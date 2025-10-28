薩爾瓦多比特幣：世界首個比特幣國家完整指南

2021年9月，一個中美洲小國創造了歷史，成為世界上第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家。薩爾瓦多在加密貨幣方面的大膽實驗吸引了全世界的關注，引發了國際辯論，既創造了非凡的成功故事，也帶來了重大挑戰。本綜合指南探討了薩爾瓦多比特幣採用的展開過程、對該國經濟的意義，以及對任何對加密貨幣未來感興趣的人提供的寶貴經驗。 無論您是比特幣新手還是想了解政府如何將加密貨幣整合到國家政策中，本文都提供了您需要了解2021年9月，一個中美洲小國創造了歷史，成為世界上第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家。薩爾瓦多在加密貨幣方面的大膽實驗吸引了全世界的關注，引發了國際辯論，既創造了非凡的成功故事，也帶來了重大挑戰。本綜合指南探討了薩爾瓦多比特幣採用的展開過程、對該國經濟的意義，以及對任何對加密貨幣未來感興趣的人提供的寶貴經驗。 無論您是比特幣新手還是想了解政府如何將加密貨幣整合到國家政策中，本文都提供了您需要了解
2021年9月，一個中美洲小國創造了歷史，成為世界上第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家。薩爾瓦多在加密貨幣方面的大膽實驗吸引了全世界的關注，引發了國際辯論，既創造了非凡的成功故事，也帶來了重大挑戰。本綜合指南探討了薩爾瓦多比特幣採用的展開過程、對該國經濟的意義，以及對任何對加密貨幣未來感興趣的人提供的寶貴經驗。

無論您是比特幣新手還是想了解政府如何將加密貨幣整合到國家政策中，本文都提供了您需要了解的關於薩爾瓦多數字貨幣開創性旅程的一切信息。


重點摘要

  • 薩爾瓦多於2021年9月7日成為世界上第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家，此前立法會以62-84票的歷史性投票通過。
  • 政府持有超過6,200枚比特幣，價值數億美元，通過系統性購買和火山能源挖礦作業獲得。
  • 儘管具有法定貨幣地位，只有7.5%的薩爾瓦多人積極使用比特幣進行交易，大多數人仍偏好傳統的美元。
  • IMF壓力導致2025年政策變化，使企業接受比特幣變為自願性，儘管政府繼續累積儲備。
  • 比特幣採用後旅遊業增長30%，"比特幣海灘"和加密貨幣倡議吸引了國際遊客。
  • 這項實驗展示了國家級加密貨幣採用的潛在回報和實際挑戰。


薩爾瓦多在何時採用比特幣作為法定貨幣？薩爾瓦多如何成為首個比特幣國家

比特幣薩爾瓦多的故事始於納伊布·布克雷總統改變國家金融格局的願景。2021年6月5日，在邁阿密比特幣會議上，布克雷通過英語視頻演示宣布計劃讓比特幣成為薩爾瓦多的法定貨幣，震驚了加密貨幣世界。

僅僅四天後，2021年6月9日，薩爾瓦多立法會以壓倒性多數通過比特幣法案，84名議員中有62名支持這項歷史性立法。薩爾瓦多在何時採用比特幣作為法定貨幣？答案是2021年9月7日，當該法正式生效時，使薩爾瓦多比特幣與美元（自2001年以來一直是該國主要貨幣）一起成為法定貨幣。

布克雷總統的比特幣倡議由幾個關鍵動機驅動。政府旨在改善70%缺乏傳統銀行服務的薩爾瓦多人的金融包容性。此外，布克雷相信比特幣可以降低匯款的高成本，匯款約占薩爾瓦多GDP的23%。在海外工作的薩爾瓦多人平均每月寄回近200美元，通常要向傳統匯款服務支付可觀的費用。

這個決定並非孤立做出。在國家採用之前，沿海村莊埃爾宗特自2019年以來就已經在實驗使用比特幣作為當地貨幣，此前一位匿名捐贈者捐贈了10萬美元的比特幣。這個現在被稱為"比特幣海灘"的村莊作為測試場地，展示了比特幣在銀行基礎設施有限地區創建循環經濟的潛力。


薩爾瓦多擁有多少比特幣

了解薩爾瓦多的比特幣持有量需要檢視該國持續的累積策略和當前投資組合價值。薩爾瓦多擁有多少比特幣？截至2025年9月，薩爾瓦多擁有約超過6,200枚比特幣，使其成為全球最大的主權加密貨幣持有者之一。

政府的比特幣收購策略經歷了三個不同階段。在2021年至2022年的初期大量購買期間，薩爾瓦多以平均43,357美元的價格收購了約2,381枚BTC，花費約1.032億美元。然後該國從2022年至2024年實施了平均成本法，每日小量添加以降低波動性風險。

薩爾瓦多的比特幣利潤已成為重要話題，因為投資組合的價值隨著比特幣價格變動而劇烈波動。基於當前市場價格，該國的持有量價值數億美元，自2021年開始首次購買以來代表了可觀的未實現利潤。這意味著薩爾瓦多擁有的比特幣已轉化為其初始投資的重大收益。

根據布克雷總統的說法，該國從未出售過任何比特幣持有量。這種"鑽石手"方法在比特幣價格上漲期間證明是有益的，儘管這也意味著政府在市場低迷期間經歷了重大賬面損失。在2022年比特幣最低點期間，投資組合價值僅為2,450萬美元。

儘管國際壓力不斷變化，薩爾瓦多BTC累積仍在繼續。政府維持在正常市場條件下每日購買一枚比特幣的政策，在價格大幅下跌時進行額外購買。這一策略使他們能夠系統性地建立薩爾瓦多比特幣儲備，同時利用市場波動。

負責管理加密貨幣相關項目的薩爾瓦多政府實體比特幣辦公室報告說，出於安全考慮，這些持有量分佈在多個錢包地址中。2025年8月，該國將其全部比特幣存儲轉移到14個不同的錢包地址，以降低量子計算風險，每個地址持有多達500枚BTC。


薩爾瓦多比特幣


薩爾瓦多比特幣法定貨幣：實際意義

薩爾瓦多創建的比特幣作為法定貨幣的概念比許多人最初理解的更為複雜。法定貨幣地位意味著企業必須接受比特幣購買商品和服務，與美元一起，儘管他們可以根據需要立即將比特幣支付轉換為美元。

薩爾瓦多比特幣錢包：Chivo實施

為了促進廣泛採用，政府於2021年10月推出了Chivo錢包系統。下載並註冊錢包的公民獲得30美元的比特幣作為激勵，政府總共花費約7,500萬美元。薩爾瓦多比特幣錢包系統旨在讓比特幣交易像傳統數字支付一樣簡單。

然而，Chivo錢包面臨立即的技術挑戰。該應用在發布當天遇到服務器容量問題，並暫時從應用商店移除。更嚴重的是，系統遭受身份盜竊問題，允許詐騙者竊取註冊獎勵，破壞了公眾對平台的信心。

比特幣國家使用和採用

儘管法律要求企業接受比特幣，實際使用量仍然驚人地低。到2024年，調查顯示只有7.5%的薩爾瓦多人使用比特幣進行交易，大多數人仍偏好傳統支付方式。平均用戶每年只完成14次比特幣交易，表明與日常商務的整合有限。

比特幣的國家地位帶來了好處和缺點。雖然一些企業，特別是旅遊區的企業，接受比特幣支付並吸引了加密貨幣愛好者，但許多小商戶在價格波動和技術複雜性方面遇到困難。對企業主和消費者來說，學習曲線比預期更陡峭。

薩爾瓦多比特幣旅遊影響

一個意想不到的好處是薩爾瓦多在比特幣採用後經歷的旅遊業提升。該國在比特幣採用後旅遊業增長30%，歸因於全球對世界首個比特幣國家的興趣。埃爾宗特的"比特幣海灘"成為加密貨幣愛好者的朝聖地，而更廣泛的"比特幣國家"品牌吸引了國際媒體關注和精通技術的遊客。


薩爾瓦多


薩爾瓦多比特幣投資：成功還是失敗？

評估薩爾瓦多的比特幣採用需要檢視財務回報和更廣泛的經濟影響。這項實驗產生了混合結果，難以簡單歸類為成功或失敗。

薩爾瓦多比特幣利潤和IMF關係

從純投資角度來看，薩爾瓦多的比特幣持有量產生了可觀的未實現利潤。薩爾瓦多比特幣投資大幅升值，隨著比特幣價格上漲，投資組合顯示超過4.43億美元的收益。然而，這些賬面利潤伴隨著極端波動，包括在加密市場低迷期間投資組合損失數千萬美元價值的時期。

國際貨幣基金組織(IMF)一直反對薩爾瓦多的比特幣政策，理由是對金融穩定和消費者保護的風險。2024年12月，IMF將縮減比特幣倡議作為14億美元貸款包的條件。薩爾瓦多IMF比特幣緊張關係反映了對發展中經濟體採用加密貨幣的更廣泛擔憂。

薩爾瓦多比特幣法定貨幣地位變化

2025年1月，薩爾瓦多國會通過比特幣法案修正案，作為IMF協議的一部分。這些變化取消了比特幣的強制接受要求，使企業和個人使用比特幣變為自願性。政府還停止接受比特幣納稅，並開始逐步退出對Chivo錢包的參與。

薩爾瓦多的比特幣法定貨幣地位在技術上仍然存在，但實際含義已發生重大變化。企業不再必須接受比特幣，政府已減少對加密貨幣使用的積極推廣。這代表了從原始願景的重大倒退，同時保持比特幣作為官方價值儲存手段。

比特幣薩爾瓦多經濟影響

比特幣薩爾瓦多的更廣泛經濟效應有限。雖然該政策產生了國際頭條新聞並吸引了一些外國投資，但它並未如最初承諾的那樣大幅改善金融包容性或降低匯款成本。2024年只有1.3%的匯款使用加密貨幣，遠低於預期。

薩爾瓦多的比特幣採用面臨實際挑戰，突出了政策野心與現實實施之間的差距。大多數薩爾瓦多人繼續在日常交易中使用美元，認為比特幣對於日常商務來說過於波動和複雜。


薩爾瓦多比特幣實驗的下一步？

儘管法律地位發生變化，薩爾瓦多在布克雷總統領導下繼續追求加密貨幣倡議。薩爾瓦多比特幣城項目仍在開發中，儘管進展比原計劃慢。這個提議的經濟區將作為加密貨幣企業的免稅天堂，由火山地熱能源供電。

薩爾瓦多的比特幣挖礦業務繼續擴展，利用該國豐富的火山地熱能源。薩爾瓦多何時成為第一個使用火山能源挖掘比特幣的國家？這一里程碑發生在2021年底，比特幣成為法定貨幣後不久。自那時以來，挖礦活動已為國家儲備貢獻了近474枚比特幣，展示了與環境關切一致的可持續加密貨幣獲取方法。

儘管面臨IMF壓力，政府仍維持累積比特幣的承諾。布克雷總統表示，購買"現在不會停止，將來也不會停止"，表明無論法律地位如何變化，薩爾瓦多的比特幣持有量將繼續增長。目前的政策涉及在正常市場條件下每天購買約一枚比特幣。

展望未來，薩爾瓦多的方法反映了對加密貨幣整合更細致的理解。政府的重點已從強制比特幣使用轉向創建可選的基礎設施，支持自願採用，同時建立戰略儲備以獲得潛在的未來利益。


比特幣


薩爾瓦多比特幣故事教給我們什麼

加密貨幣採用的經驗教訓

薩爾瓦多的經驗為理解國家級加密貨幣採用提供了幾個關鍵見解。最重要的教訓是，成功的加密貨幣整合需要草根接受，而非自上而下的命令。雖然薩爾瓦多的比特幣法定貨幣地位創造了法律義務，但它無法強迫持懷疑態度的公民真正採用。

教育和基礎設施的重要性

技術素養和可靠的基礎設施對於有意義的加密貨幣採用至關重要。許多薩爾瓦多人缺乏自信使用比特幣所需的數字技能，而農村地區的互聯網連接和智能手機使用仍然有限。未來的加密貨幣倡議必須在政策變化的同時優先考慮教育和基礎設施發展。

波動性和經濟穩定

比特幣薩爾瓦多採用突出了在日常商務中使用波動資產的挑戰。雖然比特幣價格升值為政府產生了投資回報，但同樣的波動性使其在購買雜貨或支付工資等常規交易中不實用。這一經驗表明，當專注於特定用例而非一般貨幣替代時，加密貨幣採用可能更成功。

國際關係和金融主權

薩爾瓦多與IMF等國際金融機構之間的緊張關係展示了加密貨幣採用與全球金融系統之間的複雜關係。考慮類似政策的國家必須權衡潜在好處與國際壓力和獲得傳統金融援助的機會。

創新需要實驗

儘管結果喜憂參半，薩爾瓦多願意嘗試加密貨幣政策推進了全球對數字貨幣整合的理解。該國的經驗為其他考慮採用加密貨幣的國家提供了寶貴數據，突出了機會和陷阱。


比特幣與山塞幣


常見問題

1. 薩爾瓦多在什麼日期採用比特幣作為法定貨幣？

薩爾瓦多於2021年9月7日採用比特幣作為法定貨幣，成為世界上第一個這樣做的國家。

2. 薩爾瓦多何時成為第一個使用火山能源挖掘比特幣的國家？

薩爾瓦多在2021年底開始使用火山地熱能源挖掘比特幣，比特幣成為法定貨幣後不久。

3. 薩爾瓦多擁有多少比特幣？

截至2025年底，薩爾瓦多持有約超過6,000枚比特幣，基於當前市場價格價值超過7.4億美元。

4. 薩爾瓦多為什麼採用比特幣？

薩爾瓦多採用比特幣是為了改善無銀行賬戶人群的金融包容性，並降低海外公民的高匯款成本。

5. 薩爾瓦多仍然使用比特幣嗎？

是的，但在2025年作為IMF貸款協議的一部分進行法律變更後，比特幣對企業來說不再是強制接受的。

6. 哪個國家使用比特幣作為貨幣？

薩爾瓦多是第一個使用比特幣作為法定貨幣的國家，儘管其強制地位在2025年被取消。

7. 哪個國家持有最多比特幣？

薩爾瓦多是持有超過6,200枚BTC的最大主權比特幣持有者之一，儘管政府持有量的確切排名有所不同。

8. 薩爾瓦多在比特幣上投資了多少？

薩爾瓦多自2021年以來購買比特幣約花費2.7億美元，目前持有量價值超過7.4億美元。

9. 比特幣在薩爾瓦多是法定貨幣嗎？

比特幣在技術上仍是薩爾瓦多的法定貨幣，但在2025年法律修正後企業不再需要接受。

10. 薩爾瓦多的比特幣怎麼了？

薩爾瓦多繼續持有和購買比特幣，儘管由於IMF貸款條件而縮減了強制接受要求。

11. 薩爾瓦多的比特幣表現如何？

薩爾瓦多的比特幣持有量顯示出可觀的未實現利潤，但公民中的實際使用率仍然很低，約為人口的7.5%。

12. 哪個國家在2021年讓比特幣成為法定貨幣？

薩爾瓦多在布克雷總統政府下於2021年成為第一個讓比特幣成為法定貨幣的國家。


結論

薩爾瓦多的比特幣實驗代表了加密貨幣作為國家政策的重要現實世界測試。雖然該國在2025年從強制比特幣接受中退後，但其持有的超過6,200枚比特幣產生了可觀的回報，政府繼續戰略性地累積數字資產。

薩爾瓦多比特幣故事表明，加密貨幣採用需要公眾教育、技術基礎設施，以及仔細考慮波動性對商務的影響。對於對比特幣感興趣的初學者來說，薩爾瓦多的經驗既顯示了大規模數字貨幣採用的潛在回報，也顯示了現實世界的挑戰。

