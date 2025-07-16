Ethena 正式上線 TON，用戶獎勵再升級！

以「建構無需美元支持的穩定幣 USDe」而聞名的 DeFi 項目 Ethena，現已正式集成 TON（The Open Network） 網路，並推出全新收益型資產 tsUSDe（TON Staked USDe），全面接入 Telegram 覆蓋 10 億用戶的生態系統，標誌著 DeFi 大規模普及進入新階段。此次合作旨在推動 USDe 在行動端的廣泛應用，為全球用戶帶來更便利、更有效率且具備穩定以「建構無需美元支持的穩定幣 USDe」而聞名的 DeFi 項目 Ethena，現已正式集成 TON（The Open Network） 網路，並推出全新收益型資產 tsUSDe（TON Staked USDe），全面接入 Telegram 覆蓋 10 億用戶的生態系統，標誌著 DeFi 大規模普及進入新階段。此次合作旨在推動 USDe 在行動端的廣泛應用，為全球用戶帶來更便利、更有效率且具備穩定
以「建構無需美元支持的穩定幣 USDe」而聞名的 DeFi 項目 Ethena，現已正式集成 TON（The Open Network） 網路，並推出全新收益型資產 tsUSDe（TON Staked USDe），全面接入 Telegram 覆蓋 10 億用戶的生態系統，標誌著 DeFi 大規模普及進入新階段。此次合作旨在推動 USDe 在行動端的廣泛應用，為全球用戶帶來更便利、更有效率且具備穩定收益的鏈上儲存與支付體驗。

這不僅是 Ethena 多鏈部署策略的關鍵一步，更是用戶收益能力全面升級的訊號：借助 TON 網路的高效能與社交入口優勢，tsUSDe 將擁有更便捷的獲取路徑、更廣泛的應用場景，以及更具吸引力的激勵機制。

1.TON × Telegram：打造「下一代超級應用平台」


TON 是由 Telegram 聯合創始人 Pavel 與 Nikolai Durov 最早提出的去中心化 L1 區塊鏈，具備超高 TPS、低 gas 費用、強擴展性等技術優勢，目標是支撐數億用戶級的 Web3 應用。目前，TON 已成為 Telegram 官方認可的「唯一區塊鏈基礎設施」，並透過 Telegram 內建錢包、Bot 應用、Mini App 等多種方式與 Telegram 的 10 億活躍用戶深度整合。

2024 年，Tether 正式宣佈在 TON 網路發行 USDT，進一步提升 TON 在支付、跨國結算、DeFi 等場景的實際應用能力。如今，TON 已穩居全球市值前十公鏈，成為行動原生區塊鏈生態的代表。

2.Ethena 上線 TON：為用戶帶來更多收益機會


Ethena 是構建 USDe 穩定幣協議的核心項目。此次 Ethena 正式整合 TON 網路，並發行 tsUSDe（TON Staked USDe），這是繼 sUSDe 後的新版本收益型資產，專為 TON 用戶設計，結合了鏈上收益分配機制與 TON 的原生流動性生態。

用戶可透過 Ethena 官網質押 TON，獲得 tsUSDe，並參與包括 StonFi、DeDust、Evaa、Factorial、Fiva、Torch Finance 等主流平台的挖礦與收益活動。

3.tsUSDe 是什麼？


tsUSDe（TON Staked USDe）是 Ethena 在 TON 網路上推出的收益型穩定幣，實質上是 USDe 的質押衍生資產。用戶將 USDe 存入 Ethena 協議後，協議透過對沖策略與資金管理等機制產生穩定收益，並以 tsUSDe 的形式返還給用戶。此資產原生運行於 TON 網路，相容於 Telegram 錢包及其生態應用，結合穩定性與收益性，適用於多元化的鏈上使用情境。

3.1 tsUSDe 的核心優勢


  • 穩定且創新的演算法穩定幣：tsUSDe 依托 Ethena 的非美元抵押穩定幣 USDe，擺脫傳統法幣儲備束縛，實現穩定的價值錨定。
  • 持續收益：持有 tsUSDe 即代表參與了質押機制，用戶可以獲得協議持續分發的利息回報，實現資產的穩健增值。
  • 深度融合 TON 生態：tsUSDe 是 TON 網路原生資產，可在 Telegram 錢包和相關 dApp 中自由流通，輕鬆進入億級用戶的社交場景。
  • 便利高效：支援快速存取和跨應用程式使用，極大提升用戶在行動端的 DeFi 體驗。

3.2 如何參與 tsUSDe 質押？


  • 用戶可從 MEXC 平台提現 USDe 到 TON 錢包，參與 Ethena 官網的 tsUSDe 質押。
  • 支援的錢包包括：TONKeeper、TON Space（Telegram 中搜尋 @Wallet）、MyTonWallet、TONHub 等。
  • 部署完成後可進入 StonFi、DeDust 等平台進行流動性提供或挖礦獲取額外獎勵。

4.MEXC：協助 TON 與 Ethena 全球擴展


Ethena 正在成為 TON DeFi 生態的重要基石之一，借助 Telegram 的 10 億用戶管道，USDe 的分發與應用將更大規模實現行動端普及。對於用戶來說，這不僅是一次更方便的鏈上體驗革新，更是一次抓住高收益 DeFi 機會的黃金窗口。

作為全球領先的數位資產交易平台，MEXC 已全面支持 USDeTON 的現貨及合約交易，並同步開放 TON 網路 USDe 提現。自 2023 年 MEXC Ventures 策略投資 TON 以來，MEXC 持續支持 TON 生態計畫成長，也成為全球 TON 用戶進入 DeFi 世界的重要入口。

在 MEXC 平台，持有 ≥0.1 USDE 即可享最高年化 4% 的日理財收益，無需登記、質押或鎖倉，平台將以每日最低持倉自動計算收益。同時，您還可前往 Ethena 官網，透過質押 TON 便捷取得 tsUSDe！

