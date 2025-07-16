12 月 MX 專區活動數據表現





2023 年最後一個月，依舊延續著上個月的熱度，整體大盤緩慢攀升，全球加密市場的份額已經恢復到上一輪牛市的 60%。在這一年裡，MX 代幣領跑平台幣漲幅榜，峰值漲幅超過 330%。截止目前為止，MX 代幣價格在 2.8 美元上下波動，漲幅仍然達到 250%。





持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









2023 年 MEXC 平臺一共開展了 1339 場空投活動，總獎金池價值達 1 億美元。12 月份開展了 226 場空投活動，其中 4 場 Launchpool，222 場陽光普照活動，共發放 1745 萬美元獎勵。





根據 MEXC 平臺數據統計，12月份的 226 場空投獎勵中，代幣 CAP 價格峰值上漲率高達 1605.66%，成為本月漲幅最高的代幣。價格漲幅在前 4 的代幣獎勵中，代幣價格上漲率均超過 400%。在價格漲幅前 10 的代幣獎勵中，所有的代幣價格上漲率均超過 300%。





項目名稱 空投時間（投入MX時間） 價格上漲率（取自12月31日數據） CAP 2023/12/18 1605.66% ORDS 2023/12/28 420.7% SURFBOARD 2023/12/22 405.9% TURT 2023/12/8 401.9% IRL 2023/12/19 362.5% ROOT 2023/12/12 344.8% MWCC 2023/12/1 337.2% THL 2023/12/11 317.85% CHEERS 2023/12/9 314.8% HONOR 2023/12/13 307.5%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。