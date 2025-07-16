引言 以太坊作爲區塊鏈技術的先鋒之一，始終在技術革新與優化的道路上不斷前行，以滿足日益增長的市場需求和用戶體驗。近日，以太坊核心開發團隊宣佈了即將推出的Pectra升級，此次重大更新將分爲至少兩個階段，預計第一部分將在2025年2月左右發佈。本文將深入探討Pectra升級的關鍵內容，聚焦Gas費支付方式的變革與驗證者權益的提升等重要方面。 1.Pectra升級概述 Pectra升級旨在通過引入多個引言 以太坊作爲區塊鏈技術的先鋒之一，始終在技術革新與優化的道路上不斷前行，以滿足日益增長的市場需求和用戶體驗。近日，以太坊核心開發團隊宣佈了即將推出的Pectra升級，此次重大更新將分爲至少兩個階段，預計第一部分將在2025年2月左右發佈。本文將深入探討Pectra升級的關鍵內容，聚焦Gas費支付方式的變革與驗證者權益的提升等重要方面。 1.Pectra升級概述 Pectra升級旨在通過引入多個
新手學院/Learn/精選內容/以太坊Pect...證者權益新機遇

以太坊Pectra升級：開啓Gas費支付新紀元與驗證者權益新機遇

2025年7月16日MEXC
0m
#新手入門
以太幣
ETH$3,525.02--%

引言

以太坊作爲區塊鏈技術的先鋒之一，始終在技術革新與優化的道路上不斷前行，以滿足日益增長的市場需求和用戶體驗。近日，以太坊核心開發團隊宣佈了即將推出的Pectra升級，此次重大更新將分爲至少兩個階段，預計第一部分將在2025年2月左右發佈。本文將深入探討Pectra升級的關鍵內容，聚焦Gas費支付方式的變革與驗證者權益的提升等重要方面。

1.Pectra升級概述

Pectra升級旨在通過引入多個改進提案（EIP），顯著提高以太坊網絡的效率和用戶體驗。此次升級特別關注Gas費支付機制和驗證者權益，預計將對整個生態系統產生深遠的影響。

1.1 Gas費支付方式的改變

目前，在以太坊及其二層網絡（如Base、Arbitrum和Optimism）上，用戶在進行交易時必須以ETH支付Gas費。這一要求雖然保證了以太坊網絡的穩定性，卻也在一定程度上限制了用戶的靈活性。隨著Pectra升級的推進，EIP-7702提案的引入將徹底改變這一現狀，允許用戶使用其他加密貨幣支付Gas費。

EIP-7702的實施將帶來以下好處：
  • 增強靈活性：用戶可以根據市場情況選擇更適合的代幣支付Gas費，這不僅提高了交易的靈活性，也使用戶能夠更好地管理自己的資金。
  • 促進代幣生態發展：隨著不同代幣的加入，Gas費支付機制將更加多樣化，進而促進以太坊生態系統中多種加密貨幣的使用，增強市場活力。
  • 降低交易成本：用戶不再需要爲每筆交易事先購買ETH，這一變革有望顯著降低交易成本，從而吸引更多用戶參與以太坊網絡。

1.2 驗證者權益的提升

除了Gas費支付方式的變化，Pectra升級還將對以太坊驗證者的權益進行重要改進。目前，質押者在質押ETH時，僅有32 ETH部分可以獲得收益，而超過32 ETH的部分則無法獲得任何收益或投票權。EIP-7251的引入將改變這一現狀，允許質押者對其超過32 ETH的質押部分獲得收益，這一改進將極大地激勵用戶質押更多ETH，推動更多資金的流入。

EIP-7251的實施將帶來以下好處：
  • 鼓勵質押：更多的質押獎勵可以吸引用戶質押更多ETH，從而提升網絡的安全性和可靠性。
  • 優化網絡性能：質押者數量的增加將提高網絡帶寬的利用率，減少資源浪費，進而提升交易處理速度。
  • 分散權力：通過增加質押的收益機制，將鼓勵更多用戶參與其中，從而實現更廣泛的網絡參與，降低中心化風險。

1.3 其他提案：EIP-6110和EIP-7002

Pectra的初始版本中還包含另外兩項重要提案，EIP-6110和EIP-7002。這兩項提案的共同目標是實現完全自動化和無需許可的ETH權益池。

  • EIP-6110
EIP-6110提議引入完全自動化的權益池，用戶可以在無須繁瑣操作的情況下參與質押。這種自動化的過程將降低用戶參與的門檻，使得更多用戶能夠輕鬆加入。

  • EIP-7002
EIP-7002將進一步簡化質押過程，使用戶能夠在無需複雜手續的情況下管理其質押資產。用戶只需通過簡單的操作，就能夠享受到質押所帶來的收益，顯著提高用戶體驗。

2.Pectra的未來展望

儘管Pectra的第一部分將在2025年2月發佈，但其餘部分可能需要等到2026年才能推出。這意味著以太坊社區將面臨一段時間的適應期，開發者和用戶都需要對新機制進行深入理解與應用。

2.1挑戰與機遇

  • 技術實現的挑戰：在實施這些提案的過程中，開發團隊需要克服技術上的難題，以確保升級的順利進行。
  • 用戶教育：新的支付機制和質押系統將需要用戶進行再學習，開發者和社區需要投入更多精力進行教育與宣傳，以幫助用戶順利過渡到新系統。
  • 市場適應：Gas費支付方式的改變將影響市場中的其他加密貨幣，如何協調不同代幣之間的關係，將是未來發展的關鍵。

3.寫在最後

Pectra升級作爲以太坊的一次重要技術革新，將爲用戶帶來更加靈活的Gas費支付方式和更具吸引力的質押獎勵機制。這些改變不僅將促進以太坊生態系統的進一步發展，也將爲用戶提供更優質的體驗。隨著技術的不斷進步，未來以太坊將變得更加高效、安全和多樣化。對於開發者和用戶而言，把握這一機遇，將在未來的區塊鏈世界中佔據優勢。


通過Pectra的實施，以太坊不僅能保持其技術領先地位，還將吸引更多的用戶和開發者，共同推動區塊鏈的未來發展。這一系列更新和改進將助力以太坊在競爭激烈的市場中繼續前行，成爲更加可信賴的去中心化平臺。作爲行業領先的交易平臺，MEXC將密切關注以太坊相關動態，力爭爲用戶帶來更優質的服務。無論是上幣速度還是交易體驗，MEXC一直走在行業前沿。MEXC始終秉持“用戶第一”原則，持續優化平臺各項功能和服務，致力於打造一個高效、安全且全面的數字貨幣交易生態系統，幫助用戶更輕鬆地把握市場機遇。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

如何使用 MEXC 閃兌限價交易

如何使用 MEXC 閃兌限價交易

閃兌限價功能允許用戶在預設價格下進行資產兌換。當市場價格達到或優於您設定的限價時，系統將自動執行交易，讓您在波動的市場中以理想價格完成兌換。關於 MEXC 閃兌交易，您可以閱讀《什麼是 MEXC 閃兌交易》了解更多詳情。1. 如何使用 MEXC 閃兌限價交易1.1 Web第 1 步：進入閃兌限價頁面開啟並登入 MEXC 官網首頁，在頂部導覽列【現貨交易】中選擇【閃兌】，點選【限價】進入閃兌限價頁面

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金