2024年8月13日，推特歷史迎來一場盛事——特朗普與馬斯克在推特Space直播中同台亮相，瞬間引爆了幣圈的熱情，吸引了超過100萬觀眾湧入參與。雖然技術問題讓這次直播一開始陷入困境，200萬人在嘗試觀看時遇到阻礙。馬斯克隨後透露，X平台遭遇了大規模DDOS攻擊，但這並未掩蓋他們的精彩對話。兩位巨頭深入探討了特朗普的暗殺事件、非法移民、拜登退選等熱點話題，激起了公眾的強烈關注。同時這場對話也對山寨
馬斯克巔峰對話特朗普，山寨幣迎來滔天富貴？

2024年8月13日，推特歷史迎來一場盛事——特朗普與馬斯克在推特Space直播中同台亮相，瞬間引爆了幣圈的熱情，吸引了超過100萬觀眾湧入參與。雖然技術問題讓這次直播一開始陷入困境，200萬人在嘗試觀看時遇到阻礙。馬斯克隨後透露，X平台遭遇了大規模DDOS攻擊，但這並未掩蓋他們的精彩對話。兩位巨頭深入探討了特朗普的暗殺事件、非法移民、拜登退選等熱點話題，激起了公眾的強烈關注。同時這場對話也對山寨幣產生了深遠的影響，激發了16萬個相關的Meme，其中不乏特朗普回歸推特時發表的$maga宣言和馬斯克在直播中調侃的$fight表情，這些Meme的流行顯著推動了相關代幣的價格上漲。

1. 獨家揭秘：馬斯克與特朗普的精彩對話



在馬斯克與特朗普的對話中，兩位重要人物探討了多個關鍵議題。特朗普回顧了一個暗殺未遂事件，並對當前移民政策、經濟挑戰和能源問題提出了嚴厲批評。他強調了自己在任期間的政策成效，並批評現政府在處理非法移民、經濟困境和能源價格方面的失敗。同時，他還提出了改革建議，包括增加石油開採、放鬆管制和改進教育體系。這次對話不僅深入探討了政治與安全問題，還涉及了未來科技和經濟政策的重大議題。具體內容如下：

  • 刺殺事件：特朗普描述了最近的一次暗殺未遂事件，稱傷勢輕微，而讓他躲過致命一擊的是一張「非法移民圖表」，當子彈發射時，他因為看向這張圖表而轉頭，避免了更嚴重的傷害。同時他讚揚了特勤局的勇敢和現場有力的秩序維護。

  • 移民問題：他批評現政府取消其移民政策，導致非法移民激增，威脅美國安全。他提到可能有5000萬至6000萬移民湧入，並宣布歷史上最大規模的驅逐行動計劃。

  • 美國經濟：特朗普指責現政府的能源政策導致通貨膨脹和能源價格上漲，提議增加石油開採、放鬆管制、改革教育體系等應對措施。他認為這些措施對於促進經濟復甦至關重要。

  • 能源問題：他主張在推動可持續能源時不過度妖魔化化石燃料，認為核能被低估，提到對福島核事故的關注和改進。

  • 現政府：特朗普批評拜登政府在法律訴訟、健康、政策等方面表現不佳，並對國際貿易、北約費用等提出質疑。他還討論了技術進步和監管改革的需求。

2.巔峰對話掀起幣圈經濟新潮？


馬斯克在社交媒體上發文顯示，他與特朗普的對話和及賬戶後續討論的總瀏覽量現已達約 10 億次，其中不乏網友製作的詼諧幽默的AI雙人舞視頻，可見此次巔峰對話的後勁十足。而通過數據也能看出，幣圈對於此次對話十分期待。因為8月12日晚，比特幣和現貨ETF迎來了一定規模的資金流入，分別達到2780萬美元和500萬美元。表明這兩個市場的資金狀況保持了良好的平衡，特別是在以太坊領域，灰度以太坊 (ETHE)的拋售壓力在不到兩週的時間裡得到了顯著緩解。昨日，灰度以太坊 (ETHE)沒有出現資金外流現象，這預示著現貨ETF通過後的最艱難階段已經過去。此外 ETH/BTC的價格也顯著反彈，一度突破了0.045的水平。隨著ETF利好的持續，這一反彈趨勢預計將繼續推動ETH價格上漲。因此，對ETH的未來表現持樂觀態度是合理的。比特幣則受到宏觀經濟因素的影響更為明顯，短期內價格波動較大，但長期來看，仍然處於牛市的上升通道中。Bitmex創始人小黑預測，如果比特幣突破7萬美元，並且以太坊突破4000美元，幣圈將迎來山寨幣市場的新一輪牛市。當前山寨幣市場信號強烈，投資者應關注這些動態變化，抓住即將到來的投資機會。

3.山寨幣的狂歡節？


談到山寨幣市場，似乎在此次對話的餘波中進入了一場徹夜狂歡的盛宴。儘管整體大盤表現平淡，但許多板塊卻展現出了勢不可擋的上漲勢頭，顯示出強勁的市場活力。價格的飆升和交易量的激增讓整個市場充滿了興奮與期待，投資者們目睹了板塊的強勁表現和資金的加速流入。

  • Meme熱潮：在特朗普與馬斯克對談期間，因馬斯克習慣性用「yeah」回應特朗普，據行情數據顯示, 「yeah」代幣的價格在20分鐘內飆升至0.00192美元，市值迅速突破200萬美元。交易量在2小時內達到1028萬美元，顯示出強勁的市場反應。

  • 板塊表現：#brc20、$sats 和 $ordi 板塊表現突出，價格大幅上漲。#btcfi 相關基礎設施也顯著走強，尤其是 $ords，歷經「85」慘案後，漲幅達三倍。

  • 模塊化賽道：$saga、$dym 和 $tia 昨晚漲幅均在20%左右，表現出明顯的普漲趨勢。

  • 公鏈領域：$sui 領先推動了項目的新定位。被譽為「sol殺手」的項目獲得了大佬的支持，$apt 也受到關注。其他單鏈公鏈項目走勢良好，老牌DeFi項目如 $crv、$aave、$mkr、$snx 和 $dydx 也開始復甦，$crv 最近幾天漲幅達40%。

由此可見，二級市場的啟動跡象已經非常明顯。各個板塊的強勁表現和上漲勢頭表明市場正經歷積極的轉變。如果大盤能夠回暖，這將為山寨幣牛市的真正到來鋪平道路。現在正是明確投資方向和把握市場機會的關鍵時刻。隨著市場可能迎來新一輪的高潮，投資者應密切關注市場動態，制定明確的策略，抓住這一潛在的牛市機遇。這不僅是迎接市場新高的時機，也是實現投資目標的絕佳時機。

4.山寨幣餘熱：如何有效利用市場動向？


在入手山寨幣之前，首先要了解市場的整體趨勢。2024年的加密市場經歷了劇烈的變化，特別是在比特幣和以太坊等主流幣種的帶動下，山寨幣的價格也出現了顯著的波動。通過關注市場新聞、分析專家預測和跟蹤主要加密貨幣的走勢，您可以對山寨幣的潛在動向有更清晰的了解。


同时，選擇一個可靠且功能齊全的交易平臺對於山寨幣的投資至關重要。MEXC 平臺以其全面的山寨幣交易品種和高效的交易系統而受到廣泛關注。並且其界面設計簡單易用，讓投資者可以輕鬆查找和交易各類山寨幣。以2024年大熱的Meme類型代幣為例，您可以選擇在 MEXC 進行全面且深入的 Meme 類型代幣交易。操作流程如下：打開 MEXC App 首頁，點擊【更多】，選擇【現貨】下的【Meme+】專區，即可查看到這一類型的熱門代幣。


以 BOME 代幣為例進行下單購買演示。

打開 MEXC App，在頂部搜索欄中輸入 BOME，選擇 BOME 現貨交易，在 K 線頁面點擊【買入】，選擇委託方式、下單數量等信息，點擊【買入 BOME】完成購買。


如果您擅長短線合約交易，您可以選擇 BOME 合約交易，在價格波動中賺取您的收益。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

