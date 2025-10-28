XRP會銷毀代幣嗎？關於XRP銷毀率你需要知道的一切

如果你持有XRP或正在考慮投資，你可能聽過人們談論「XRP銷毀」，並好奇這到底是怎麼回事。重點是：了解XRP的銷毀機制如何運作，可以幫助你對加密貨幣投資組合做出更明智的決策。

本文用淺顯易懂的語言解釋關於XRP銷毀的所有知識——沒有複雜術語，只有直接的事實。你將確切了解XRP銷毀率如何運作、最近的變化對你的投資意味著什麼，以及下降的銷毀數字是否值得擔心。讀完後，你將理解真正驅動XRP價值的因素，以及評估這種加密貨幣時真正重要的指標。





重點摘要：

XRP在每筆交易中銷毀極少量（0.00001 XRP）以防止垃圾訊息，而非操縱價格

目前的銷毀率較2024年12月高峰下降95%，現在每日僅銷毀163-750個XRP

自推出以來已銷毀約1400萬個XRP，僅占總供應量的0.014%

理論上，Ripple可能被80%驗證者共識強制銷毀其390-400億個XRP託管持有量

網路採用率、監管清晰度和實際應用，遠比銷毀率對XRP長期價值更重要





把XRP銷毀想像成使用後會被蓋銷的郵票。每次有人透過網路發送XRP，就會有極少量的XRP——通常每筆交易0.00001個XRP會被永久銷毀。這些代幣不會進入任何人的口袋或存放在某個金庫中。它們完全從存在中移除，永遠無法再使用。

XRP銷毀機制有其特定目的，與讓投資者致富無關。當Ripple在2012年設計XRP帳本時，他們需要一種防止垃圾攻擊的方法。如果交易不需要任何成本，惡意行為者可能會用數百萬筆毫無價值的交易淹沒網路，使整個系統癱瘓。透過要求每筆交易銷毀少量費用，XRP確保每筆交易都有其真實價值，即使這個價值微不足道。

與比特幣（礦工賺取交易費）或早期的以太坊（費用歸驗證者）不同，XRP交易費用直接消失。沒有人從中獲利。費用銷毀透過網路的共識協議自動發生，該協議在不需要挖礦的情況下驗證交易。這使XRP與工作量證明加密貨幣根本不同。

每筆交易銷毀的數量刻意設定得很小。以目前價格計算，0.00001個XRP等於不到一分錢。這使交易保持可負擔性，同時仍能阻止網路濫用。在網路壅塞期間，費用可能會略微增加，但與其他區塊鏈網路相比仍然很低。XRP帳本的驗證者可以在需要時透過共識調整最低費用，但這種情況很少發生。





*BTN- 立即在 MEXC 開始交易 XRP&BTNURL= https://www.mexc.com/price/XRP *





XRP銷毀率已大幅下降，數字說明了一切。回到2024年12月，網路在高活動期間單日銷毀超過15,000個XRP。快進到2025年9月，這個數字崩跌至每天僅163到750個XRP。換個角度來看，這是每日銷毀活動超過95%的下降。

是什麼造成如此大幅下降？答案很簡單：使用網路的人變少了。每筆交易銷毀極少量XRP，所以當交易量下降時，銷毀率也隨之下降。2025年初幾個月，銷毀水平穩定在每日2,500到7,500個XRP之間，已經低於12月的高峰。但到了8月底，活動量崩跌至每日1,000個代幣以下，並持續到9月。

自XRP帳本推出以來，網路總共銷毀了約1400萬個XRP。雖然聽起來很多，但這僅占XRP原始1000億代幣供應量的約0.014%。銷毀率現在接近零水平，因為XRP的600億流通供應量基本上未受到被銷毀的最低交易費用影響。

今日XRP銷毀率的急劇下降反映了更廣泛的網路活動模式，而非銷毀機制本身的任何變化。系統完全按設計運作——只是處理的交易遠少於繁忙時期。









以太坊在2021年透過EIP-1559升級引入銷毀機制，從根本上改變了網路處理交易費用的方式。現在每筆以太坊交易都會銷毀基礎費用，金額根據網路壅塞程度而變化。在繁忙期間，每天可以銷毀數千個ETH，創造實際減少總供應量的通縮壓力。有些日子，以太坊銷毀的ETH比透過區塊獎勵創造的還多。這種方法將網路使用直接與供應減少連結起來，產生有意義的影響。

幣安非常重視銷毀，定期舉辦季度銷毀活動。該交易所最初承諾銷毀1億個BNB——其總供應量的一半——方法是用季度利潤的20%回購代幣。多年來，幣安透過這些系統性回購已經銷毀了價值數十億美元的BNB。他們後來根據BNB價格和網路使用情況，用透明公式將這個過程自動化。這種積極的方法已經使BNB的供應量減少了約25%。

柴犬幣依賴社群驅動的銷毀計劃來減少其龐大的代幣供應量。持有者自願將SHIB發送到銷毀地址，希望減少供應量能提高剩餘代幣的價值。雖然這些銷毀定期發生並引起媒體關注，但它們不可預測，完全依賴社群熱情而非網路機制。

XRP不會為了操縱價格或創造人為稀缺性而銷毀代幣。銷毀機制純粹是為了網路安全和防止垃圾訊息。沒有季度銷毀活動、沒有回購計劃、也沒有社群銷毀活動。Ripple從未宣布過像其他代幣那樣的大規模銷毀計劃。XRP銷毀機制在設計上是被動的、自動的和最小化的。雖然以太坊的銷毀有時會因其規模而成為頭條新聞，幣安的季度公告也會引起興奮，但XRP銷毀在每筆交易的背景中默默進行。





*BTN- 立即在 MEXC 開始交易 XRP&BTNURL= https://www.mexc.com/price/XRP *





Ripple目前在託管中持有約390-400億個XRP——以最近價格計算約值300億美元。這個龐大的儲備引發了關於這些代幣是否應該被永久銷毀的辯論。

2020年末，Ripple首席技術長David Schwartz在被問及社群是否能強制執行這次銷毀時給出了令人驚訝的答案。他承認，如果網路驗證者達到80%共識，Ripple將無法阻止這種情況發生。公共區塊鏈是民主的，多數決定一切。

然而，執行長Brad Garlinghouse表示，Ripple可能只會在銷毀託管的XRP能明顯改善生態系統健康的情況下才會考慮。該公司將這些持有量用於合作夥伴關係、機構銷售和開發。目前，這300億美元仍然鎖定且完整，社群對應該發生什麼意見分歧。









不盡然。雖然XRP銷毀率從每天15,000多個代幣跌至200個以下可能看起來令人擔憂，但XRP的價值主張從來不是主要依靠銷毀代幣來創造稀缺性。這種加密貨幣被設計為跨境支付和機構資金轉移的橋接資產。

即使銷毀率在2025年9月崩跌至接近零，XRP仍成功守住了2.80美元的支撐位。該代幣以2.88美元交易，每日反彈2.2%，顯示市場基本面而非銷毀統計數據驅動價格。銷毀率下降反映的是較低的交易量，而非XRP本身的任何根本問題。

投資者更應該關注什麼？停滯的採用率、監管挫折或競爭對手搶占市場份額。這些因素實際上影響XRP的實用性和需求，而銷毀率只是網路活動的副產品。









停止迷戀銷毀率，開始關注真正重要的指標：

網路採用 — 追蹤有多少銀行和支付提供商整合Ripple的按需流動性服務，該服務使用XRP進行跨境交易。

XRP帳本發展 — 自動做市商的引入創造了新的DeFi用例，每個AMM池創建會一次性銷毀2個XRP。

RLUSD穩定幣影響 — Ripple即將推出的穩定幣將推動交易量，因為每筆RLUSD交易都會銷毀XRP費用。

監管清晰度 — 關注法律發展、潛在的交易所重新上市，以及關於XRP交易所交易基金的討論，這些實際上可以推動市場。

活躍地址和鯨魚累積 — 2025年中，活躍地址飆升至每日30萬個，大戶首次超過2,700個地址。

銷毀追蹤工具 — 像 — 像 XRPScan 這樣的網站提供即時銷毀數據，但將其視為眾多數據點之一，而非你的主要投資指標。









1. XRP每筆交易都會銷毀嗎？

是的，每筆XRP交易都會銷毀少量費用，通常為0.00001個XRP，並被永久銷毀。

2. 目前的XRP銷毀率是多少？

截至2025年9月，每日銷毀率已降至約163-750個XRP。

3. Ripple會銷毀其託管的XRP嗎？

Ripple尚未承諾銷毀其託管的XRP，但表示如果對生態系統有益，可能會考慮。

4. 總共已銷毀多少XRP？

自網路推出以來，已銷毀約1400萬個XRP，約占總供應量的0.014%。

5. RLUSD會銷毀XRP嗎？

是的，XRP帳本上的RLUSD交易會像普通XRP轉帳一樣銷毀XRP作為交易費用。

6. XRP能銷毀代幣以減少供應嗎？

XRP透過交易費用自動銷毀，但水平很低，不會顯著減少供應量。

7. XRP會銷毀代幣嗎？

是的，XRP在每筆交易中都會銷毀少量代幣作為網路費用，通常為每次轉帳0.00001個XRP。

8. XRP有銷毀機制嗎？

是的，XRP有內建的銷毀機制，交易費用被永久銷毀以防止網路上的垃圾攻擊。

9. XRP會銷毀供應量嗎？

XRP持續在每筆交易中銷毀極少量，隨時間逐漸減少供應量，但與總計600億流通代幣相比影響微乎其微。

10. 什麼是XRP銷毀率？

XRP銷毀率是透過交易費用每日銷毀的XRP數量，截至2025年9月目前範圍為每天163-750個XRP。

11. XRP有銷毀率嗎？

是的，XRP有基於網路交易量變化的銷毀率，每筆交易銷毀少量費用，隨時間累積。





https://www.mexc.com/price/XRP * *BTN- 立即在 MEXC 開始交易 XRP&BTNURL=





XRP銷毀機制是真實存在的，但常被誤解。是的，XRP在每筆交易中都會銷毀代幣，但目前的銷毀率崩跌並非危險信號。XRP從未被設計為依賴激進的代幣銷毀來增值。

網路採用、監管清晰度、機構合作夥伴關係和實際應用對XRP的長期價值的驅動力，遠超過每日銷毀統計數據。最近的下降只是反映了較低的交易量，而非破損的機制。

對於在MEXC或其他地方交易XRP的投資者，請根據實質因素而非銷毀統計數據做出決策。銷毀機制默默完成其工作，但最終決定你投資成功與否的是網路的實用性。