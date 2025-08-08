EDGE 衍生品入門：初學者指南

EDGE 衍生品 是一種金融合約，其價值基於底層的 EDGE 加密貨幣，讓交易者可以在不直接擁有該代幣的情況下，獲得對 EDGE 價格變動的曝險。與現貨交易（買賣實際資產）不同，衍生品透過諸如期貨合約（在特定日期和價格買入/賣出 EDGE 的協議）、永續合約（無到期日的期貨）以及選擇權（有權利但無義務以特定價格買入/賣出）等工具，實現投機或避險。

交易 EDGE 衍生品有多項優勢，包括 透過槓桿提高資金效率、在漲跌市場中都能獲利的能力 以及 進階的避險策略。然而，這些產品也伴隨著重大風險，例如 因槓桿導致的損失放大、在波動劇烈的市場中可能遭遇清算 和 複雜的合約機制可能影響盈利能力。

槓桿 讓交易者能夠控制比初始保證金大得多的部位。例如，使用 10 倍槓桿 時，1,000 美元的存款可以控制價值 10,000 美元的 EDGE 合約。雖然這能放大收益，但也會增加損失。大多數平台提供從 1 倍到 100 倍 的槓桿，但初學者應使用較低的槓桿來管理風險。

避險 ：如果您持有價值 10,000 美元的 EDGE，您可以開設同等規模的空頭衍生品部位來保護自己免受價格下跌的影響，從而減少對市場波動的曝險。

部位規模 ：專業交易者通常會將每個部位的風險敞口限制在 總交易資本的 1-5% 。使用槓桿時，根據實際風險資本而非名義價值計算部位規模。

：專業交易者通常會將每個部位的風險敞口限制在 。使用槓桿時，根據實際風險資本而非名義價值計算部位規模。 止損單和止盈單 ：利用這些功能自動在預定的損失或盈利水平關閉部位，幫助執行紀律並保護資本。

：利用這些功能自動在預定的損失或盈利水平關閉部位，幫助執行紀律並保護資本。 管理清算風險 ：在維持保證金之上保留緩衝空間——理想情況下至少多出 50%——以降低在劇烈波動中被迫清算的風險。

：在維持保證金之上保留緩衝空間——理想情況下至少多出 50%——以降低在劇烈波動中被迫清算的風險。 分散投資：通過交易不同的 EDGE 衍生品產品或結合其他加密貨幣來分散風險，捕捉各種市場機會並減少單一資產的曝險。

創建並驗證您的 MEXC 帳戶 ，通過網站或手機應用程式完成 KYC 驗證以解鎖全部交易功能。

，通過網站或手機應用程式完成 KYC 驗證以解鎖全部交易功能。 前往「期貨」區 ，選擇所需的合約類型（USDT-M 或 COIN-M 合約）。

，選擇所需的合約類型（USDT-M 或 COIN-M 合約）。 轉移資產 從現貨錢包到期貨錢包，為您的衍生品交易提供資金。

從現貨錢包到期貨錢包，為您的衍生品交易提供資金。 下第一筆 EDGE 衍生品訂單：選擇合約，使用滑桿設定您偏好的槓桿，並選擇訂單類型（市價、限價或高級）。輸入您的部位規模並在確認前檢查所有細節。

初學者應該從較小的部位和較低的槓桿（1-5 倍）開始，直到他們熟悉 EDGE 衍生品如何對市場變動做出反應。

EDGE 衍生品為交易者提供了強大的工具，使他們能夠進行複雜的策略和風險管理。通過掌握核心概念、應用嚴謹的風險控制並從小而可控的部位開始，您可以培養在這個動態市場中航行所需的技能。