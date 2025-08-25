Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。 1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融 Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力： 1）在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。 1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融 Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力： 1）
在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。

1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融


Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：
1）虛擬流動性系統：採用革命性演算法優化資本利用率，支援包括主流加密資產及新興代幣在內的多元化資產池，突破傳統流動性限制。
2）用戶優先的激勵機制：拋棄產業常見的高額手續費模式，透過協議收益直接回饋用戶，結合質押挖礦等永續分配機制，形成正向循環。
3）安全至上的金融設計：所有貸款採用超額抵押架構，配合智慧合約審計與風控機制，在保障資產安全的同時維持系統穩定性。
平台營運資料顯示，用戶僅需支付區塊鏈網路基礎交易費用，即可享有零平台附加成本的金融服務，大幅降低參與門檻。

2. DOLO代幣：治理與價值的雙螺旋


作為 Dolomite 生態的支柱，DOLO 代幣承載雙重使命：
1）治理權賦權：持有者可透過提案與投票參與協議升級、參數調整等關鍵決策，推動社區驅動的生態演化。
2）功能性價值：支援質押挖礦、流動性提供等場景，未來也將解鎖跨鏈互通性等擴充功能。

3. 代幣經濟模型亮點


1）總量恆定：總量定為10 億枚，永不增發，確保稀少性。
2）分配透明：20% 用於早期貢獻者與社區激勵計畫（含空投），3% 定向獎勵 Boyco 協議入金用戶，剩餘代幣注入流動性池及生態發展基金。
3）流通規劃：TGE 首日（4 月 24 日）將有約 3.61 億枚代幣進入流通，包含鎖倉的 veDOLO（投票增強版代幣），平衡即時流動性和長期承諾。

4. 關鍵里程碑與生態擴展


代幣生成事件（TGE）啟動：4 月 24 日起，用戶可透過項目方平台領取 DOLO，標誌著代幣經濟體系的全面啟動。

跨鏈佈局：除 Arbitrum 主戰場外，Dolomite 將在 Berachain 部署 DOLO，深化多鏈策略，拓展用戶觸達邊界。

社群空投回溯機制：以 2025 年 1 月 6 日快照為基準，僅統計先前平台活躍用戶，體現“貢獻即所得”的公平原則。

如何在 MEXC 購買 DOLO 代幣


在平台經濟與內容創作者經濟快速發展的今天，Dolomite 正以技術創新重塑 DeFi 用戶體驗，其虛擬流動性系統與用戶優先的激勵機制，為行業提供了資本效率與普惠性兼備的新範式。隨著 DOLO 代幣生態的逐步完善，這一去中心化金融樞紐有望吸引更廣泛的參與者，共同探索數位經濟的未來可能。同時，MEXC 對新興計畫的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質計畫的沃土。

目前，MEXC 平台已上線 DOLO 現貨交易和合約交易，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋方塊中搜尋 DOLO 代幣名稱，選擇 DOLO 的現貨交易和合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。
您也可以前往 MEXC Airdrop+ 頁面，參與相關充值/交易活動，只需完成簡單的任務，即可有機會贏取對應代幣或 USDT 體驗金獎勵。

使用 MEXC 交易 DOLO 的優點：


1）深度第一：價差更小，成交更快，交易更穩定。
2）用戶友好介面：平台設計直觀，新舊交易用戶皆可快速上手操作。
3）強大的安全措施：三大措施守護資產安全，即時幫您監控資產風險，平台原因造成損失快速全額。
4）全天候客戶支援：7*24 隨時提供您所需的協助。
5）超低費率：MEXC 提供超低的交易費率，協助您賺取更多收益。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

MEXC 每日要聞（6.20）｜比特幣交易量降至 18 個月低點，以太坊或迎來牛市突破？

MEXC 每日要聞（6.20）｜比特幣交易量降至 18 個月低點，以太坊或迎來牛市突破？

1. 市場信息縱覽根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 &#43;1.51%，現報 2530.63 USDT。MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。2. 行業數據分析2.1 比特幣交易量降至 18 個月低點，Runes 和 Ordinals 熱度消退據 The Block 報道，

