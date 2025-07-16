在 AI 與 Web3 技術加速融合的時代，EarthMeta 正在重塑我們對「數位世界」的想像。作為一個集 AI 賦能、去中心化治理與沉浸式體驗於一體的虛擬地球平台，EarthMeta 旨在建立一個用戶自治、開放共建的下一代數位生態系統。 1.什麼是 EarthMeta？ EarthMeta 是一個基於 Polygon 區塊鏈構建的 AI + Web3 項目，融合 NFT 機制與地理座標資產映射在 AI 與 Web3 技術加速融合的時代，EarthMeta 正在重塑我們對「數位世界」的想像。作為一個集 AI 賦能、去中心化治理與沉浸式體驗於一體的虛擬地球平台，EarthMeta 旨在建立一個用戶自治、開放共建的下一代數位生態系統。 1.什麼是 EarthMeta？ EarthMeta 是一個基於 Polygon 區塊鏈構建的 AI + Web3 項目，融合 NFT 機制與地理座標資產映射
新手學院/熱幣專區/項目介紹/EarthMet...化虛擬地球生態

EarthMeta 詳解：打造 AI 驅動的去中心化虛擬地球生態

2025年7月16日MEXC
0m
Sleepless AI
AI$0.06309-2.45%
NFT
NFT$0.0000004036+0.69%
Arweave
AR$5.42-7.63%
Story
IP$3.652-6.19%
Quack AI
Q$0.017508-23.29%

AI 與 Web3 技術加速融合的時代，EarthMeta 正在重塑我們對「數位世界」的想像。作為一個集 AI 賦能、去中心化治理與沉浸式體驗於一體的虛擬地球平台，EarthMeta 旨在建立一個用戶自治、開放共建的下一代數位生態系統。

1.什麼是 EarthMeta？


EarthMeta 是一個基於 Polygon 區塊鏈構建的 AI + Web3 項目，融合 NFT 機制與地理座標資產映射，打造一個真實世界與虛擬世界深度結合的數位地球平台。

在 EarthMeta 中，全球每一座城市、每一個地標都可以鑄造成 NFT 進行管理和交易。但與傳統虛擬房地產平台不同的是，EarthMeta 強調「治理優先」，用戶只有成為特定城市的治理者，才擁有城市下屬地標的交易權與建設權。

平台願景包括：

  • 建構一個公平、去中心化的全球虛擬地球系統；
  • 透過 AI 與 AR 技術，實現虛實融合的沉浸式數位體驗；
  • 激發全球用戶的創作力與治理能力，共建元宇宙新城市。

2.EarthMeta 的核心機制與特色


作為一個創新的 Web3 項目，EarthMeta 不僅在技術層面建立了完整的資產交易系統，更在製度設計上實現了高度去中心化，以下從治理、交易、AI、AR 四個核心維度進行解析。

2.1 治理機制：誰治理，誰擁有交易權


EarthMeta 中的每一個城市都需要被「認領」，只有治理者才能在該城市範圍內出售或創建地標資產。例如，如果紐約市尚未被認領，其下屬的自由女神像將不會出現在市場上，直到有用戶成為治理者並啟動該城市資產流通。
這項設計強調了平台的去平台中心化邏輯，真正實現「權力歸用戶」。

2.2 去中心化交易系統


EarthMeta 建構了完全鏈上的交易與資產管理系統：

  • 所有資產交易均透過 Polygon 智能合約完成，平台不託管任何用戶資產；
  • 平台不收取交易手續費，避免與用戶形成利益衝突；
  • 沒有原始價格揭露，治理者自主定價，鼓勵市場自由博弈；
  • 平台本身不販售地塊，僅負責基礎建設開發，確保生態中立性。

2.3 AI 賦能治理與內容生成


EarthMeta 將 AI 技術深度嵌入平台運作之中：

  • 基於大模型對城市進行文化、經濟、地理等面向評級，提供用戶治理參考；
  • 提供城市與地標命名建議、圖文描述自動產生、經濟模型分析等功能；
  • 引入 AI 模擬治理助手，提升治理效率並支持「總統」選舉等製度設計。

透過智慧化治理輔助，EarthMeta 降低了治理門檻，同時增強了參與樂趣與效率。

2.4 AR + 實體連動探索體驗


EarthMeta 也將推出一款結合現實地圖與擴增實境的行動探索工具。用戶可透過手機攝像頭，在真實街道中「捕捉」虛擬地標、NFT 獎勵或互動任務，實現「邊走邊探索」的沉浸式數位體驗。這不僅增強了項目的可玩性，也為實體商家、IP、活動方提供了新型曝光與互動管道。

3.EarthMeta 的代幣經濟模型


EarthMeta 將推出其原生代幣 EARTHMETA，基於 Polygon 區塊鏈，其主要用途包括：

  • 都市治理權認領與質押；
  • 資產交易中的結算媒介；
  • 平台治理投票權；
  • 用戶激勵與內容獎勵機制

此外，項目方未來也將開放部分地塊的 「初級拍賣」 與 「城市認領」 活動，為早期參與者提供進入虛擬世界的機會。

4.發展規劃與未來展望


EarthMeta 已完成基礎功能開發，並將分階段上線核心模組：

  • 2025 Q2：治理機制上線，開放首批城市認領；
  • 2025 Q3：地標資產交易系統開放，支援自訂城市內容；
  • 2025 Q4：AR 應用上線，開啟地理位置 NFT 捕捉玩法；
  • 2026 起：建置 EarthMeta SDK，支援第三方開發者共建城市體驗內容（如展館、活動空間等）。

EarthMeta 致力於打造一個「去中心化 + AI 驅動 + 現實增強」的未來數位地球，不僅是元宇宙的延伸，更是 Web3 世界中的全新數位文明試驗場。

5.如何在 MEXC 購買 EARTHMETA 代幣？


EarthMeta 正站在虛擬地球建構的前沿，以 AI、區塊鏈與 AR 技術為核心驅動力，重新定義數位世界中的土地、治理與共創關係。在這裡，用戶不只是玩家，而是城市的建造者、治理者、創作者與探索者。

隨著更多城市解鎖、治理機製完善、以及生態夥伴的加入，EarthMeta 有望成為全球首個真正由用戶驅動的虛擬地球平台。

目前 EARTHMETA 代幣已經在 MEXC 平台上線，您可在官網查看 EARTHMETA 價格實時資料及價格預測等重要資訊，並透過以下步驟參與 EARTHMETA 交易：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 EARTHMETA 代幣名稱，選擇 EARTHMETA 的現貨交易
3）接著選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


另外您也可以參與您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 EARTHMETA 的空投活動，贏取更多獎勵！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金