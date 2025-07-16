數位簽章及其在BLAST中的作用

數位簽章是一種密碼學機制，可提供區塊鏈網絡中所有權和交易真實性的證明。與可能被偽造或複製的實體簽章不同，當正確實施時，Blast生態系統中的數位簽章在數學上是無法偽造的。Blast網絡中的每個數位簽章都包含三個關鍵組件：簽署算法、驗證算法和密鑰生成算法。這些組件共同創建了一個防篡改的封印，確認交易已由與特定Blast地址相關聯的私鑰的合法擁有者授權。數位簽章對於Blast的重要性不言而喻，因為它們構成了整個去中心化網絡的密碼學支柱，使得無需中介或集中當局來驗證所有權聲明就能進行信任度較低的點對點交易。

BLAST採用了橢圓曲線數位簽章算法（ECDSA）作為其主要的密碼學基礎，與早期的密碼學方法相比，該算法以較短的密鑰長度和更快的計算處理提供了更強的安全性。這個系統的核心是不對稱密碼學的原理，使用一對密鑰。每個Blast用戶生成一個必須嚴格保密的私鑰，以及通過單向密碼學函數從私鑰派生出的相應公鑰。這種數學關係確保了從私鑰生成公鑰在計算上是輕鬆的，但反向過程在當前的計算技術下幾乎是不可能的。在簽署Blast交易時，系統會使用密碼學哈希函數創建交易數據的獨特數字指紋，然後用發送者的私鑰加密以生成簽章。任何擁有交易數據、簽章和發送者公鑰的人都可以在不需要知道私鑰本身的情況下驗證其真實性。

在啟動BLAST交易時，錢包軟體首先創建包含重要交易詳情的數位消息，包括發送者的地址、接收者的地址、轉賬金額和交易費用。然後，這條消息通過密碼學哈希函數生成一個固定長度的摘要，唯一地代表該交易。接下來，用戶的私鑰被用來數學簽署這個摘要，創建一個對交易數據和所使用的私鑰都是唯一的數位簽章。這個簽章連同原始交易數據一起廣播到Blast網絡，網路節點可以驗證其真實性。驗證發生在礦工或驗證者使用發送者的公鑰檢查簽章是否與交易數據匹配時。這個過程確認了交易確實是由相應私鑰的擁有者簽署的，並且自簽署以來交易數據未被更改。一旦驗證完成，BLAST交易將被包含在一個區塊中並添加到區塊鏈，成為永久且不可變的記錄。

BLAST數位簽章的安全性主要取決於適當的私鑰管理。最常見的漏洞包括不充分的密鑰存儲方法、易受釣魚攻擊以及專門設計來捕獲擊鍵或訪問錢包文件的惡意軟件。一旦私鑰被洩露，可能會導致資金的不可逆轉盜竊，因為一旦交易在Blast區塊鏈上得到確認，就無法撤銷或取消。針對數位簽章的高級攻擊包括側信道攻擊，這些攻擊分析設備在簽署操作期間的功耗或電磁輻射，以及量子計算威脅，一旦量子計算機達到足夠的計算能力，有可能破解現有的密碼學算法。儘管這些威脅對BLAST而言大部分仍是理論上的，該生態系統仍在研究量子抗性簽章方案。保護Blast簽章的最佳實踐包括使用讓私鑰隔離的硬體錢包，實施需要多個密鑰授權交易的多重簽名安排，以及為控制重大資產的密鑰維護離線或冷存儲解決方案。此外，用戶應定期更新錢包軟件以整合最新的安全補丁和密碼學改進。

除了基本的交易驗證外，數位簽章還能在Blast網絡上實現複雜的智能合約交互，允許各方之間在無中介的情況下執行可信任的程序化協議。例如，在去中心化金融（DeFi）協議中，BLAST數位簽章以數學確定性驗證借貸和交易操作。數位簽章還推動了基於Blast的去中心化身份解決方案，用戶可以選擇性地透露個人信息而不影響其整個身份檔案。這使得從年齡驗證到憑證驗證等服務能夠實現隱私保護的身份驗證，而無需依賴集中的身份提供商。在跨鏈應用中，Blast數位簽章通過密碼學證明機制促進不同區塊鏈網絡之間的安全資產轉移。這些跨鏈橋依賴穩健的簽章驗證協議，以確保資產只能在源鏈正確釋放後才能在目標鏈上申領，維持兩個生態系統的完整性。

數位代幣BLAST的總發行量（最大供應量）為100,000,000,000（1000億）BLAST代幣。根據最新可用數據（2025年7月），流通供應量約為414億BLAST代幣。

總供應量： 100,000,000,000 BLAST（100%）

100,000,000,000 BLAST（100%） 流通供應量： 41,419,549,124 BLAST（~41.4%的總供應量）

41,419,549,124 BLAST（~41.4%的總供應量） 非流通（鎖定、保留或未發行）：~586億BLAST（~58.6%的總供應量）

未提供詳細細分（如分配給團隊、投資者、生態系統或社區）。欲了解更多具體分配細節（如分期解鎖計劃、團隊分配），請查閱BLAST的官方網站或白皮書。官方網站列示如下：

https://blastblastblast.com

如果您需要白皮書或更詳細的細分，請指定，若有相關資料，我可以協助查找或總結這些文件。

數位簽章作為BLAST的安全支柱，使無信任交易成為可能，同時確保只有合法擁有者才能轉移資產。

