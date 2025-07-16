DeFi領域的趨勢分析：比特幣創新高帶來的新契機

隨著比特幣價格一舉突破 97,848.88 美元大關，直逼 10 萬美元，加密貨幣市場再度成爲全球關注的焦點。在此背景下，作爲 Web3 生態中不可或缺的一環，DeFi（去中心化金融）領域正迎來前所未有的發展機遇。 2024年 DeFi 賽道概況 自 2020 年夏天 DeFi 的興起，DEX（去中心化交易所）的交易量持續攀升。截至 2024 年，已有超過 1,690 億美元的資產被鎖定在數千個 隨著比特幣價格一舉突破 97,848.88 美元大關，直逼 10 萬美元，加密貨幣市場再度成爲全球關注的焦點。在此背景下，作爲 Web3 生態中不可或缺的一環，DeFi（去中心化金融）領域正迎來前所未有的發展機遇。 2024年 DeFi 賽道概況 自 2020 年夏天 DeFi 的興起，DEX（去中心化交易所）的交易量持續攀升。截至 2024 年，已有超過 1,690 億美元的資產被鎖定在數千個
隨著比特幣價格一舉突破 97,848.88 美元大關，直逼 10 萬美元，加密貨幣市場再度成爲全球關注的焦點。在此背景下，作爲 Web3 生態中不可或缺的一環，DeFi（去中心化金融）領域正迎來前所未有的發展機遇。


2024年 DeFi 賽道概況


自 2020 年夏天 DeFi 的興起，DEX（去中心化交易所）的交易量持續攀升。截至 2024 年，已有超過 1,690 億美元的資產被鎖定在數千個 DeFi 協議中，以太坊網絡上的 ETH 質押比例尤爲顯著，從兩年前的 11% 增長至 29%。


儘管 2024 年上半年 LSD（流動性質押）和 Pendle 等項目的熱潮一度推動市場熱情高漲，但隨後市場逐漸趨於平靜，缺乏新的敘事動力。然而，LSD 和 LRT（Liquid Restaking）賽道依然展現出強勁的增長潛力。EigenLayer 等再質押項目的出現，爲 LRT 賽道注入了近 200 億美元的增量，推動了 DeFi 市場的多元化發展。Pendle 主導的收益市場同樣表現出色，市值自年初以來增長了近四倍，成爲市場的重要推動力。

縱觀全年，DeFi 市場的總鎖倉量（TVL）在 2024 年經歷了顯著波動，從年初的 500 億美元起步，最高達到 1200 億美元，目前已回落至約 1100 億美元，但整體仍呈現穩健增長態勢。在市場份額方面，LSD 賽道佔據領先地位，其次是借貸和 DEX 領域。這些領域的持續創新不僅爲 DeFi 市場帶來更多可能性，也爲投資者提供了豐富的投資選擇。

DeFi 項目的多樣化應用


儘管有人認爲 DeFi 已趨成熟，但實際上它仍處於高速發展階段，不再侷限於基礎的借貸與交易，而是不斷向更廣泛和多樣化的應用探索邁進，有望重新定義傳統金融。

  • 跨鏈解決方案：隨著 DeFi 項目的增多，跨鏈技術將成爲關鍵。它旨在打破區塊鏈間的壁壘，實現資產與數據的無縫流通，使 DeFi 生態系統更加開放和互聯。
代表性項目：Polkadot（$DOT） 。

  • 收益率管理與優化：在 DeFi 領域，收益率的管理和優化至關重要。自動做市商（AMM）和收益聚合器的普及，使投資者能在不出售標的資產的情況下，對未來收益進行投機或對沖。這不僅提高了資本效率，還帶來了傳統金融業難以匹敵的風險調整後回報。
代表性項目：Yearn Finance（$YFI）。

  • 衍生品交易與借貸整合：DeFi 中的衍生品交易勢頭強勁，尤其是借貸服務直接整合到 DEX 中。這種整合爲交易者提供了無縫利用借貸資產進行衍生品交易或對沖頭寸的體驗。
代表性項目：dYdX （$DYDX）。

  • 現實世界資產的通證化：隨著房地產、大宗商品和股票等現實世界資產（RWA）被通證化，DeFi的影響力正不斷擴大至區塊鏈之外。這不僅釋放了傳統上流動性較差的資產的流動性，還爲 DeFi 貸款提供了新的抵押品選擇。
代表性項目：Ondo Finance （$ONDO）。

  • 基於區塊鏈的信用評估：DeFi 正在利用基於協議的系統改寫信用規則。該系統利用區塊鏈本地數據（如交易歷史、staking 行爲和治理參與）評估信用度。這種去中心化的方法提供了更具包容性的信貸市場。
代表性項目：Compound（$COMP）。

  • Layer 2 技術的演進：DeFi 的快速發展帶來了鏈上阻塞和高額交易費的問題。因此，基於 Layer 2 的可擴展性解決方案將變得越來越重要。通過將業務遷移至二級網絡，Layer 2 能夠減輕主網的負荷，提升系統吞吐量，降低系統開銷。以太坊的 Dencun 升級已顯著降低 Layer 2 上的交易費用，爲 DeFi 的進一步發展奠定了基礎。
代表性項目：Optimism （$OP）和 Arbitrum（$ARB）。

  • 人工智能與 DeFi 的結合：人工智能技術的運用將使 DeFi 市場交易系統更加智能化，幫助投資者更好地管理資產並抓住更多投資機遇。
代表性項目：Aptos（$APT）。

  • 再質押機制的興起：再質押正成爲 DeFi 領域的一個新趨勢。它允許用戶將任何收益資產置於風險中，爲其他協議提供擔保。這種機制極大地增強了 DeFi 的靈活性和安全性。
代表性項目：EigenLayer（$EIGEN）。

如何在 MEXC 上參與 DeFi ？


對於希望抓住 DeFi 增長機會的投資者來說，選擇一個可靠且高效的交易平臺至關重要。MEXC 憑藉超低手續費低，卓越的流動性享譽業內。在這裡，您可以輕鬆交易 DeFi 生態中的多個代幣交易（如 $DOT$APT等），同時享受高效的交易體驗和頂級的安全保障。選擇 MEXC，緊跟市場趨勢，精準把握 DeFi 的投資機遇，讓您的加密投資更加順利與高效！

以 MEXC APP 爲例，如何在平臺上交易 APT 代幣？

第一步：登陸 MEXC App，點擊【交易】；
第二步：點擊【現貨交易】，在創新區選擇【APT/USDT】或者直接搜索【APT/USDT】；
第三步：點擊【買入APT】。



值得一提的是，目前在 MEXC 平臺上交易 APT 代幣，您還可以參與一系列精彩紛呈的活動。這些活動不僅爲您提供 0 費率的交易體驗，還有機會參與質押解鎖瓜分 130,000 美元的豐厚獎池。想要了解更多活動詳情及規則，請點擊 活動頁面

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

