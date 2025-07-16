狗狗日狂歡節！熱門狗狗幣知多少？

8月26日是一年一度的國際狗狗日，作為一種起初源於網絡迷因的加密貨幣，狗狗幣（DOGE）已經從一個玩笑幣成長為加密市場中的重要一員。隨著狗狗日的到來，讓我們一起探索狗狗幣的魅力，並了解一下目前市場上最熱門的狗狗幣種類吧！





狗狗幣從一個網絡迷因起源的玩笑幣，發展成為加密貨幣市場中的重要參與者。儘管其價格波動劇烈，但其社區的支持和文化影響力使其在加密貨幣領域中占據了獨特的位置。狗狗幣的故事展示了加密貨幣市場的多樣性和不可預測性，也證明了社區和文化在數字貨幣中的重要性。接下來讓我們一起踏上狗狗幣的探索之旅，揭開其起源、發展與現狀的神秘面紗。





狗狗幣（Dogecoin，簡稱DOGE）是一種去中心化的加密貨幣，源自網絡迷因和幽默文化。它於2013年12月6日由軟件工程師比利·馬庫斯（Billy Markus）和傑克遜·帕爾默（Jackson Palmer）共同創建。狗狗幣的起源可以追溯到一個著名的網絡迷因——柴犬（Doge）的圖片，柴犬的表情被配以搞笑的文字，成為了互聯網文化中的一部分。比利·馬庫斯和傑克遜·帕爾默決定創建狗狗幣，旨在設計一種輕鬆、幽默且具有吸引力的數字貨幣。狗狗幣的創建靈感部分來自於比特幣，但其設計初衷是為了嘲諷當時加密貨幣市場的投機和泡沫。狗狗幣基於一種叫做“萊特幣”（Litecoin）的區塊鏈技術，但採用了與比特幣不同的隨機生成區塊時間（1分鐘），這使得交易確認速度更快。





狗狗幣最初是作為一種娛樂性貨幣存在，並未引起市場的廣泛關注。然而，隨著時間的推移，狗狗幣逐漸建立了強大的社區支持。狗狗幣的社區以其幽默感和善意而聞名，他們通過籌集資金和支持慈善活動來增強狗狗幣的影響力。以下是狗狗幣的一些重要發展里程碑：





- 2014年：社區活動和慈善

- 一月：狗狗幣社區開始使用這種貨幣在社交媒體平台上打賞，培養了一種慷慨的文化。

- 三月：當狗狗幣社區籌集了價值超過30,000美元的狗狗幣來幫助牙買加雪橇隊參加索契冬奧會時，狗狗幣在籌款方面經歷了第一次主要用例。

- 四月：另一項籌款活動是狗狗幣社區籌集了55,000美元的狗狗幣來贊助NASCAR車手喬什·懷斯（Josh Wise）。

- 九月：狗狗幣實現了輔助工作量證明（AuxPoW）機制，允許與萊特幣進行合併挖礦，利用萊特幣更強的算力，顯著提高了狗狗幣網絡的安全性。





- 2015年：發布Dogecoin Core

- 狗狗幣的技術發展也取得了進展，2015年發布了Dogecoin Core，這是一項重要的技術升級，旨在提高網絡的安全性和性能。





- 2017～2018年：市場熱潮

- 在2017年的加密貨幣市場熱潮中，狗狗幣經歷了顯著的價格上漲，引起了廣泛的關注。雖然其市場價值波動較大，但狗狗幣始終保持了強大的社區支持。儘管2018年市場出現調整，狗狗幣仍保持了忠實的用戶群，並繼續用於小費和小額交易。





- 2 020年: 價格大漲 - 狗狗幣在TikTok上瘋傳，用戶鼓勵投機性購買狂潮，旨在將狗狗幣的價值提高到1美元。風險敞口的增加導致價格大幅上漲，儘管是暫時的。



- 2021年：名人效應

- 狗狗幣經歷了前所未有的市場熱潮，部分原因是埃隆·馬斯克、史努比狗狗和馬克·庫班等知名人士的關注大幅推動了狗狗幣的價格，尤其是馬斯克的推文在狗狗幣的價格走勢中發揮了重要作用。整個2021年，狗狗幣的採用率有所增加，越來越多的商家和平台接受它作為一種支付方式。





- 2022～2023年：持續火熱

- 狗狗幣繼續保持其在加密貨幣領域的相關性，並得到了熱情的社區和不斷增加的商家採用的支持。儘管加密貨幣市場波動很常見，但狗狗幣的存在有助於鞏固其不僅僅是“模因幣”的地位。同時開發團隊專注於技術改進，包括增強狗狗幣網絡以提高交易效率並降低費用。





截至2024年，狗狗幣已經成為加密貨幣市場中的重要參與者。儘管狗狗幣的價格經歷了波動，但其強大的社區和文化影響力使其保持了穩定的地位。





- 市場地位

- 狗狗幣仍然是市值較大的加密貨幣之一，通常在加密貨幣排名前十的位置。儘管面臨來自其他新興加密貨幣的競爭，狗狗幣依然擁有穩定的市場份額。





- 社區支持

- 狗狗幣的社區仍然非常活躍和有趣，參與各種在線討論、社交媒體活動以及慈善項目。社區成員通常以幽默和善意來推動項目的發展。





- 名人效應

- 狗狗幣繼續獲得名人的支持，特別是埃隆·馬斯克，他的推文和言論常常對狗狗幣的價格產生重大影響。其他名人和企業也開始關注並接受狗狗幣作為支付方式。





- 技術發展

- 雖然狗狗幣的技術創新不如一些主流加密貨幣頻繁，但其開發團隊和社區仍然致力於維護和改進網絡。最近的更新主要集中在提高網絡的安全性和性能方面。





- 金融應用

- 隨著加密貨幣市場的成熟，狗狗幣也逐漸被更多的交易平台和金融服務所接受。一些商家和在線平台開始接受狗狗幣作為支付方式。





縱觀其歷史，狗狗幣表現出了非凡的彈性和適應性。從最初的玩笑話，到後來迅速演變為市值數十億美元的數字貨幣，深刻體現了社區的強大力量和加密貨幣領域的蓬勃發展。狗狗幣的成功不僅僅是技術的勝利，更是關於如何利用社區支持和市場動態推動創新的典範。這一變化證明了即使是最初看似微不足道的創意，也能在正確的環境中成長為具有重大影響力的全球性資產。





根據 CoinGecko 8 月 17 日數據顯示，狗狗主題的 Meme 幣市值前十名的項目分別為 DOGE、SHIB、WIF、BONK、FLOKI、DOG、CORGIAI、OSAK、BABYCOIN、NEIRO。我們盤點整理了其中一些話題度高的項目為您進行介紹。









簡介

Dogecoin（DOGE）是狗狗幣市場的開創者，標誌性圖像為柴犬的表情包。最初創建於 2013 年 12 月 6 日，DOGE 由軟件工程師比利·馬庫斯（Billy Markus）和傑克遜·帕爾默（Jackson Palmer）共同推出，旨在諷刺當時比特幣市場的泡沫。儘管起初是一個玩笑，DOGE 憑藉其輕鬆幽默的社區氛圍和高流通性，迅速獲得了廣泛關注和支持。如今，狗狗幣已經成為加密市場中的主流幣種，受到投資者和名人如埃隆·馬斯克（Elon Musk）的青睞。









特點

- 低交易成本：DOGE 因其低交易費用而聞名，使得用戶在進行轉賬時能夠享受實惠的成本。

- 高效能：DOGE 的網絡協議設計簡單且高效，能夠迅速確認交易，處理能力強。

- 強大的社區支持：DOGE 擁有一個積極活躍的社區，成員們常透過慈善活動和推廣措施，推動 DOGE 的持續發展。

- 廣泛應用：儘管起初是玩笑，但 DOGE 現已被廣泛用於小額支付、打賞及作為其他項目的捐贈工具。





簡介

Shiba Inu（SHIB）被稱為「狗狗幣殺手」，由一個匿名團隊於 2020 年推出。SHIB 以另一隻柴犬為標誌，試圖模仿並超越狗狗幣的成功。SHIB 通過大規模的空投和積極的社區營銷策略迅速崛起，並贏得了廣泛關注。其發展也得到了類似 DOGE 的社區支持，同時在加密市場中創建了自己的地位。









特點

- 去中心化金融（DeFi）：SHIB 不僅僅是個代幣，還擴展了去中心化金融的應用，例如通過 ShibaSwap 等平台提供流動性挖掘和收益耕作功能。

- 活躍的社區：SHIB 的社區非常活躍，通過論壇、社交媒體和線下活動推廣代幣，增強用戶參與感。

- 廣泛的媒體曝光：SHIB 通過媒體和社交平台的廣泛宣傳獲得了大量關注，並在短時間內取得了顯著的市場表現。





簡介

dogwifhat(WIF)由一個匿名團隊開發，團隊成員來自區塊鏈技術和金融服務領域。他們致力於將幽默元素與實際金融功能結合，打造一個有趣的加密貨幣項目。該項目於 2023 年初啟動，並在同年中期正式上線交易所。dogwifhat(WIF）是一種新興的狗狗主題 Meme 幣，旨在通過創新的金融產品和活動吸引用戶。作為一種具有高度娛樂性和趣味性的代幣，dogwifhat (WIF)致力於提供獨特的用戶體驗，並通過獨特的市場策略來提升其市場影響力。









特點

- 創新的金融解決方案：WIF 通過推出新穎的金融產品，如流動性池和收益耕作平台，來增強其代幣的實用性和吸引力。這些產品旨在為用戶提供更多的投資選擇和收益機會。

- 提升社區參與感：WIF注重構建活躍的社區，鼓勵用戶通過參與投票、活動和討論來推動項目的發展。社區活動包括線上競賽、空投活動和定期更新，以增強用戶的參與度和忠誠度。

- 有趣的市場活動：通過搞笑的市場營銷策略和創意活動，WIF 成功吸引了大量用戶的關注，並通過這些活動增加代幣的曝光率和知名度。









簡介

Bonk 由一群匿名的加密貨幣愛好者和市場推廣專家共同創建，他們致力於打造一種娛樂性強的代幣，並通過社區驅動的方式進行推廣。該項目於 2021 年底啟動，並在 2022 年初迅速引起廣泛市場關注。Bonk（BONK）是一種以搞笑為主題的加密貨幣，旨在為用戶提供娛樂性的投資體驗。BONK 迅速獲得社區的關注，並通過一系列創新的推廣策略和活動在市場上快速增長。









特點

高度社區驅動：依賴社區的支持和參與，通過社區主導的推廣活動和討論來推動項目發展。

活躍的市場推廣和社區互動：通過搞笑的市場活動、社交媒體宣傳和線上互動活動來吸引用戶。





簡介

FLOKI（FLOKI）以埃隆·馬斯克的寵物狗「Floki」命名，結合了狗狗幣的幽默和名人效應，致力於創建一個去中心化的社區平台。該項目由一群來自區塊鏈和金融領域的專業人士於2021年中期推出，迅速獲得市場關注。FLOKI提供豐富的DeFi服務和NFT功能，旨在成為加密貨幣領域的綜合性項目。









特點

- 社區驅動和名人效應：利用埃隆·馬斯克的名人效應和社區的力量推動項目發展。

- DeFi服務和NFT功能：提供流動性挖掘、借貸服務，以及NFT的創建和交易。





簡介

DOG.GO.TO.THE.MOON（Runes）DOG 是一種以狗狗主題為基礎的加密貨幣，旨在通過有趣的品牌形象和創新的市場策略吸引投資者。該項目由一群熱衷於加密貨幣的開發者於2022年底啟動，並在2023年初正式上線。通過創意的市場推廣和活動，DOG.GO.TO.THE.MOON（Runes）DOG 成功建立了一個充滿活力的社區平台。









特點

有趣的品牌形象：透過幽默的品牌形象和市場推廣策略，吸引大量用戶的關注。

創新的市場策略：包括線上挑戰、社區競賽和互動活動，以增加代幣的曝光率和知名度。





簡介

CorgiAI（CORGIAI）是一種新興的狗狗主題Meme幣，致力於通過有趣的品牌形象和創新的市場策略來吸引用戶。該項目於2023年初啟動，由一群對加密貨幣充滿熱情的開發者和市場專家組成。他們通過創意和娛樂性的元素來推廣代幣，並於同年中期正式上線交易所。









特點：

創新的市場行銷和社區活動：透過有趣的推廣活動和互動，提升代幣的市場認可度。

增強用戶參與度：利用空投、投票和社區討論等激勵措施，鼓勵用戶的積極參與。





簡介

Osaka Protocol（OSAK）是一種創新的狗狗主題加密貨幣，旨在通過結合幽默性和實際應用，為用戶提供獨特的投資機會。該項目由一群擁有豐富區塊鏈經驗的開發者於2022年底創立，並於2023年初正式上線。Osaka Protocol 不僅注重代幣的娛樂性，還致力於為用戶提供多樣化的功能和應用場景。









特點：

獨特的品牌形象和市場定位：結合娛樂性和實用性，提供多樣化的應用場景。

多樣化的應用場景和功能：包括支付、投資、DeFi服務和NFT交易等，提升代幣的實用性和市場競爭力。





簡介

Baby Doge Coin（BABYDOGE） 是一種以輕鬆幽默風格為特色的加密貨幣，通過獨特的市場推廣和社區活動來吸引投資者。該項目由一群充滿創意和市場推廣經驗的開發者於2022年初推出，並迅速通過幽默和娛樂性的策略贏得用戶的喜愛。









特點：

強調幽默和娛樂性：透過輕鬆幽默的風格和市場推廣，吸引用戶的興趣和參與。

積極的社區互動和市場推廣：透過積極的社區活動和市場推廣策略，提升代幣的市場表現和用戶基礎。





簡介

Neiro on ETH（NEIRO）是另一個狗狗主題的Meme幣，致力於透過創新的技術和市場策略提升其市場表現和用戶基礎。該項目由一群擁有技術背景的開發者於2022年底啟動，並於2023年初正式上線，採用創新技術和市場策略來吸引投資者。









特點

創新技術和應用：透過技術創新和多樣化的應用場景，增強代幣的市場競爭力。

積極的市場推廣策略和社區建設：通過有效的市場推廣和社區建設，提升代幣的市場表現和用戶參與度。









除了上述市值排名前十的狗狗幣外，還有一個同樣值得關注的狗狗幣，它就是：Dogelon Mars (ELON）。

簡介

Dogelon Mars（ELON）以埃隆·馬斯克的名字命名，旨在利用其名人的影響力來推動幣值。該代幣試圖結合狗狗幣的幽默感和名人效应來吸引投資者。









特點：

名人效應：利用埃隆·馬斯克的名人效應來提升代幣的知名度和吸引力。

幽默性：繼承狗狗幣的幽默和娛樂性質，透過輕鬆的品牌形象吸引廣泛的受眾。

社群互動：透過社群活動和社交媒體宣傳，增強代幣的曝光率和市場接受度。





無論您是長期持有者，還是對狗狗幣感興趣的新投資者，都可以通過關注這些幣種的市場動態和社群活動，來把握投資機會並參與這場加密貨幣的盛宴。當然，入手狗狗幣時需選擇一個可靠的平臺。例如，MEXC 平臺提供種類齊全的交易幣種，用户可以在 MEXC 進行狗狗類型代幣現貨和合約交易。除此之外，MEXC 提供超低的交易費率，能夠幫助用戶節省交易成本。





