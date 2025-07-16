在傳統科研模式中，科研資源和數據的集中化限制了許多有潛力的項目，導致它們無法獲得充分支持。同時，科研人員、資助方和出版商等角色相對獨立，資源分配不均，進一步影響了科研效率。這些問題使得科研生態面臨諸多挑戰。作為一種新興模式，去中心化科學（Decentralized Science 或 DeSci）透過區塊鏈和 Web3 技術，正突破這些壁壘，重構科研生態。DeSci 旨在透過去中心化架構，推動高效在傳統科研模式中，科研資源和數據的集中化限制了許多有潛力的項目，導致它們無法獲得充分支持。同時，科研人員、資助方和出版商等角色相對獨立，資源分配不均，進一步影響了科研效率。這些問題使得科研生態面臨諸多挑戰。作為一種新興模式，去中心化科學（Decentralized Science 或 DeSci）透過區塊鏈和 Web3 技術，正突破這些壁壘，重構科研生態。DeSci 旨在透過去中心化架構，推動高效
新手學院/Learn/精選內容/DeSci：去中...全球科研生態？

DeSci：去中心化科技如何重構全球科研生態？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
DAO Maker
DAO$0.0793+0.85%
NFT
NFT$0.0000004036+0.74%
Story
IP$3.66-6.58%

在傳統科研模式中，科研資源和數據的集中化限制了許多有潛力的項目，導致它們無法獲得充分支持。同時，科研人員、資助方和出版商等角色相對獨立，資源分配不均，進一步影響了科研效率。這些問題使得科研生態面臨諸多挑戰。作為一種新興模式，去中心化科學（Decentralized Science 或 DeSci）透過區塊鏈和 Web3 技術，正突破這些壁壘，重構科研生態。DeSci 旨在透過去中心化架構，推動高效協作和科研過程的透明化，解決「死亡之谷」、資源分配不均和跨學科協作困難等問題。目前，DeSci 已引起全球廣泛關注，無論是 Vitalik Buterin 和 CZ 在 DeSci Day 活動中的討論，還是全球頂級學術期刊《自然》（Nature）的報道，都展示了 DeSci 透過區塊鏈技術推動科研生態變革的巨大潛力。

1.什麼是 DeSci？


DeSci，或稱去中心化科學，指的是藉助區塊鏈、去中心化自治組織（DAO）、加密貨幣等 Web3 技術構建的科研模式。與傳統科學研究依賴政府、學術機構和大公司的資金支持不同，DeSci 透過去中心化的方式，允許全球任何有興趣的個體、組織或社群參與科研的資助、決策和成果分享。在 DeSci 模式中，科研人員不再單純依賴傳統的融資方式，而是可以直接透過區塊鏈平台尋求全球投資者的支持。區塊鏈的不可篡改性、透明性和去中心化特性，使得科研資金的流向、研究的進展和成果的應用變得更加公開透明，降低了傳統科研過程中的官僚主義和信息不對稱問題。

2. DeSci 的優勢


DeSci 透過創新性的技術手段和全新的科研模式，解決了傳統科研體系中許多長期存在的問題。以下是 DeSci 的一些關鍵優勢，它們不僅推動了科研領域的變革，也為全球科研生態注入了新的活力。

2.1 資金民主化與去中心化


傳統的科研資金往往掌握在少數幾個機構手中，這限制了許多創新型科研項目的成長。DeSci 透過區塊鏈技術，將資金募集過程去中心化，任何人都可以透過購買和質押代幣來資助科研項目。此外，去中心化自治組織（DAO）的存在，進一步激勵了全球科研參與者的互動與協作。

2.2 促進全球合作與創新


在 DeSci 平台上，科研項目不再局限於特定地區或機構。透過全球性的社群治理，科研人員和投資者能夠打破地理與國界的限制，形成跨領域、跨國界的協作網絡。這種開放、透明的模式有助於加速科學創新，並解決全球面臨的重大挑戰，例如氣候變化、疾病防治等。

2.3 增強透明度與信任


傳統科研領域存在資金使用不透明、研究數據難以共享等問題，而區塊鏈技術的引入能夠有效解決這一難題。區塊鏈的不可篡改性確保了資金流向、研究進展和成果的真實記錄，增強了公衆對科研活動的信任。同時，去中心化的資金決策和成果分配，也使得科研活動更加公平和公正。

2.4 激勵機制創新


DeSci 不僅僅是一個資金募集的平台，它透過代幣化激勵機制，鼓勵全球社群成員參與項目的推廣和執行。在這種模式下，科研人員、資助者和社群成員都能根據項目的進展和成果共享收益，真正實現「人人可參與、人人可受益」的局面。

2.5 去中心化的資助與評審機制

在傳統科研中，資助和評審通常由少數幾家機構或出版商主導，這種中心化結構往往導致科研資金的分配不均，甚至阻礙了部分潛力研究的發展。DeSci 引入了去中心化自治組織（DAO）和智能合約，利用社群驅動的方式進行科研項目的資助與評審。透過代幣和 NFT 等方式，DeSci 為科研人員提供了更多自由的資助渠道，同時減少了對中心化機構的依賴。

3.DeSci 賽道的現狀與發展


隨着區塊鏈技術的成熟，DeSci 賽道近年來獲得了快速發展。根據 Messari Research 的數據，目前 DeSci 領域已經湧現出 85 個活躍項目，並且這些項目的關注點不僅局限於科研資助和成果評審，還涵蓋了數據管理、出版、基礎設施建設等多個細分領域。

DeSci 賽道的代表項目包括 Molecule、VitaDAO、AthenaDAO 和 BioDAO 等。這些項目透過 DAO 機制、IP-NFT 協議和去中心化的出版平台，為科研人員提供了創新的資金支持與合作模式。例如，Molecule 利用 IP-NFT 為生物研究提供資金支持，並推動了生物科技的去中心化；VitaDAO 則透過去中心化自治組織為長壽研究提供資助，減少了傳統生物製藥領域中的技術壟斷。

在資本市場表現方面，DeSci 項目依然處於起步階段。根據 CoinGecko 的數據，DeSci 領域的代幣總市值已突破 26 億美元。儘管 DeSci 項目的市值目前仍處於較低水平，但隨着更多項目的落地和科研成果的轉化，DeSci 賽道的潛力正在逐步顯現。在未來，DeSci 可能會成為一個重要的科研發展方向，吸引更多資金和資源的流入。


4.去中心化科學的挑戰與未來


儘管 DeSci 模式充滿潛力，但在實際應用中仍面臨一些挑戰。首先，區塊鏈技術本身仍在不斷發展，許多 DeSci 平台尚處於早期階段，技術的成熟和應用的普及需要時間。其次，儘管去中心化能夠避免傳統科研中的集中化問題，但如何確保科學研究的質量和可靠性，仍然是一個亟待解決的問題。

此外，DeSci 模式也面臨着監管和法律的挑戰。隨着去中心化融資和治理模式的發展，如何在全球範圍內構建合適的法律框架，以確保科研活動的合規性和安全性，是必須關注的問題。

儘管如此，DeSci 的前景依然廣闊。隨着區塊鏈技術的成熟和去中心化理念的普及，未來的科研將更加開放、透明和高效。透過去中心化的資金募集、數據共享和全球合作，DeSci 有可能成為推動全球科技創新的重要力量，尤其是在應對全球性挑戰方面，DeSci 的作用將愈加重要。

5.結語


DeSci 不僅僅是去中心化技術的應用，更是一場徹底顛覆傳統科研模式的革命。它打破了傳統科研的壁壘，構建了一個更加開放、透明和民主的科研環境。隨着技術不斷進步及全球協作的加深，DeSci 有望成為未來科研的重要發展趨勢，推動科學創新走向更加廣闊的前景。同時，隨着去中心化技術和區塊鏈的不斷發展，DeSci 將在全球範圍內引領科研創新潮流，不僅加速科學技術進步，還將在解決人類面臨的重大挑戰中發揮重要作用。作為全球領先的數字交易平台，MEXC 將持續關注 DeSci 的進展，深入挖掘其在全球科研生態中潛藏的機遇與發展潛力。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金