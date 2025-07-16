EarthMeta 詳解：打造 AI 驅動的去中心化虛擬地球生態









EarthMeta 是一個基於 Polygon 區塊鏈構建的 AI + Web3 項目，融合 NFT 機制與地理座標資產映射，打造一個真實世界與虛擬世界深度結合的數位地球平台。





在 EarthMeta 中，全球每一座城市、每一個地標都可以鑄造成 NFT 進行管理和交易。但與傳統虛擬房地產平台不同的是，EarthMeta 強調「治理優先」，用戶只有成為特定城市的治理者，才擁有城市下屬地標的交易權與建設權。





平台願景包括：





建構一個公平、去中心化的全球虛擬地球系統；

透過 AI 與 AR 技術，實現虛實融合的沉浸式數位體驗；

激發全球用戶的創作力與治理能力，共建元宇宙新城市。









作為一個創新的 Web3 項目，EarthMeta 不僅在技術層面建立了完整的資產交易系統，更在製度設計上實現了高度去中心化，以下從治理、交易、AI、AR 四個核心維度進行解析。









EarthMeta 中的每一個城市都需要被「認領」，只有治理者才能在該城市範圍內出售或創建地標資產。例如，如果紐約市尚未被認領，其下屬的自由女神像將不會出現在市場上，直到有用戶成為治理者並啟動該城市資產流通。

這項設計強調了平台的去平台中心化邏輯，真正實現「權力歸用戶」。









EarthMeta 建構了完全鏈上的交易與資產管理系統：





所有資產交易均透過 Polygon 智能合約完成，平台不託管任何用戶資產；

平台不收取交易手續費，避免與用戶形成利益衝突；

沒有原始價格揭露，治理者自主定價，鼓勵市場自由博弈；

平台本身不販售地塊，僅負責基礎建設開發，確保生態中立性。









EarthMeta 將 AI 技術深度嵌入平台運作之中：





基於大模型對城市進行文化、經濟、地理等面向評級，提供用戶治理參考；

提供城市與地標命名建議、圖文描述自動產生、經濟模型分析等功能；

引入 AI 模擬治理助手，提升治理效率並支持「總統」選舉等製度設計。





透過智慧化治理輔助，EarthMeta 降低了治理門檻，同時增強了參與樂趣與效率。









EarthMeta 也將推出一款結合現實地圖與擴增實境的行動探索工具。用戶可透過手機攝像頭，在真實街道中「捕捉」虛擬地標、NFT 獎勵或互動任務，實現「邊走邊探索」的沉浸式數位體驗。這不僅增強了項目的可玩性，也為實體商家、IP、活動方提供了新型曝光與互動管道。









EarthMeta 將推出其原生代幣 EARTHMETA ，基於 Polygon 區塊鏈，其主要用途包括：





都市治理權認領與質押；

資產交易中的結算媒介；

平台治理投票權；

用戶激勵與內容獎勵機制





此外，項目方未來也將開放部分地塊的 「初級拍賣」 與 「城市認領」 活動，為早期參與者提供進入虛擬世界的機會。









EarthMeta 已完成基礎功能開發，並將分階段上線核心模組：





2025 Q2：治理機制上線，開放首批城市認領；

2025 Q3：地標資產交易系統開放，支援自訂城市內容；

2025 Q4：AR 應用上線，開啟地理位置 NFT 捕捉玩法；

2026 起：建置 EarthMeta SDK，支援第三方開發者共建城市體驗內容（如展館、活動空間等）。





EarthMeta 致力於打造一個「去中心化 + AI 驅動 + 現實增強」的未來數位地球，不僅是元宇宙的延伸，更是 Web3 世界中的全新數位文明試驗場。









EarthMeta 正站在虛擬地球建構的前沿，以 AI、區塊鏈與 AR 技術為核心驅動力，重新定義數位世界中的土地、治理與共創關係。在這裡，用戶不只是玩家，而是城市的建造者、治理者、創作者與探索者。





隨著更多城市解鎖、治理機製完善、以及生態夥伴的加入，EarthMeta 有望成為全球首個真正由用戶驅動的虛擬地球平台。





