加密貨幣市場的高波動性一直以來都是吸引眾多投資者的重要因素之一，因此，在快速波動的市場中，抓住關鍵的交易機會至關重要。許多交易者常常因為猶豫、對入場時機判斷失誤或市場波動過快而錯失良機。而 MEXC 合約追單功能 正是為了解決這個問題，讓您更有效率地應對市場變化，輕鬆捕捉行情波動。 1. 什麼是 MEXC 合約追單功能？ 追單功能是依照目前市場最優購買價格將一筆訂單重新進行限價委託。具體的操作邏輯
害怕錯過交易機會？使用 MEXC 合約追單功能，讓您輕鬆抓住高波動行情下的入場時機！

2025年9月2日MEXC
加密貨幣市場的高波動性一直以來都是吸引眾多投資者的重要因素之一，因此，在快速波動的市場中，抓住關鍵的交易機會至關重要。許多交易者常常因為猶豫、對入場時機判斷失誤或市場波動過快而錯失良機。而 MEXC 合約追單功能 正是為了解決這個問題，讓您更有效率地應對市場變化，輕鬆捕捉行情波動。

1. 什麼是 MEXC 合約追單功能？


追單功能是依照目前市場最優購買價格將一筆訂單重新進行限價委託。具體的操作邏輯是，當用戶使用 MEXC 合約追單功能時，會將原來距離盤口較遠的限價委託單快速追加到盤口，同時仍以限價單的角色來進行撮合成交，既能夠抓住快速波動的行情機會，又能夠避免以市價單的角色支付更高的手續費。

舉例來說，MEXC 合約用戶 Alice 在 BTCUSDT永續合約交易對有一個限價 10 萬美元的買入委託，但是經過一段時間後，該合約的價格遲遲沒有達到 Alice 設定的委託價位，而 Alice 判斷之後 BTCUSDT永續合約的價格將會繼續上漲，假設此時該合約的買一價是 115,999 USDT，賣一價是 116,000 USDT，當 Alice 使用追單功能後，系統會立刻將其委託單以 115,999 USDT 的價格委託到盤口，另一位提高成交機率；合約用戶 Cindy 想使用追單功能將原本限價 12 萬美元的賣出委託快速成交，則會被委託到賣一的位置。

需要注意的是，目前 MEXC 平台合約追單功能僅支援在雙向持倉模式下進行，當使用合約追單功能重新委託多單時，需要保證您的合約帳戶有充足的保證金，以免出現委託失敗的情況。

2. MEXC 合約追單功能的優勢


為了提高交易效率，MEXC 引入了追單功能，以解決限價訂單長時間未成交的問題。

大多數情況下，用戶可以選擇取消當前訂單並建立新訂單，將訂單價格即時更新為最新盤口價格。透過追單功能，用戶只需點選一次即可依照目前市場最優價格，重新進行限價委託。追單作業不會改變原有的下單數量，訂單類型仍為 Maker 訂單，不會產生額外手續費。

追單功能簡化了操作流程，增加了訂單成交的機會，從而提高了交易效率。

3. 如何使用 MEXC 合約追單功能


我們以 USDT 本位永續合約為例進行演示。

3.1 網頁版的 MEXC 合約追單功能使用教學課程


開啟 MEXC 官網並登入帳號，在【合約交易】中選擇【USDT 本位永續合約】進入交易頁面，並在右側的下單區域建立限價單。


向下滑動頁面，在【目前委託】中查看您建立的限價單，點選【追單】按鈕。


如果您在【偏好設定】中開啟了【是否開啟委託確認彈框】的設置，點選追單後將彈出【確認追單】的彈窗，您可以對追單行為進行二次確認，確認無誤後點選【確定】，完成追單操作。

如果您在【偏好設定】中未開啟【是否開啟委託確認彈框】的設置，那麼您在點選追單後將直接完成追單操作。


經過訂單的合理性校驗、風險限額校驗、資產餘額校驗、平倉風險校驗通過後則追單成功，您原先的限價單將按照當前己方最優報價重新進行限價委託。限價單成交後將顯示在【目前倉位】中。

如果沒有通過校驗則失敗，系統會提示您校驗失敗的原因。


3.2 APP 端的 MEXC 合約追單功能使用教學課程


1）開啟 MEXC App 並登入帳號，點選首頁下方【交易】按鈕。

2）在交易頁面頂部選擇【合約】切換至合約交易頁面。

3）建立一個限價單。

4）向下滑動頁面，在【目前委託】中查看您建立的限價單，點選【追單】按鈕。

5）點選【確認】。

6）經過訂單的合理性校驗、風險限額校驗、資產餘額校驗、平倉風險校驗通過後則追單成功，您原先的限價單將按照當前己方最優報價重新進行限價委託。限價單成交後將顯示在【目前倉位】中。

如果沒有通過校驗則失敗，系統會提示您校驗失敗的原因。


4.如何在MEXC抓住更多的交易機會？


雖然加密貨幣合約市場的高波動性帶來了無限的交易機會，但是如果在更長週期內來看，可以發現大概有 80% 的時間，大多數加密貨幣的價格其實是在一定的價格區間內處於上下波動的狀態，比如下圖中所截取的 ETHUSDT 合約的價格波動。


這就為合約網格交易提供了機會。

4.1 利用 MEXC 合約網格交易抓住震盪行情中的交易機會


網格交易是一種量化自動化交易策略。它透過在一定價格區間內，設定多個等距的買入和賣出掛單，形成一個「網格」。價格在網格中波動時，系統自動低買高賣，從中賺取每一小段價格波動的利潤。

簡單來說，網格交易不是預測漲跌，而是靠價格波動賺取差價。只要市場有波動，無論多頭市場、熊市或震盪市場，都有機會獲利。

4.2 在 MEXC 美股合約產品抓住美股交易機會


MEXC 美股合約是一種用加密貨幣交易美股的全新方式。投資人無須持有股票，零門檻參與美股漲跌，透過加密貨幣作為保證金，交易美股價格波動，享有槓桿收益與彈性操作。

透過 MEXC 美股合約產品，用戶無需擁有股票帳戶，就可以輕鬆交易數十種具有投資價值的股票，並且提供業界最低的手續費率和簡單的交易體驗。另外根據媒體 Chaincatcher 報道，MEXC 美股合約的交易深度已遙遙領先業界，確保在極端行情下價格平穩運行，避免意外爆倉。

