以太坊暴漲 40%：科技、逼空、巨鯨合力上演「ETH 時刻」





這輪迅猛上漲，不僅創下自 2019 年以來的最高三日漲幅，更在多個維度上跑贏比特幣和其他主流加密資產。究其背後動因，既有宏觀環境的回暖，也有以太坊自身的技術升級作為底層支撐，更重要的是期貨市場「逼空」結構與鏈上巨鯨增持形成了清晰的共振共鳴。本文將從宏觀、技術升級、交易結構與鏈上資金動向四個維度，對本輪以太坊暴漲的邏輯展開深度解析。













首先，以太坊的本輪上漲並非空穴來風，其內在動力來自於科技與政策的雙重利多。









5 月 7 日，以太坊主網順利完成 Pectra 升級，這是繼 Dencun 之後的重要更新，包含多個核心改進：





EIP-7702：引入帳戶抽象（Account Abstraction） ，增強錢包的靈活性與可擴展性；

質押上限提升 ，為流動性質押協議及節點運作者帶來更大彈性空間；

開發者友善度提升，推動智慧合約更便利部署與整合。





這一系列技術變革，不僅代表以太坊基礎設施的再進化，也為未來更多 DeFi、Layer2 和 Rollup 計畫提供了更強支撐，有效強化了市場對以太坊未來生態建構的信心。

















科技與宏觀搭建好反彈舞台，而真正點燃行情的，是期貨市場的結構性變化——空頭踩踏。





以太坊 3 個月期貨年化溢價。來源：laevitas.ch





自 5 月 8 日開始，ETH 期貨市場上演典型的空頭踩踏：





72 小時內，ETH 空頭總清算金額達到 4.38 億美元，遠高於多頭清算金額的 2.11 億美元；

未平倉合約總額從 212.8 億美元激增至 267.7 億美元；

永續合約融資利率從 0.10% 上升至 0.15%，反映出多頭強烈佔優情緒。





價格快速上升迫使空頭平倉，空頭回補又推高價格，形成上漲-擠壓-再上漲的正回饋循環。這種「逼空螺旋」大大放大了本輪行情的爆發力。









科技進步與短期結構推動行情啟動，而「聰明資金」的集體佈局則為本輪上漲賦予了深遠的趨勢意義。





根據鏈上分析平台 Glassnode 資料顯示，自 4 月下旬起，持有超過 10,000 枚 ETH 的巨鯨地址開始淨買入，並持續穩定增加持股。至 5 月 10 日，這類地址合計持有 ETH 總量已達 4,075 萬枚，創下 2025 年 3 月以來新高。值得注意的是，這類巨鯨帳戶通常包括機構、做市商、大型基金等資本組織，擁有更精準的資訊取得能力。它們的持續增持被廣泛視為對未來 ETH 行情抱持樂觀態度的訊號。鏈上資料也顯示，大戶之間的轉帳頻率正在減少，說明這些資金處於「收集+鎖倉」階段，而非短線套利。













本輪上漲也被視為「情緒復甦」的前奏，其後市場的潛在催化劑同樣不容忽視：









最具革命性的變化來自於 ETF 領域。據悉，全球最大的資產管理公司貝萊德近日向美國 SEC 提交申請，提議在其 以太坊現貨 ETF 產品 中增加質押功能，即允許用戶透過 ETF 持倉間接參與以太坊網路質押。





若獲批，以太坊現貨 ETF 將年化產生約 3.2% 收益（基於當前質押回報）；

投資者可在獲得以太幣資本增值的同時獲得被動收入；

ETF 將不再只是價格博弈工具，而是類似債券、REIT 的「收益型資產」；

預計將吸引大量機構資金以長期配置角度進入 ETH 市場。





貝萊德數位資產主管 Robert Mitchnick 表示：「缺乏質押機制是以太坊 ETF 需求低迷的主要原因，加入收益機制後，將大幅激發傳統投資者興趣。」









若質押 ETF 最終通過，將徹底改寫傳統機構對以太坊的認知：不再只是一個投機標的，而是有內在現金流 + 通縮機制 + 生態護城河的「複合型金融資產」。這項轉變，不僅會推動資金結構升級，也可能使 ETH 更貼近傳統估值體系，最終邁入機構配置主流。









短短 72 小時內的暴漲不僅讓 ETH 重新回到市場核心，更揭示了一個值得重視的訊號：在 比特幣 趨於穩定之後，資金正逐步向以太坊與優質山寨幣遷移。





以太坊的本輪上漲，不是單一事件的推動，而是技術進步、交易結構、鏈上資金與宏觀環境多維共振的結果。





業內分析稱，未來數週，ETH 能否進一步突破 3,000 美元關鍵心理位，取決於以下變數：





Pectra 升級後生態開發者的活躍度提升；

巨鯨是否持續增持，鏈上表現是否持續樂觀；

美國監管態度及以太坊 ETF 的最新進展；

聯準會貨幣政策變化與全球風險偏好趨勢。







