害怕錯過交易機會？使用 MEXC 合約追單功能，讓您輕鬆抓住高波動行情下的入場時機！









追單功能是依照目前市場最優購買價格將一筆訂單重新進行限價委託。具體的操作邏輯是，當用戶使用 MEXC 合約追單功能時，會將原來距離盤口較遠的限價委託單快速追加到盤口，同時仍以限價單的角色來進行撮合成交，既能夠抓住快速波動的行情機會，又能夠避免以市價單的角色支付更高的手續費。





BTCUSDT BTCUSDT 舉例來說，MEXC 合約用戶 Alice 在永續合約交易對有一個限價 10 萬美元的買入委託，但是經過一段時間後，該合約的價格遲遲沒有達到 Alice 設定的委託價位，而 Alice 判斷之後永續合約的價格將會繼續上漲，假設此時該合約的買一價是 115,999 USDT，賣一價是 116,000 USDT，當 Alice 使用追單功能後，系統會立刻將其委託單以 115,999 USDT 的價格委託到盤口，另一位提高成交機率；合約用戶 Cindy 想使用追單功能將原本限價 12 萬美元的賣出委託快速成交，則會被委託到賣一的位置。





雙向持倉模式 需要注意的是，目前 MEXC 平台合約追單功能僅支援在下進行，當使用合約追單功能重新委託多單時，需要保證您的合約帳戶有充足的保證金，以免出現委託失敗的情況。













為了提高交易效率，MEXC 引入了追單功能，以解決限價訂單長時間未成交的問題。





大多數情況下，用戶可以選擇取消當前訂單並建立新訂單，將訂單價格即時更新為最新盤口價格。透過追單功能，用戶只需點選一次即可依照目前市場最優價格，重新進行限價委託。追單作業不會改變原有的下單數量，訂單類型仍為 Maker 訂單，不會產生額外手續費。





追單功能簡化了操作流程，增加了訂單成交的機會，從而提高了交易效率。

















開啟 MEXC 官網並登入帳號，在【合約交易】中選擇【USDT 本位永續合約】進入交易頁面，並在右側的下單區域建立限價單。









向下滑動頁面，在【目前委託】中查看您建立的限價單，點選【追單】按鈕。









如果您在【偏好設定】中開啟了【是否開啟委託確認彈框】的設置，點選追單後將彈出【確認追單】的彈窗，您可以對追單行為進行二次確認，確認無誤後點選【確定】，完成追單操作。





如果您在【偏好設定】中未開啟【是否開啟委託確認彈框】的設置，那麼您在點選追單後將直接完成追單操作。









經過訂單的合理性校驗、風險限額校驗、資產餘額校驗、平倉風險校驗通過後則追單成功，您原先的限價單將按照當前己方最優報價重新進行限價委託。限價單成交後將顯示在【目前倉位】中。





如果沒有通過校驗則失敗，系統會提示您校驗失敗的原因。













1）開啟 MEXC App 並登入帳號，點選首頁下方【交易】按鈕。





2）在交易頁面頂部選擇【合約】切換至合約交易頁面。





3）建立一個限價單。





4）向下滑動頁面，在【目前委託】中查看您建立的限價單，點選【追單】按鈕。





5）點選【確認】。





6）經過訂單的合理性校驗、風險限額校驗、資產餘額校驗、平倉風險校驗通過後則追單成功，您原先的限價單將按照當前己方最優報價重新進行限價委託。限價單成交後將顯示在【目前倉位】中。





如果沒有通過校驗則失敗，系統會提示您校驗失敗的原因。

























