生態普漲 100%，Sonic 鏈上投資機會大揭秘！

在區塊鏈技術不斷進步和市場蓬勃發展的背景下，Sonic 項目已成為業界關注的焦點。作為 Solana 鏈上的第一個遊戲二層網絡，Sonic 充分利用 Solana 的高速與低成本交易優勢，致力於為遊戲開發者和玩家提供一個創新的平台。隨著 Sonic 生態的逐步擴展，越來越多的 DeFi 項目和投資機會也應運而生。儘管最近模因幣市場的熱度有所降溫，Sonic 卻憑藉其強勁的 DeFi 生態引領市場回歸，多個項目的頭部代幣在一周內實現了 4 至 10 倍的漲幅。那麼，當前 Sonic 生態有哪些值得關注的財富密碼呢？









SHADOW（*URLS-SHADOW_USDT*）代幣是 Sonic 鏈上最大交易所 Shadow Exchange 的原生代幣。作為 Sonic 生態繁榮的核心代幣，SHADOW 不僅具備流動性和交易功能，還能參與流動性池和質押操作，帶來豐厚的 LP 收益。





關鍵特點：低交易費用，高速度，支持 1:1 兌換為 xSHADOW 參與質押或投票。





市場表現：過去一周，SHADOW 的市值從 500 萬美元左右一路飆升至 4,100 萬美元，漲幅超過 700%，最高市值曾一度突破 4,700 萬美元。這一漲幅顯示出 SHADOW 作為 Sonic 鏈上頭部代幣的強勁表現，也讓其成為投資者關注的焦點。













在 Sonic 生態中，x33 是與 xSHADOW 流動性質押相關的代幣，具備自動投票、自動複利和零費用等顯著優點。用戶通過質押 xSHADOW，可鑄造出 x33，並通過自動化機制持續獲得獎勵。該機制不僅能夠計算出最優的投票策略，還能自動提高代幣兌換比例，幫助用戶達到更高的收益。





關鍵特點：x33 提供自動化、零摩擦的質押和獎勵機制，同時支持高流動性，允許代幣在公開市場上自由交易。





市場表現：隨著 Sonic 生態和 Shadow Exchange 的熱度上升，x33 的市值經歷了顯著增長。過去一周，x33 從約 300 萬美元飆升至目前的 1,280 萬美元，漲幅超過 400%。













Eggs Finance 是基於 Sonic 區塊鏈構建的創新 DeFi 協議。用戶可以通過將 S 代幣存入協議的智能合約來鑄造 EGGS 代幣，每次鑄造交易需支付 2.5% 的費用，並在未來通過借貸、抵押等方式加槓桿賺取更多收益。





關鍵特點：

鑄造與贖回：用戶可以通過 dApp 的【交換】選項卡將 EGGS 賣回給合約，贖回時同樣會產生 2.5% 的費用，同時EGGS 代幣會被銷毀，而底層的 S 資產將回饋給用戶。產生的費用將按照鑄造時的相同比例分配給合約、流動性激勵和團隊。





借貸與槓桿：用戶還可以使用 EGGS 作為抵押，借入 S 代幣，最多可藉入相當於 EGGS 價值 99% 的 S 代幣。利率按線性比例計算，基準利率為 0.05%，並支持 1 天至 365 天的還款週期。利用這些規則，用戶可以加槓桿，通過借貸、鑄造和購買更多的 EGGS，不斷增大自己的倉位。





市場表現：自 EGGS 代幣上線以來，市值在首日突破 700 萬美元，並在接下來的時間內持續波動上漲，過去一周內市值上漲超 58%。隨著 Sonic 生態的持續成長和 EGGS 作為 DeFi 協議重要組成部分的作用日益凸顯，未來它仍然是一個值得關注的財富機會。













GOGGLES 和 TinHatCat 是模因幣市場中冉冉升起的兩顆明星代幣。在 Solana 鏈的模因幣熱度退卻之際，GOGGLES 作為 Sonic 鏈上的模因幣龍頭，憑藉 Sonic 鏈的快速發展脫穎而出，吸引了大量投資者關注。同時，Sonic 鏈上的第二大模因幣 Tinhatcat，以戴粉色帽子的貓咪形象成為焦點，進一步激發了市場熱情。





關鍵特點：模因幣的文化熱度與市場炒作高度相關，社區支持非常強勁。





市場表現：過去一周，GOGGLES 代幣（*URLS-GOGLZ _USDT*）的市值在短短兩天內飆升超過 344%，從 418 萬美元迅速漲至 1,858 萬美元，表現非常亮眼。TINHATCAT（THC）代幣同樣吸引了大量市場關注，其市值從 163 萬美元躍升至 691 萬美元，僅 2 月 12 日當天單日漲幅就高達 322%。













5.1 NAVI





Navigator Exchange 是Sonic 生態系統中的去中心化流動性市場，也是 Sonic 上排名第一的 Perp DEX，支持多種資產，包括加密貨幣、外匯、金屬等。其流動性池提供高達 240% 的 APR，並透過獎勵 S 代幣來激勵用戶參與。





關鍵特點：支持加密貨幣與傳統資產的多元交易，高 APR 獎勵。





市場表現：過去一周，NAVI 的代幣市值大幅上漲，3 天內實現了 10 倍的增長。









5.2 BEETS





Beets 是一個去中心化交易平台，最初於 2021 年在 Fantom 網絡上推出，隨後跨鏈至 Optimism，並於 2024 年 12 月遷移至 Sonic。Beets 利用 Balancer v3 提供的技術簡化了 AMM 開發，現已成為 Sonic 鏈上重要的交易平台。





關鍵特點：

跨鏈支持：能夠在多個區塊鏈之間流暢操作，擴大市場範圍。

AMM 自動做市：基於先進的自動做市商機制，提供流動性激勵，幫助用戶實現無摩擦交易體驗。





市場表現：過去一周，BEETS 代幣市值在三天內增長了 95.6%，顯示其市場需求和投資者信心穩步提升。













隨著 Sonic 生態的進一步擴展，特別是在 DeFi、模因幣市場和去中心化交易等領域的多樣化佈局，越來越多的財富機會正不斷湧現。從 SHADOW 到 x33，再到 GOGGLES 和 EGGS，這些項目不僅展示了強勁的市場表現，也為投資者帶來了潛在的高回報。儘管 Sonic 生態仍處於早期階段，但憑藉其創新的技術架構、低費用和高速度的優勢，未來有望成為 Solana 生態中的璀璨明珠。作為全球領先的數字交易平台， MEXC 為用戶提供了包括 Sonic 生態項目在內的多元化投資機會。憑藉在交易速度、資產覆蓋和流動性方面的優勢，MEXC 能夠幫助投資者在瞬息萬變的市場中迅速抓住機遇。如果您看好 Sonic 生態的未來，MEXC 將是您參與相關項目的理想平台。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



