隨著 DeFi 邁入大規模應用的新階段，用戶對產品體驗、安全性、跨鏈相容性以及操作便利度的要求不斷提升。在這樣的市場需求下，DeFi App（HOME）應運而生。作為一個面向未來的鏈上金融入口，DeFi App 致力於打造「人人可用」的 Web3 門戶，打破鏈上操作壁壘，降低用戶使用門檻，推動 DeFi 向主流普及。 1. 項目概述：打造全鏈統一的 DeFi 用戶體驗 DeFi App 基於「全鏈隨著 DeFi 邁入大規模應用的新階段，用戶對產品體驗、安全性、跨鏈相容性以及操作便利度的要求不斷提升。在這樣的市場需求下，DeFi App（HOME）應運而生。作為一個面向未來的鏈上金融入口，DeFi App 致力於打造「人人可用」的 Web3 門戶，打破鏈上操作壁壘，降低用戶使用門檻，推動 DeFi 向主流普及。 1. 項目概述：打造全鏈統一的 DeFi 用戶體驗 DeFi App 基於「全鏈
新手學院/熱幣專區/項目介紹/DeFi App（H...代 DeFi 門戶

DeFi App（HOME）：重塑鏈上金融體驗的下一代 DeFi 門戶

初階
2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
DeFi
DEFI$0.000838+3.45%
RWAX
APP$0.0009525+20.49%
比特幣
BTC$105,340.2+1.61%
以太幣
ETH$3,532.03+0.17%
Sleepless AI
AI$0.0632-2.30%


隨著 DeFi 邁入大規模應用的新階段，用戶對產品體驗、安全性、跨鏈相容性以及操作便利度的要求不斷提升。在這樣的市場需求下，DeFi App（HOME）應運而生。作為一個面向未來的鏈上金融入口，DeFi App 致力於打造「人人可用」的 Web3 門戶，打破鏈上操作壁壘，降低用戶使用門檻，推動 DeFi 向主流普及。

1. 項目概述：打造全鏈統一的 DeFi 用戶體驗


DeFi App 基於「全鏈抽象」理念，結合生物辨識安全技術，實現真正意義上的一鍵跨鏈交易與資產管理。無須橋接、無需 KYC、無需燃料費，用戶可在多個鏈和設備間自由切換，輕鬆實現資產轉移、收益獲取和衍生品交易，極大提升了鏈上操作的效率與安全性。

1.1 聚合型平台：一站式完成所有鏈上金融操作


DeFi App 最大的優勢在於其強大的聚合能力。平台整合了多個主流 DeFi 協議和服務，涵蓋資產管理、跨鏈橋接、DEX 交易、收益聚合、流動性挖礦等功能，用戶可在一個介面完成全部鏈上操作，無需頻繁跳轉多個 DApp，顯著降低了使用門檻和學習成本。

1.2 智慧帳戶系統：讓錢包更「懂你」


平台引入「智慧帳戶」架構，並支援帳戶抽象，使用戶可以透過社群登入、設定自動化策略、大量執行多筆交易等方式提升體驗。這種設計不僅增強了靈活性，也推動了 Web3 產品的用戶友善發展。

2. 核心功能：從入門到進階，全面涵蓋用戶需求


為了真正實現「一站式鏈上金融體驗」，DeFi App 在功能設計上充分考慮了不同層級用戶的需求。無論是首次接觸加密世界的新手，或是追求效率與策略的資深用戶，都能在這裡找到合適的工具與服務。以下是平台的核心功能亮點：

免 KYC 法幣充值：無需身份認證即可創建錢包並使用法幣購買 BTC、ETH 等資產，降低新用戶准入門檻。
跨鏈代幣兌換：支援 EVM 與 Solana 等主流區塊鏈之間的免 Gas 費用資產兌換，大幅簡化跨鏈流程。
AI 助理 Jarvis：內建 AI 助理 Jarvis，協助用戶優化資產配置、尋找最佳交易路徑，提供新手操作建議。
去中心化衍生性商品交易：提供永續合約交易功能，滿足高階使用者的交易需求。
流動性挖礦與借貸服務（即將上線）：未來也將上線自動化收益聚合和鏈上借貸功能，擴展平台的 DeFi 場景。

3. HOME 代幣經濟模型：建構參與即價值的生態閉環


DeFi App 預計將在 2025 年第二季初正式推出平台原生代幣 HOME，功能涵蓋平台權限、治理權、手續費優惠及生態激勵機制。
代幣機制設計：HOME 旨在透過「使用即賦能」的模型促進用戶活躍度，同時支援跨鏈流通，提升整體流動性與可用性。
融資情況與代幣分配：項目先前以 1 億美元估值完成融資，出售 4 億枚 HOME（佔總量 4%），未來將公開發售 3% 面向非美國合規用戶。

4. MEXC 協助 HOME 上市，開啟全球投資通道


作為全球領先的加密資產交易平台，MEXC 憑藉其強大的流動性支援、豐富的資產品類、低手續費策略和出色的用戶體驗，成為 HOME 項目首選的交易平台。投資者可透過 MEXC 輕鬆取得 HOME 代幣並參與其未來生態發展：

交易步驟如下：
1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 HOME 代幣名稱，選擇 HOME 的現貨或合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

MEXC 對於新興項目具有強大的前瞻性和資源整合能力，長期支持優質 Web3 項目成長，是投資者佈局潛力資產的重要平台。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金