性的變化來自於 ETF 領域。據悉，全球最大的資產管理公司貝萊德近日向美國 SEC 提交申請，提議在其以太坊現貨 ETF 產品中增加質押功能，即允許用戶透過 ETF 持倉間接參與以太坊網路質押。

  • 若獲批，以太坊現貨 ETF 將年化產生約 3.2% 收益（基於當前質押回報）；
  • 投資者可在獲得以太幣資本增值的同時獲得被動收入；
  • ETF 將不再只是價格博弈工具，而是類似債券、REIT 的「收益型資產」；
  • 預計將吸引大量機構資金以長期配置角度進入 ETH 市場。

貝萊德數位資產主管 Robert Mitchnick 表示：「缺乏質押機制是以太坊 ETF 需求低迷的主要原因，加入收益機制後，將大幅激發傳統投資者興趣。」

4.2 華爾街邏輯正在重構 ETH 估值方式


若質押 ETF 最終通過，將徹底改寫傳統機構對以太坊的認知：不再只是一個投機標的，而是有內在現金流 + 通縮機制 + 生態護城河的「複合型金融資產」。這項轉變，不僅會推動資金結構升級，也可能使 ETH 更貼近傳統估值體系，最終邁入機構配置主流。

5. ETH 是否劍指 3,000 美元？


短短 72 小時內的暴漲不僅讓 ETH 重新回到市場核心，更揭示了一個值得重視的訊號：在比特幣趨於穩定之後，資金正逐步向以太坊與優質山寨幣遷移。

以太坊的本輪上漲，不是單一事件的推動，而是技術進步、交易結構、鏈上資金與宏觀環境多維共振的結果。

業內分析稱，未來數週，ETH 能否進一步突破 3,000 美元關鍵心理位，取決於以下變數：

  • Pectra 升級後生態開發者的活躍度提升；
  • 巨鯨是否持續增持，鏈上表現是否持續樂觀；
  • 美國監管態度及以太坊 ETF 的最新進展；
  • 聯準會貨幣政策變化與全球風險偏好趨勢。

但可以明確的是，以太坊正在從「技術平台」進化為「資本共識」與「宏觀博弈」的核心資產。 ETH 的故事，才剛開始。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

