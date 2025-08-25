Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐





在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。









Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：

1）虛擬流動性系統：採用革命性演算法優化資本利用率，支援包括主流加密資產及新興代幣在內的多元化資產池，突破傳統流動性限制。

2）用戶優先的激勵機制：拋棄產業常見的高額手續費模式，透過協議收益直接回饋用戶，結合質押挖礦等永續分配機制，形成正向循環。

3）安全至上的金融設計：所有貸款採用超額抵押架構，配合智慧合約審計與風控機制，在保障資產安全的同時維持系統穩定性。

平台營運資料顯示，用戶僅需支付區塊鏈網路基礎交易費用，即可享有零平台附加成本的金融服務，大幅降低參與門檻。









作為 Dolomite 生態的支柱，DOLO 代幣承載雙重使命：

1）治理權賦權：持有者可透過提案與投票參與協議升級、參數調整等關鍵決策，推動社區驅動的生態演化。

2）功能性價值：支援質押挖礦、流動性提供等場景，未來也將解鎖跨鏈互通性等擴充功能。









1）總量恆定：總量定為10 億枚，永不增發，確保稀少性。

2）分配透明：20% 用於早期貢獻者與社區激勵計畫（含空投），3% 定向獎勵 Boyco 協議入金用戶，剩餘代幣注入流動性池及生態發展基金。

3）流通規劃：TGE 首日（4 月 24 日）將有約 3.61 億枚代幣進入流通，包含鎖倉的 veDOLO（投票增強版代幣），平衡即時流動性和長期承諾。









代幣生成事件（TGE）啟動：4 月 24 日起，用戶可透過項目方平台領取 DOLO，標誌著代幣經濟體系的全面啟動。





跨鏈佈局：除 Arbitrum 主戰場外，Dolomite 將在 Berachain 部署 DOLO，深化多鏈策略，拓展用戶觸達邊界。





社群空投回溯機制：以 2025 年 1 月 6 日快照為基準，僅統計先前平台活躍用戶，體現“貢獻即所得”的公平原則。









在平台經濟與內容創作者經濟快速發展的今天，Dolomite 正以技術創新重塑 DeFi 用戶體驗，其虛擬流動性系統與用戶優先的激勵機制，為行業提供了資本效率與普惠性兼備的新範式。隨著 DOLO 代幣生態的逐步完善，這一去中心化金融樞紐有望吸引更廣泛的參與者，共同探索數位經濟的未來可能。同時，MEXC 對新興計畫的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質計畫的沃土。





