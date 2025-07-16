DeFi App（HOME）：重塑鏈上金融體驗的下一代 DeFi 門戶





隨著 DeFi 邁入大規模應用的新階段，用戶對產品體驗、安全性、跨鏈相容性以及操作便利度的要求不斷提升。在這樣的市場需求下， DeFi App（HOME） 應運而生。作為一個面向未來的鏈上金融入口，DeFi App 致力於打造「人人可用」的 Web3 門戶，打破鏈上操作壁壘，降低用戶使用門檻，推動 DeFi 向主流普及。









DeFi App 基於「全鏈抽象」理念，結合生物辨識安全技術，實現真正意義上的一鍵跨鏈交易與資產管理。無須橋接、無需 KYC、無需燃料費，用戶可在多個鏈和設備間自由切換，輕鬆實現資產轉移、收益獲取和衍生品交易，極大提升了鏈上操作的效率與安全性。









DeFi App 最大的優勢在於其強大的聚合能力。平台整合了多個主流 DeFi 協議和服務，涵蓋資產管理、跨鏈橋接、DEX 交易、收益聚合、流動性挖礦等功能，用戶可在一個介面完成全部鏈上操作，無需頻繁跳轉多個 DApp，顯著降低了使用門檻和學習成本。









平台引入「智慧帳戶」架構，並支援帳戶抽象，使用戶可以透過社群登入、設定自動化策略、大量執行多筆交易等方式提升體驗。這種設計不僅增強了靈活性，也推動了 Web3 產品的用戶友善發展。









為了真正實現「一站式鏈上金融體驗」，DeFi App 在功能設計上充分考慮了不同層級用戶的需求。無論是首次接觸加密世界的新手，或是追求效率與策略的資深用戶，都能在這裡找到合適的工具與服務。以下是平台的核心功能亮點：





跨鏈代幣兌換：支援 EVM 與 Solana 等主流區塊鏈之間的免 Gas 費用資產兌換，大幅簡化跨鏈流程。

AI 助理 Jarvis：內建 AI 助理 Jarvis，協助用戶優化資產配置、尋找最佳交易路徑，提供新手操作建議。

去中心化衍生性商品交易：提供永續合約交易功能，滿足高階使用者的交易需求。

流動性挖礦與借貸服務（即將上線）：未來也將上線自動化收益聚合和鏈上借貸功能，擴展平台的 DeFi 場景。









DeFi App 預計將在 2025 年第二季初正式推出平台原生代幣 HOME，功能涵蓋平台權限、治理權、手續費優惠及生態激勵機制。

代幣機制設計：HOME 旨在透過「使用即賦能」的模型促進用戶活躍度，同時支援跨鏈流通，提升整體流動性與可用性。

融資情況與代幣分配：項目先前以 1 億美元估值完成融資，出售 4 億枚 HOME（佔總量 4%），未來將公開發售 3% 面向非美國合規用戶。









作為全球領先的加密資產交易平台，MEXC 憑藉其強大的流動性支援、豐富的資產品類、低手續費策略和出色的用戶體驗，成為 HOME 項目首選的交易平台。投資者可透過 MEXC 輕鬆取得 HOME 代幣並參與其未來生態發展：





交易步驟如下：

1）開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋框中搜尋 HOME 代幣名稱，選擇 HOME 的現貨或合約交易；

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。





MEXC 對於新興項目具有強大的前瞻性和資源整合能力，長期支持優質 Web3 項目成長，是投資者佈局潛力資產的重要平台。



