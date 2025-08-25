使用MEXC合約體驗金免費賺取收益





在 MEXC 交易所中，合約體驗金是平臺提供給用戶的一種福利獎勵產品，能夠在合約交易中充當倉位保證金以及抵扣手續費用和資金費用。MEXC 平臺合約體驗金具備以下特點：





可交易：合約體驗金僅可用於合約交易。合約體驗金可以作為保證金進行合約交易，也可以抵扣交易手續費、虧損、資金費用。需要注意的是，合約體驗金抵扣的交易手續費不予以返傭。





時效性：不同活動獲得的合約體驗金具有不同的有效期，通常體驗金有效期為 15 日，具體有效期請以活動規則或者錢包里體驗金的顯示時間為準。如果有先後獲得多筆合約體驗金，合約體驗金到期日期將被合併順延。





如您原先擁有 100 USDT 的合約體驗金有效期在 10 月 30 日失效，在有效期到期前，您又獲得了 50 USDT 的合約體驗金，且這筆合約體驗金的有效期為 11 月 5 日失效，那麼合併後的 150 USDT 合約體驗金的有效期將統一順延至 11 月 5 日失效。





到期後未使用完的剩餘體驗金將被回收。如果到期後，您的合約體驗金還在使用狀態中（如在開倉中，合約體驗金還在作為倉位保證金）那麼您的保證金不會被立即回收，只會在合約體驗金未使用的狀態下才會回收。





不可提現、劃轉：合約體驗金本身不可以劃轉和提現。在合約體驗金消耗完之前，如果您對合約賬戶內資產進行提現或劃轉，將會導致剩餘的合約體驗金清零。如果您在合約交易中使用體驗金產生盈利，盈利部分可進行提現。









MEXC 平臺上線了眾多 合約活動 ，如 M-Day 合約專場、領 $8,000、Token Airdrop 等，參與這些活動即可獲得金額不等的合約體驗金。我們以 M-Day 為例簡單展示如何通過參與平臺獲得合約體驗金。









在 MEXC 官網首頁頂部導航欄點擊【M-Day 合約專場】跳轉至活動頁面，在活動頁面點擊【一鍵登記】。登記成功後，若您在活動時間內繼續交易，且交易條件符合籤數規則時，系統會自動增加您的相應籤數，無需再次登記。





活動結束後，您可以回到 M-Day 頁面查看您的中籤情況，合約體驗金獎勵將會在結算時間內發放。













在 MEXC App首頁快捷菜單欄點擊【M-Day】跳轉至活動頁面，在活動頁面點擊【一鍵登記】。登記成功後，若您在活動時間內繼續交易，且交易條件符合籤數規則時，系統會自動增加您的相應籤數，無需再次登記。





活動結束後，您可以回到 M-Day 頁面查看您的中籤情況，合約體驗金獎勵將會在結算時間內發放。













當您收到合約體驗金後，您可以在賬戶中查看到您當前剩餘的合約體驗金總量。









在 MEXC 官網，在右上角【資產】中選擇【合約】，在合約賬戶中即可查看合約體驗金餘額。













點擊 MEXC App 底部【資產】，選擇【合約】，在合約賬戶中即可查看合約體驗金餘額。







