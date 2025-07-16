以太坊：十年風雨路，未來猶可期





摘要：以太坊現貨 ETF 的問世，為主流機構入場鋪平了道路。





7 月 22 日，以太坊基金會官方研究員 Justin Drake 發文表示，今天是以太坊的十歲生日。十年前，以太坊正式啟動 ICO（首次代幣發行），彼時 ETH/BTC 匯率為 0.0005，十年間匯率上漲超 100 倍。





在這十年裡，以太坊不僅經歷了巨大的技術變革和市場波動，還在推動去中心化金融（DeFi）和變革傳統金融世界方面取得了卓越的成就。特別是近期，美國 SEC 正式通過以太坊現貨 ETF，更是為主流金融機構資金進入以太坊鋪平了道路，進一步彰顯了以太坊在傳統金融市場中的地位和潛力，也為其發展增添了濃墨重彩的一筆。





從最初的默默無聞，到如今成為加密貨幣和區塊鏈領域的翹楚，以太坊的故事不僅是一個技術創新的傳奇，更是一個不斷克服困境、迎接挑戰、重塑未來的壯麗篇章。在這個重要的歷史節點，MEXC 將帶領大家回顧以太坊的發展軌跡，展望其充滿希望的未來。









2013 年 12 月，俄羅斯程序員 Vitalik Buterin 發布白皮書首次提出以太坊概念，並在 2014 年通過眾籌獲得了開發資金。2015 年 7 月，以太坊網絡正式上線。





與比特幣有著很大不同，以太坊允許開發者在其區塊鏈上創建和部署智能合約（Smart Contracts），能夠在沒有中介的情況下自動執行合約條款，從而實現了去中心化應用（DApp）的廣泛應用——實際上在以太坊初生階段並沒有實現生態大發展。





初生的以太坊並沒有引起很大的市場動向，發展也並非一帆風順，早期經歷了多次系統漏洞、黑客攻擊等危機，甚至威脅到了其生存。





比如 2016 年著名的「DAO事件」，黑客利用合約漏洞盜取了大約 360 萬個以太幣（當時價值約 5000 萬美元，如今價值 118 億美元）。這次事件導致以太坊社區對如何處理被盜資金產生了嚴重分歧——是否應該通過"硬分叉"的方式來挽救這些被盜資金。最終，以太坊通過硬分叉（Hard Fork）將被盜資金返回給了投資者，並分叉出兩條區塊鏈：以太坊（ETH）和以太坊經典（ETC）。雖然暫時解決了當時的危機，但也第一次導致以太坊社區出現共識分裂，引起分歧和質疑。





隨著時間步入 2017 年，ICO 開啟走熱，以太坊扮演了舉足輕重的角色，ETH 更是成為 ICO 玩家入場的門票。





以太坊的智能合約功能使得項目可以發行自己的 ERC-20 代幣，並通過智能合約進行眾籌。特別是 ERC-20 標準的推出，極大地簡化了 ICO 項目的代幣發行過程，並促進了以太坊生態系統的快速增長。





並且，ICO 模式利用以太坊的去中心化特性，繞過了傳統的風險投資和銀行融資途徑，使得創業公司能夠直接從全球投資者那裡籌集資金。這種新的融資方式極大地改變了初創企業的融資生態。





隨著 ICO 熱潮的興起，對 ETH 的需求大幅增加。MEXC 行情顯示，ETH 價格從 2017 年年初的 8 美元一度飆升至當年年底最高 750 美元，漲幅超過接近100 倍。





不過，ICO 的快速增長也引起了全球監管機構的關注。部分項目存在欺詐和投機行為，導致一些國家對 ICO 進行嚴格監管甚至禁止，以太坊因此成為討論區塊鏈和加密貨幣監管的核心。





除此之外，大量 ICO 項目的湧現，也暴露了以太坊網絡在可擴展性和安全性方面的不足。比如 2017 年底，加密貓（CryptoKitties）遊戲曾一度導致以太坊網絡嚴重擁堵，交易費用飆升幾十倍。這些事進一步促使以太坊社區對擴展性解決方案（如以太坊 2.0 和 Layer 2）展開研究和開發。









如今的以太坊，市值高達 3940 億美元（ 8marketcap 數據）位列全球資產前三十，超過三星、甲骨文以及美國銀行。以太坊的成功，得益於去中心化金融（DeFi）的蓬勃發展，但離不開 ICO 時代的積累。









昔日數百個項目利用以太坊進行 ICO，募集了數十億美元資金，成功吸引了大量開發者和投資者進入以太坊生態系統，內容涵蓋了從金融科技到遊戲、供應鏈管理等多個領域。





ICO 時代不僅帶來了資金和用戶，也推動了以太坊開發工具和基礎設施的進步。許多開發者工具、錢包、交易所和區塊鏈瀏覽器在這一時期得到發展，使得以太坊生態系統更加完善和成熟。





厚積薄發，經過數年的積累，直到 2020 年的盛夏，DeFi 之花最終綻放。





以太坊的智能合約功能為去中心化金融的興起提供了肥沃的土壤，催生了 DeFi 的蓬勃發展。去中心化借貸平臺，如 Compound 和 Aave，允許用戶無需通過傳統金融機構即可進行借貸操作；去中心化交易所（DEX），如 Uniswap 和 SushiSwap，提供了更加開放和透明的交易環境；穩定幣，如 DAI，為加密市場提供了相對穩定的價值存儲工具……這些項目通過以太坊的智能合約，極大地降低了金融服務的門檻，打破了傳統金融的壟斷，為用戶提供了更加開放、透明和公平的金融服務，推動了金融的普惠化和去中心化。





以太坊為 DeFi 的興起提供了基礎設施，DeFi 的快速發展，也反過來推動了以太坊的應用場景拓展，吸引了越來越多的用戶和開發者加入。





此後 2021 年，非同質化代幣（NFT）的流行進一步推動了以太坊的普及。NFT 使得數字藝術品、虛擬地產、遊戲資產等可以在區塊鏈上進行唯一性和確權交易，創造了新的經濟模式和市場機會。以太坊作為主要的 NFT 交易網絡，一些知名的 NFT 項目，如 CryptoPunks 和 無聊猿（Bored Ape Yacht Club），紛紛破圈吸引了大量的關注和投資。









DeFi 的崛起以及 NFT 市場的爆發，這些應用場景的大爆發，再一次對以太坊的基礎性能提出嚴峻考驗，以太坊網絡的擁堵問題日益嚴重，導致交易費用（Gas 費）長期居高不小。這使得普通用戶和小額交易難以承受，對網絡的普及和發展造成了阻礙。





為了解決這些問題，以太坊社區不斷努力，進行了多次重要的升級。從「拜占庭」到「君士坦丁堡」，再到如今的以太坊 2.0，每一次升級都是對技術的重大突破和改進。





為了應對擴展性和安全性問題，以太坊社區啟動了以太坊2.0（Serenity）升級計劃。以太坊 2.0 旨在提高網絡的可擴展性、安全性和能源效率。通過引入權益證明（PoS）共識機制，取代了原來的工作量證明（PoW）機制，大大降低了能源消耗，並提高了交易處理速度。2020年12月1日，以太坊 2.0 的信標鏈（Beacon Chain）正式上線。





2021 年 8 月 5 日，以太坊進行了「倫敦硬分叉」，其中包括備受期待的 EIP-1559。EIP-1559 改變了以太坊的交易費用結構，引入了基礎費（base fee）和小費機制，並將部分交易費用銷毀。這一改動不僅改善了用戶體驗，還引入了以太幣通縮模型，對以太坊的經濟模型產生了深遠影響。





2022 年 9 月 15 日，以太坊完成了 The Merge（合併），正式從工作量證明（PoW）轉換為權益證明（PoS）。這一里程碑事件不僅大大降低了以太坊的能源消耗，還為未來的擴展性和性能提升鋪平了道路。





2023 年 4 月 12 日，以太坊完成上海升級，上海升級主要通過 EIP-4895（Ethereum Improvement Proposal 4895）引入了質押 ETH 的提款功能，允許驗證者提取他們在信標鏈上質押的 ETH，這對以太坊 2.0 的經濟模型是一個重要補充，提供了更高的流動性。





2024 年 3 月 13 日，以太坊進行 Dencun 升級，主要內容是 EIP-4844，引入一種新型的交易類別，通過引入數據 blobs 來降低 rollup 交易的成本，L2 網絡在以太坊上存儲數據的成本將顯著降低。





隨著以太坊 2.0 的持續推進，以太坊可擴展性、安全性和性能將得到進一步提升。此外，各種 Layer 2 解決方案的不斷完善，也使以太坊能夠處理更多的交易，降低成本，為更廣泛的應用場景提供支持。比如 Optimism 和 Arbitrum 等，都為以太坊的性能提升提供了有力支持，使得更多的用戶能夠享受到快速、低成本的交易體驗。





這些事件在以太坊的發展歷程中扮演了關鍵角色，不僅塑造了以太坊本身，也對整個區塊鏈和加密行業產生了重要影響。









DeFi 與 NFT 的蓬勃發展，也推升了以太坊在傳統世界的知名度。實際上，過去幾年，多個傳統大型金融公司已經開始進入以太坊生態。





比如，（1）全球最大的資產管理公司之一的貝萊德，就成立了"iShares Build"基金，專注於投資以太坊及其相關的區塊鏈項目。（2）Visa與以太坊合作，開發了基於以太坊的支付解決方案，為用戶提供更便捷、更安全的支付體驗。（3）微軟與 ConsenSys 合作推出了以太坊區塊鏈開發工具包，簡化企業在 Azure 上開發和管理區塊鏈應用的過程。（4）摩根大通開發了基於以太坊的企業級區塊鏈平臺 Quorum，主要用於內部跨境支付和結算，並且成為企業以太坊聯盟（EEA）的基礎。（5）亞馬遜網絡服務（AWS）提供託管區塊鏈服務，允許用戶快速部署和配置以太坊網絡，旨在簡化企業區塊鏈應用的開發。（6）三星旗下的三星SDS開發了基於以太坊的Nexledger平臺，用於企業級區塊鏈解決方案。（7）寶潔與合作夥伴一起開發了基於以太坊的供應鏈追蹤系統，確保產品從原材料到最終銷售的每個環節都可追溯。（8）IBM與ConsenSys合作，參與了多個基於以太坊的項目，探索跨行業的區塊鏈解決方案……





這些案例表明，以太坊已經成為傳統金融機構不可忽視的力量，並正在推動著金融行業的變革。這些傳統金融巨頭的介入，無疑為以太坊帶來了新的增長動力，也預示著它未來在主流金融市場的進一步滲透。





正因如此，今年 7 月以太坊現貨 ETF 正式通過，加密市場從業者似乎並不驚訝。不過，需要注意的是，以太坊現貨 ETF 上線後，對價格段時間可能造成一定的衝擊。





數據顯示，7 月 23 日上線首日，9 支現貨 ETH ETF 合計流入量達 1.07 億美元，合計交易量超 11 億美元。儘管上線首日的表現優異，但自 7 月 24 日以來以太坊現貨 ETF 持續呈現流出狀態。截至發稿前，以太坊現貨 ETF 總資產淨值為 92.38 億美元，ETF 淨資產比率（市值較以太坊總市值占比）達 2.36%，歷史累計淨流出已達 3.41 億美元，導致 ETH 價格一度下跌超過 10%。





Wintermute 預計，在這些資金流入的推動下，以太坊的價格將在未來 12 個月內上漲 24%。 展望後市， Trader T 預計，灰度 ETHE 將在 12 天內流出 50%。值得一提的是，灰度 GBTC 曾在 65 天內流出 50%。大型做市商 Wintermute 預計，未來一年，以太坊現貨 ETF 最多能從投資者那裡獲得 40 億美元的資金流入。這低於大多數分析師預期的 45 億至 65 億美元，而後者已經比比特幣現貨 ETF 自六個月前在美國開始交易以來迄今籌集的 170 億美元少了約 62%。





儘管以太坊取得了巨大的成功，但仍然面臨著諸多挑戰。





競爭對手 Solana、Cardano 等區塊鏈平臺不斷湧現，它們在技術性能和應用場景方面也各有優勢，並且生態發展也奮勇直追以太坊，特別是今年的 Meme 季已經展現了 Solana 存在巨大的發掘潛力。另外，比特幣生態以及各種二層也正積極開發，試圖從以太坊手中搶一杯羹。





反觀以太坊，自身的網絡擁堵和高交易費用問題仍然有待進一步解決，分片（Sharding）升級過程複雜且漫長，涉及到技術上的大規模變革和社區的廣泛共識。









在過去十年的發展中，以太坊經歷了無數的挑戰和磨難，但憑藉其創新的技術和強大的社區支持，成功地推動了區塊鏈技術的普及和應用。在未來，以太坊將繼續引領去中心化金融的發展，變革傳統金融世界，為全球用戶帶來更多的機遇和可能。它將繼續引領著區塊鏈技術的發展，並為構建一個更加公平、透明、高效的數字世界做出貢獻。讓我們共同期待，以太坊在下一個十年中創造更加輝煌的成就。





在以太坊十周年之際，MEXC 平臺為用戶提供了便捷、高效的以太坊現貨、期貨交易以及理財服務。值得一提的是，MEXC 平臺的現貨交易零手續費，為用戶降低了交易成本。無論是以太坊的長期投資者還是短期交易者，都可以在 MEXC 平臺上獲得優質的交易體驗。歡迎廣大用戶前來 MEXC 平臺，體驗零手續費交易以太坊的優惠，參與到這場金融革命中來。





MEXC 平臺是全球領先的數字資產交易平臺，提供安全、可靠、便捷的交易服務，擁有豐富的數字資產種類，包括比特幣、以太坊、USDT 等，並提供多種交易方式，滿足不同用戶的交易需求。MEXC 平臺還提供專業的客戶服務，為用戶提供全天候的幫助和支持。



