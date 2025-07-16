Einstein（EIN）：融合科學探索與 Web3 的去中心化社會實驗

在萬物皆可 Token 的 Web3 時代， Einstein（EIN） 科學與區塊鏈交匯為靈感，構建出一個獨特的「知識 × 代幣 × 社群」生態體系。項目不僅將物理學中的「基本粒子、元素週期表」引入鏈上世界，更以去中心化方式激勵用戶探索科學、構建秩序，並參與到一個不斷演化的「鏈上科學實驗」中。









Einstein 是一個以科學認知為驅動、融合區塊鏈機制的實驗性加密項目，其靈感源自一個問題：「如果科學世界中的粒子、元素、能量可以映射為鏈上的可組合資產，會發生什麼？」





Einstein 項目的目標不僅是打造一個趣味性、複雜性並存的鏈上經濟系統，更在於：





鼓勵用戶在參與中學習科學原理；

構建開放的「科學 + Web3」實驗場；

用代幣機制重構認知、貢獻與激勵邏輯。





Einstein 不僅透過粒子與元素的代幣系統重構科學的構成邏輯，也以區塊鏈的方式重新定義了科學知識傳播與價值激勵機制。並試圖用加密世界的「構造性遊戲」，帶用戶重新認識宇宙的基本組成、系統演化與規則建立。









Einstein 創新性地構建了一個由三類 Token 組成的生態體系，靈感源自宇宙物質結構。









總供應量：9,990,620,000 枚

主要用途：社群治理與提案；挖礦材料與元素代幣的質押憑證；激勵機制（推薦獎勵、空投）；創建或交易鏈上「元素資產」

EIN 是整個協議運行的「引力核心」，透過每日釋放 + 年減半機制，維持經濟系統的長期彈性與參與激勵。









分別代表構成宇宙的五種基礎粒子：





ATOM（原子）

PROTON（質子）

NEUTRON（中子）

ELECTRON（電子）

TIME（時間）





用戶透過質押 EIN 獲得材料代幣，每類材料擁有獨立的挖礦速率和年減半週期，這些代幣既是科學隱喻，也作為後續「合成元素」的基礎資源。









項目將元素週期表中的 122 種元素（H 到 Og） 鏈上化，每個元素均為獨立 Token，具備以下功能：：





鏈上激活機制

可與材料代幣兌換

專屬交易池

質押產出獎勵

等級制度（普通元素、稀有元素、超元素）





這些元素不僅象徵着科學知識的可組合性，也構成項目未來玩法與經濟的基礎資產網路。









Einstein 項目的經濟體系結合了多種激勵機制：





每日挖礦機制 ：用戶質押 EIN 獲得材料代幣，每日總釋放量固定並逐年遞減；

推薦獎勵機制 ：多達 547,500,000 枚 EIN 用於獎勵推薦行為，引導社群增長；

元素激活機制 ：透過兌換材料代幣或參與交易激活元素；

多交易對設計 ：開放 EIN/USDT、EIN/MATERIAL、EIN/ELEMENT 等多個交易池，引導代幣流動；

超元素質押池：激活高階元素後可進入高級獎勵池，釋放更高價值





整體機制強調「參與即激勵，認知即資產」，以去中心化方式推進協議運行與演化。









Einstein 將治理權力歸屬於持有 EIN 的用戶，未來所有核心參數如代幣分配、獎勵策略、合約升級等都將透過 DAO 提案與投票方式完成。社區在項目演化中扮演關鍵角色，協議自身就是一場開放科學實驗。





此外，項目還計劃推出：





鏈上實驗記錄系統 （用戶參與軌跡可視化）

科學內容合作機制 （與高校、DeSci 項目對接）

鏈上科學遊戲化機制（例如：元素合成挑戰、質子速度賽）





在這個所有人都能「玩科學」的去中心化世界裏，每一個質子、電子、元素合成，都是人類探索宇宙規律的另一種方式。而 EIN，不僅僅是一枚代幣，更是連接科學、認知與未來的一座橋樑。



