數位簽章及其在AEVO中的作用

數位簽章 是一種密碼學機制，可提供區塊鏈網絡中所有權和交易真實性的證明。與可能被偽造或複製的實體簽名不同，當正確實施時，AEVO 加密數位簽章在數學上是無法偽造的。AEVO 生態系統中的每個數位簽章都包含三個關鍵組件：

簽名算法

驗證算法

密鑰生成算法

這些組件共同作用，創建一個防篡改的封印，確認交易已由與特定 AEVO 地址相關的私鑰的合法擁有者授權。數位簽章對於 AEVO 的重要性是基礎性的——它們構成了去中心化網絡的密碼學支柱，使無需中介或中央機構即可進行無信任的點對點交易。

AEVO 採用了橢圓曲線數位簽章算法 (ECDSA)作為其主要的密碼學基礎。與早期的密碼學方法相比，ECDSA 提供了更強的安全性、更短的密鑰長度和更快的計算處理速度。該系統的核心是非對稱密碼學的原理，利用一對密鑰：

私鑰 ：必須嚴格保密

：必須嚴格保密 公鑰：通過單向密碼學函數從私鑰衍生而來

這種數學關係確保了雖然從私鑰生成公鑰在計算上是輕鬆的，但反向過程在現有計算技術下幾乎是不可能的。在簽署 AEVO 交易時，系統會使用密碼學哈希函數創建交易數據的獨特數字指紋，然後使用發送者的私鑰對其進行加密以生成簽名。任何擁有交易數據、簽名和發送者公鑰的人都可以在不需要知道私鑰的情況下驗證其真實性。

在啟動 AEVO 加密交易時，錢包軟體首先創建包含關鍵交易細節的數位訊息，包括發送者地址、接收者地址、轉賬金額和交易費用。然後，此訊息會通過密碼學哈希函數生成固定長度的摘要，唯一地表示該交易。接下來，用戶的私鑰用於數學上簽署此摘要，創建出與交易數據和所使用的私鑰獨一無二的數位簽章。這個簽章連同原始交易數據一起廣播到 AEVO 網絡，節點可以在其中驗證其真實性。驗證發生在驗證者使用發送者的公鑰檢查簽名是否與交易數據匹配時。此過程確認交易確實由相應私鑰的所有者簽署，並且自簽署以來交易數據未被更改。一旦驗證完成，交易就會被包含在一個區塊中並添加到區塊鏈中，成為永久且不可更改的記錄。

AEVO 數位簽章的安全性主要取決於正確的私鑰管理。最常見的漏洞包括：

不充分的密鑰存儲方法

易受釣魚攻擊

旨在捕獲擊鍵或訪問錢包文件的惡意軟件

一旦私鑰被洩露，可能會導致資金的不可逆轉盜竊，因為 AEVO 區塊鏈上的交易一旦確認就無法撤銷或取消。針對數位簽章的複雜攻擊包括側信道攻擊，該攻擊分析設備在簽名操作期間的功耗或電磁輻射，以及量子計算威脅，這可能會在量子計算機達到足夠的計算能力時潛在地破解現有的密碼學算法。雖然這些威脅對 AEVO 來說大部分仍然是理論上的，但生態系統仍在繼續研究抗量子簽名方案。保護 AEVO 簽名的最佳實踐包括使用保持私鑰隔離的硬體錢包，實施需要多個密鑰授權交易的多重簽名安排，以及為控制重大資產的密鑰維護離線或冷存儲解決方案。此外，用戶應定期更新錢包軟體以納入最新的安全補丁和密碼學改進。

除了基本的交易驗證外，數位簽章還支持 AEVO 網絡上的複雜智能合約交互，允許各方在無中介的情況下進行無信任的程式協議執行。例如，在去中心化金融（DeFi）協議中，數位簽章以數學確定性驗證借貸、借款和交易操作。數位簽章還支持基於 AEVO 構建的去中心化身份解決方案，用戶可以選擇性地揭示個人信息而不會洩露其整個身份檔案。這使得從年齡驗證到憑證驗證等服務能夠進行隱私保護的身份驗證，而無需依賴集中式身份提供商。在跨鏈應用中，AEVO 數位簽章通過密碼學證明機制促進不同區塊鏈網絡之間的安全資產轉移。這些跨鏈橋依賴於強大的簽名驗證協議，以確保只有在正確釋放源鏈上的資產後，目標鏈上的資產才能被認領，從而維護兩個生態系統的完整性。

數位代幣AEVO 的總發行量為 1,000,000,000 AEVO。這些代幣的比例分配如下：

私人投資者： 18.5%

18.5% Binance Launchpool： 4.5%

4.5% 做市商： 2%

2% 團隊： 23%

23% 公司庫房： 2.7%

2.7% 空投： 3%

3% DAO 庫房： 36%

36% 剩餘流通中的 AEVO：10.3%

根據最新可用數據，AEVO 加密貨幣的流通供應量報告為 110,000,000 AEVO 或約 906,008,438 AEVO，表明由於近期或計劃中的代幣解鎖，出現了顯著增長。例如，2024 年 5 月 15 日發生了大約 8.27 億 AEVO 代幣的重大解鎖。如需官方信息，您可以訪問 Aevo 官方網站 並查看其治理和文檔頁面。白皮書雖未直接引用於搜索結果中，但 Kraken UK 加密資產聲明提供了詳細的代幣經濟學。

